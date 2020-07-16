Экономика
КоммерсантъСчетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Она не исключила дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
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Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
Общество
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru 02:20
Футбол
Дзюба забил 17-й мяч в текущем сезоне РПЛ
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в матче 29-го тура РПЛ забил 17-й мяч в текущем сезоне.
RT на русском вчера в 15:22
Общество
Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч
Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК вчера в 06:49
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Политика
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Рэп-исполнитель Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома.
ТАСС 02:42
Здоровье
Врач назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Заболевание часто проявляет себя так называемыми "голодными болями", которые появляются после еды.
iReactor 01:59
Общество
Анна Попова: иммунитет к коронавирусу обнаружен у 26% россиян
15.07.2020 У 26% россиян обнаружен популяционный иммунитет к COVID19.
Портал Поиск вчера в 12:15
Космос
ОАЭ в очередной раз отложили запуск зонда на Марс из-за непогоды
Изначально зонд должен был быть запущен из Японии в среду, 8 июля, но по причине неблагоприятных погодных условий он был отложен до пятницы, 17 июля, а теперь вот еще раз.
ГЛАС.RU вчера в 08:43
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton открестился от нашумевшей акции Яны Рудковской
Официальные представители бренда Louis Vuitton прокомментировали скандал, развернувшийся вокруг акции продюсера Яны Рудковской в социальных сетях, призами в которой объявлена продукция марки.
Суть событий вчера в 04:04
Политика
Володин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил иностранных политиков, что их призывы "вернуть" Крым могут обернуться экстрадицией в Россию и уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы.
Газета.Ru 14 июля в 11:28
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Газета.Ru вчера в 06:30
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Общество
ОВД-Инфо: 103 человека задержаны в ходе шествия в центре Москвы
По данным ОВД-Инфо, 103 человека задержаны в ходе шествия в центре Москвы.
Эхо Москвы вчера в 15:26
Наука
Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями
Размах крыльев андского кондора достигает 3 м. Проводя исследования с птицами данного вида, ученые выяснили, что один из испытуемых пролетел внушительное расстояние в 160 км, не взмахивая при этом крыльями.
ToDay News Ufa вчера в 12:36
Общество
Боровшихся с COVID-19 медиков предложили отправить на досрочную пенсию
В Минтруде рассказали «Известиям», что ведомство подготовило постановление о льготах для медиков, работающих с коронавирусом, однако в нем идет речь не о досрочном выходе на пенсию, а о стаже для работающих с больными COVID-19.
Известия вчера в 14:00
Общество
Два выпускника Заполярья сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
В Заполярье два выпускника из Мурманска и Апатитов сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили в региональном Минобрнауки.
Nord-News 02:36
Происшествия
Во время испытаний в Барнауле многоквартирный дом залило водой
Во время испытаний теплосетей затопило дом. Вода залила первый этаж здания.
ФедералПресс 01:21
Политика
Российский депутат предложил вернуть ряд религиозных объектов в Турции
Турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану следует рассмотреть вопрос о передаче России ряда религиозных объектов на территории Турции.
Известия вчера в 21:11
Наука
Аккумуляторы смартфонов может улучшить натрий
Немецкие и российские ученые заявили, что когда атомы натрия располагаются в батарее один над другим, хорошую энергоемкость получает элемент питания.
Evo-rus.com 13 июля в 13:14
Общество
В Омской области ещё 117 человек заразились коронавирусом
Министр озвучила количество новых пациентов, у которых подтвердился диагноз «коронавирус» за последние сутки — это 117 человек.
НГС55 00:52
Шоу-бизнес
Сильно похудевшая экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева поразила соцсети своим фото
Суть событий 01:22
Армия и оружие
Армянские военные заявили, что подбили азербайджанский танк
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в четверг, что армянские военные подбили азербайджанский танк и подавили огневые артиллерийские точки противника.
РИА Новости 02:36
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Газета.Ru вчера в 11:35
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15