Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Она не исключила дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
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с чего всё началось
«С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков»,— сообщила
 на коллегии аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.
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Обманутых дольщиков в России может стать больше: события ночи 16 июля

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