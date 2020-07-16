Экономика
КоммерсантъСчетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Она не исключила дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
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с чего всё началось
«С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков»,— сообщила на коллегии аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.Коммерсантъвчера в 17:39
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Политика
Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году
Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы парламента в 2019 году.
Piter.tv 09:21
Общество
Греф опробовал беспилотный комбайн в Ростовской области
РИА Новости 07:54
Происшествия
Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач
Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.
Газета.Ru 05:45
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 10:42
Происшествия
Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере под Кировом
Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере в Кировской области, болезнь у всех проходит бессимптомно.
Газета.Ru 08:35
Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
Гаджеты
Проблемы с 10-нм техпроцессом продолжают рушить планы Intel, а 7 нм ждать ещё долго
Источник изображения: Intel Как признался в ходе телеконференции Susquehanna известный журналист Чарли Демерджян (Charlie Demerjian), проблемы с освоением 10-нм техпроцесса продолжают преследовать Intel.
3DNews 06:35
Политика
Зеленский заявил, что шестой год Украина защищает свой суверенитет от «российской агрессии»
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте, отметил, что Украина шесть лет борется против России и делает все, чтобы наступил мир.
Украина.ру 09:40
Общество
Глава РФПИ допустил появление «Авифавира» в аптеках в июле
«Ряд российских компаний предоставили доказательства, что препарат хорошо работает в амбулаторном режиме, то есть аптечном режиме», — добавил Дмитриев.
РБК 08:24
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Шоу-бизнес
Илья Прусикин купил шикарный автомобиль за семь миллионов рублей
Мужчина купил машину Porsche Cayenne за 7 000 000рублей.
ГлобалМСК.ру 08:37
Армия и оружие
В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС
РИА Новости 09:37
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика
Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки
Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля.
РИА Новости 10:17
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
Политика
Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2»
Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений.
РБК 10:31
Общество
Названы самые опасные и безопасные районы Москвы
Топ-10 самых опасных районов Москвы Северное Измайлово Перово Таганский Люблино Преображенское Хорошевский Кунцево Ломоносовский Филевский Парк Пресненский В Таганском районе на статистику правонарушений влияет наличие транспортно-пересадочного узла "Площадь Ильича", а также проходящие по северо-восточной границе района Горьковская и Курская линии Московской железной дороги.
РБК 06:35
Футбол
Названы стартовые составы «Рубина» и «Ростова» на матч РПЛ
Объявлены стартовые составы казанского «Рубина» и «Ростова» на игру 29-го тура РПЛ, которая пройдет сегодня в столице Татарстана и начнется в 18:00 по местному времени.
ProstoProSport 10:04
Хоккей
Хоккеист «Авангарда» Шумаков заразился коронавирусом
У форварда "Авангарда" Сергея Шумакова выявлена коронавирусная инфекция, он изолирован от команды, сообщил генеральный менеджер омского хоккейного клуба Алексей Волков.
РИА Новости 08:09
Общество
«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей
«Роснефть» по итогам консультаций с РБК решила отозвать свой иск к изданию, в котором требовала компенсацию в размере 43 миллиардов рублей.
Дождь 10:43
Футбол
«Рубин» — «Ростов»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 29-го тура чемпионата России
Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Рубин» — «Ростов».
Чемпионат 01:00
Общество
Челябинские власти разрешили работу ресторанов и саун
Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов, салонов красоты, бань и саун.
RT на русском 09:19
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Общество
Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге
В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
Вечерние Ведомости вчера в 13:19
Футбол
Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
Происшествия
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве.
Татар-информ 06:36