с чего всё началось

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Она не исключила дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Политика Суд ЕС запретил трансфер персональных данных в США Неожиданное решение Европейского суда в Люксембурге отменяет заключенное между ЕС и США соглашение о передаче данных, известное как Privacy Shield.

Политика Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией» Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. 123

Политика В ЛДПР оценили сообщения о назначении главы Хабаровского края В партии ЛДПР не подтвердили достоверность сообщений о том, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края станет депутат Госдумы, председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев. 8

Наука Ключевой признак осложнений от коронавируса назван Французские ученые выявили основную отличительную черту пациентов, находящихся в группе риска развития осложнений на фоне коронавируса. 7

Экономика Назван срок выхода российской экономики из кризиса Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. 103

Здоровье Саратовский врач и водитель скорой помощи скончались от коронавируса Плюс ко всему, по словам Шувалова, есть еще пять медицинских работников - три врача, фельдшер и водитель скорой, которые скончались с диагностированной коронавирусной инфекцией, но то заболевание, которое привело их к смерти, с коронавирусом не связано. 3

Происшествия В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика Как минимум семь человек погибли в ночь на 16 июля в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу. 186

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 462

Общество Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство, поблагодарил жителей края за поддержку, однако не одобрил массовые выступления. 402

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 447

Экономика ЦБ допустил временное повышение цен на товары и услуги "Возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг, торговли непродовольственными товарами могут сопровождаться временным повышением цен, отражающим, в частности, эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале", - отмечается в материалах. 199

Происшествия В Петербурге нетрезвый мужчина напугал прохожих игрушечным автоматом В дежурную часть полиции от прохожих поступило сообщение, что у дома 71 на проспекте Римского-Корсакова гуляет мужчина с предметом, похожим на автомат. 2

Армия и оружие На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения Ситуация на границе Обострение на армяно-азербайджанской границе началось 12 июля в сопредельных Товузском и Тавушском районах, близ села Мовсес, где дислоцированы боевые посты. 1,2K