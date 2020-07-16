Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Она не исключила дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
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Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Коммерсантъ17:39

Счетная палата указала на слишком высокие зарплаты в Фонде защиты прав дольщиков

Взгляд.ру18:42

В России увидели угрозу роста числа обманутых дольщиков

Lenta.ru18:31

В России больше обманутых дольщиков, чем принято думать. Просто еще не всех посчитали

Комсомольская правда18:02

Счётная палата сообщила о рисках роста числа обманутых дольщиков

RT на русском18:57

Счетная палата предупредила о риске появления новых обманутых дольщиков

РБК17:21

В Счетной палате увидели риски увеличения числа обманутых дольщиков в России

Интерфакс17:00
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Гаджеты

Ритейлер назвал стоимость моделей Samsung из линейки Galaxy Note 20

Ритейлер назвал цены, которые компания Samsung установила на модели, входящие в состав линейки Galaxy Note 20.
Дни24 вчера в 13:25
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Технологии

В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса

Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу в всех участников.
РБК 01:54
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Происшествия

Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест

Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
122
Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
343
Общество

В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим

В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM 15:29
65
Общество

Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку.
Lenta.ru 12:01
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Шоу-бизнес

Опубликовано фото постройневшей экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой

Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгения Васильева впервые за долгое время выложила в соцсети собственное фото.
Росбалт 08:48
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Политика

Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки

По информации «Грозный-информ», работающая с МИД Израиля общественная организация горских евреев «Шах-Даг» предлагает создавать на Северном Кавказе центры для африканцев, вывозить их туда на реабилитацию и лечение, а потом отправлять назад в Африку.
Евразия Daily 05:05
14
Происшествия

Глава сельсовета отказался сдавать тест на алкоголь после ДТП

Как ранее сообщал GOROD48, вечером 10 июля в селе Куликовка произошел - главы местного сельсовета Алексея Зайцева.
Gorod48 06:06
2
Общество

Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом главы Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 16:39
Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия вчера в 03:13
1,9K
Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

РБК 18:51
333
Общество

Должно помочь. Пенсионерам готовят выплаты за советский стаж

Российские пенсионеры могут получить выплаты за стаж, накопленный со времен Советского Союза.
Primpress.ru 14:30
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Футбол

Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR

Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русском 11:47
Авто

Внешность нового Mercedes-Benz S-Class показали на рендерах

В компании Mercedes-Benz недавно поделились некоторыми деталями о салоне нового премиального седана Mercedes-Benz S-Class.
Faktom 01:55
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Футбол

За сутки семье умершего футболиста Самохвалова собрали 10 млн рублей

Спорт день за днем 16:49
Экономика

Госдума приняла во II чтении законопроект о переходном налоговом режиме для малого бизнеса

Госдума приняла в среду во втором чтении законопроект о переходном налоговом режиме для субъектов малого и среднего предпринимательства, утративших право применять упрощенную систему налогообложения (УСН).
ТАСС 08:11
2
Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России

Известия 16:30
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Шоу-бизнес

Проклова вступилась за Ефремова, назвав его «больным человеком»

Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий, — приводит слова актрисы StarHit.
News.ru 17:25
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Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
236
Общество

Журналистка New York Times уволилась из-за травли со стороны коллег

Журналистка и редактор отдела мнений в New York Times Бэри Вайсс уволилась из газеты, объяснив это травлей со стороны коллег и нетерпимостью редакции к альтернативному мнению.
РИА Новости 13:33
Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

РИА Новости 13 июля в 19:46
339
Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
724
Космос

НАСА предупредило о приближении к Земле 50-метрового астероида

Территория новостей 08:08
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv 08:12
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Армия и оружие

Трое украинских военнослужащих подорвались на мине под Горловкой

Власти самопровозглашенной Донецкой республики сообщили о подрыве трех военнослужащих Украины на минном поле в районе деревне Зайцево.
Городовой вчера в 12:15
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Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 12:25
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Политика

США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели

США предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других в ближайшие недели, заявил в четверг журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.
РИА Новости 18:33
Общество

В Москве и Петербурге продолжаются акции против поправок к Конституции

Ранее власти Москвы и Петербурга отказались согласовать митинги против поправок, поэтому акция прошла в формате сбора подписей.
Эхо Москвы 14:01
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Шоу-бизнес

Айза Анохина извинилась за свои слова о чеченцах в интервью Собчак

News.ru 08:33
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Светлана Юрьевна Орлова
Политик
Советский и российский политик. Аудитор Счётной палаты Российской Федерации с 23 ноября 2018. Губернатор Владимирской области с 23 сентября 2013 по 8 октября 2018.
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