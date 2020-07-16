Экономика

ИзвестияИзвестияСчетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
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Экономист оценил ситуацию на рынке недвижимости

RT на русском07:48

В Счетной палате увидели риски увеличения числа обманутых дольщиков в России

Интерфаксвчера в 17:00

Обманутых дольщиков в России может стать больше: события ночи 16 июля

Евразия Dailyвчера в 23:56

Счетная палата предупредила о рисках увеличения числа обманутых дольщиков

ТАССвчера в 20:02

Счетная палата: точное число обманутых дольщиков до сих пор неизвестно

РИА Новостивчера в 19:40

Счетная палата предупредила о риске появления новых обманутых дольщиков

РБКвчера в 17:21

Главные новости к утру 16 июля

Коммерсантъ00:00
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Политика

Три страны обвинили РФ в попытках украсть данные о вакцине от COVID-19

Великобритания, Канада и США заявили о попытках "русских хакеров" похитить данные о разработке вакцины от COVID-19.
Газета.Ru 10:18
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Происшествия

СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала

У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
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Наука

Ключевой признак осложнений от коронавируса назван

После чего специалисты пришли к выводу, что дефицит ответа интерферона, а также усиленное внутреннее воспаления являются самыми первыми признаками начала развития осложнений на фоне коронавируса.
ToDay News Ufa 04:46
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Общество

Вильфанд предупредил о жаркой второй половине лета

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в России во второй половине лета будет жаркой, но неоднородной.
RT на русском 06:42
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Авто

Купе AMG GT Black Series станет самым мощным серийным Mercedes-Benz

Новая версия модели получит бензиновый турбомотор V8, который, судя по опубликованному на официальной странице немецкого автопроизводителя тизеру, получит плоский коленвал (все кривошипы лежат в одной плоскости, тогда как у обычного они расположены под прямым углом друг к другу) и измененный порядок работы цилиндров.
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Армия и оружие

В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС

РИА Новости 09:37
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Общество

В Москве и Петербурге продолжаются акции против поправок к Конституции

Ранее власти Москвы и Петербурга отказались согласовать митинги против поправок, поэтому акция прошла в формате сбора подписей.
Эхо Москвы вчера в 14:01
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Здоровье

В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима

По мнению руководителя одного из отделов Роспотребнадзора, маски нужно носить в местах, где скапливаются много людей.
Лезги газет 00:49
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Наука

«Норникель» пригласил академиков РАН исследовать экологию Таймыра

Потанин, комментируя начало исследования, добавил, что в настоящее время "Норникель" понимает необходимость изучения арктических регионов.
Inkazan 10:05
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование.
МедиаПоток 02:52
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Технологии

В KFC начнут продавать наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере

Planet Today 08:12
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Гаджеты

Apple выпустила новую версию iOS 13.6

Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
Piter.tv 03:41
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов оказался инициатором развода с Кристиной Асмус

Супруги и сами не могли определиться с фактами: то Асмус говорит, что инициатором развода выступила она, то пишет, что это было обоюдным желанием.
Lisa.ru 10:30
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Политика

Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2»

Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений.
РБК 10:31
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Политика

МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своем письменном заявлении в парламент заявил, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года.
Военное дело 10:00
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Общество

Евгений Куйвашев объяснил, когда в регионе снимут режим ограничений

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы подписчиков на своей официальной странице в Instagram, назвал условия, при соблюдении которых будет снять режим ограничений, введенный из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Коммерсантъ Екатеринбург 10:55
Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
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Общество

Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, скорее всего, удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
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Наука

Скотч и графен увеличат срок службы литий-металлических батарей

Американские ученые нашли способ в 3 раза продлить срок службы литий-металлических батарей.
МедиаПоток 10:06
Наука

Палеонтологи обнаружили динозавра с крюками

Археологи обнаружили окаменелости в самом верхнем слое формации Хелл-Крик в США.
Машины и Механизмы вчера в 05:19
Общество

Установка памятника Ермаку в Тобольске вызвала споры

REGNUM вчера в 23:52
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Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
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Политика

Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
RT на русском 10:07
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Авто

Audi привезла в РФ юбилейную версию Audi A6 allroad quattro

Кросс-универсал Audi A6 Allroad новой генерации, представленный в 2019-м, дебютирует на рынке РФ.
Новые автомобили 10:48
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Роспотребнадзор не нашел нарушений сотрудников в отношении клубов РПЛ

Роспотребнадзор попросил Российский футбольный союз предоставить данные после заявлений футбольного клуба "Ростов" о якобы договорённостях неназванных лиц с ведомством об участии в чемпионате России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 07:54
Кино

Кристофер Нолан и Warner Bros. разошлись во мнениях о выпуске «Довода»

Режиссер Кристофер Нолан и студия Warner Bros. разошлись во мнениях по поводу грядущего релиза фантастического фильма "Довод".
Kinonews.ru 02:40
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Экономика

«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд

Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
BFM.ru 10:44
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Запуск Qualcomm Snapdragon 875G состоится в первом квартале 2021 года

Интересно, что в документе указан только один флагманский процессор Snapdragon 875G, который появится на рынке в первом квартале следующего года.
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Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом

В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
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Авто

Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya

Концерн Nissan презентовал свой первый электрокросс Ariya.
Новые автомобили вчера в 10:03
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