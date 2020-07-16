Экономика
КоммерсантъСчетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Она не исключила дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
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с чего всё началось
«С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков»,— сообщила на коллегии аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.Коммерсантъвчера в 17:39
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Политика
Суд ЕС запретил трансфер персональных данных в США
Неожиданное решение Европейского суда в Люксембурге отменяет заключенное между ЕС и США соглашение о передаче данных, известное как Privacy Shield.
Интерфакс 06:37
Политика
Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»
Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
Политика
В ЛДПР оценили сообщения о назначении главы Хабаровского края
В партии ЛДПР не подтвердили достоверность сообщений о том, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края станет депутат Госдумы, председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев.
URA.Ru вчера в 20:51
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»
Возможные санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.
RT на русском 05:55
Политика
Кремль не комментирует действия полиции на несанкционированных акциях
Как ранее сообщила пресс-служба столичного главка МВД, полицейские задержали 132 человека на несанкционированной акции в центре Москвы.
ТАСС 05:59
Наука
Ключевой признак осложнений от коронавируса назван
Французские ученые выявили основную отличительную черту пациентов, находящихся в группе риска развития осложнений на фоне коронавируса.
Live24 01:17
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Бывшая супруга Иосифа Пригожина вместе с детьми была признана утратившей право на пользование жильем.
ИнфоСМИ 05:24
Экономика
Назван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала СВР
Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).
Известия 06:05
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Здоровье
Саратовский врач и водитель скорой помощи скончались от коронавируса
Плюс ко всему, по словам Шувалова, есть еще пять медицинских работников - три врача, фельдшер и водитель скорой, которые скончались с диагностированной коронавирусной инфекцией, но то заболевание, которое привело их к смерти, с коронавирусом не связано.
Репортер64 05:37
Происшествия
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве.
Татар-информ 06:36
Наука
В Африке нашли топорик, сделанный из кости 1,4 миллиона лет назад
Топорик, который 1,4 миллиона лет назад сделали из кости и использовали для разделывания туш, был найден в Африке археологами.
Faktom вчера в 04:23
Общество
Собянин надеется избежать второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса в столице - возвращение карантина кажется городским властям маловероятным.
Газета.Ru 05:27
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
Как минимум семь человек погибли в ночь на 16 июля в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.
Газета.Ru 05:32
Здоровье
На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19
Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.
Российская газета 03:50
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Происшествия
Вандалы отрезали голову фигуре Дзюбы в Подмосковье
Газета.Ru 05:37
Кино
Сериал «Шучу» с Джимом Керри был закрыт после второго сезона
CT news вчера в 16:35
Общество
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство, поблагодарил жителей края за поддержку, однако не одобрил массовые выступления.
Газета.Ru 05:57
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Экономика
ЦБ допустил временное повышение цен на товары и услуги
"Возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг, торговли непродовольственными товарами могут сопровождаться временным повышением цен, отражающим, в частности, эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале", - отмечается в материалах.
ТАСС вчера в 11:02
Происшествия
В Петербурге нетрезвый мужчина напугал прохожих игрушечным автоматом
В дежурную часть полиции от прохожих поступило сообщение, что у дома 71 на проспекте Римского-Корсакова гуляет мужчина с предметом, похожим на автомат.
REGNUM 06:05
Армия и оружие
Ростовская область отправила в войска 4,4 тыс. новобранцев
В войска отправились 4,4 тыс. донских новобранцев, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 16 июля.
REGNUM 04:53
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
Ситуация на границе Обострение на армяно-азербайджанской границе началось 12 июля в сопредельных Товузском и Тавушском районах, близ села Мовсес, где дислоцированы боевые посты.
РИА Новости 04:19
Политика
В Британии опубликуют доклад о «российском вмешательстве»
Комитет по безопасности британского парламента собирается опубликовать доклад о "российском вмешательстве" в выборы и референдум по Brexit до 22 июля.
Газета.Ru 06:33