с чего всё началось

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Она не исключила дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Происшествия Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина. 70

Происшествия СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала Следствие располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова. 3

Политика Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by. 25

Гаджеты Проблемы с 10-нм техпроцессом продолжают рушить планы Intel, а 7 нм ждать ещё долго Источник изображения: Intel Как признался в ходе телеконференции Susquehanna известный журналист Чарли Демерджян (Charlie Demerjian), проблемы с освоением 10-нм техпроцесса продолжают преследовать Intel.

Политика Зеленский заявил, что шестой год Украина защищает свой суверенитет от «российской агрессии» Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте, отметил, что Украина шесть лет борется против России и делает все, чтобы наступил мир.

Политика Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. 5

Общество Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда. 140

Политика Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2» Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений. 18

Общество Названы самые опасные и безопасные районы Москвы Топ-10 самых опасных районов Москвы Северное Измайлово Перово Таганский Люблино Преображенское Хорошевский Кунцево Ломоносовский Филевский Парк Пресненский В Таганском районе на статистику правонарушений влияет наличие транспортно-пересадочного узла "Площадь Ильича", а также проходящие по северо-восточной границе района Горьковская и Курская линии Московской железной дороги.

Футбол Названы стартовые составы «Рубина» и «Ростова» на матч РПЛ Объявлены стартовые составы казанского «Рубина» и «Ростова» на игру 29-го тура РПЛ, которая пройдет сегодня в столице Татарстана и начнется в 18:00 по местному времени.

Хоккей Хоккеист «Авангарда» Шумаков заразился коронавирусом У форварда "Авангарда" Сергея Шумакова выявлена коронавирусная инфекция, он изолирован от команды, сообщил генеральный менеджер омского хоккейного клуба Алексей Волков. 2

Общество «Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей «Роснефть» по итогам консультаций с РБК решила отозвать свой иск к изданию, в котором требовала компенсацию в размере 43 миллиардов рублей.

Общество Челябинские власти разрешили работу ресторанов и саун Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов, салонов красоты, бань и саун. 10