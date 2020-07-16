Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Она не исключила дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Политика Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 5K

Футбол Дзюба забил 17-й мяч в текущем сезоне РПЛ Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в матче 29-го тура РПЛ забил 17-й мяч в текущем сезоне.

Происшествия Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области. 5

Общество Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук. 100

Космос ОАЭ в очередной раз отложили запуск зонда на Марс из-за непогоды Изначально зонд должен был быть запущен из Японии в среду, 8 июля, но по причине неблагоприятных погодных условий он был отложен до пятницы, 17 июля, а теперь вот еще раз. 12

Шоу-бизнес Бренд Louis Vuitton открестился от нашумевшей акции Яны Рудковской Официальные представители бренда Louis Vuitton прокомментировали скандал, развернувшийся вокруг акции продюсера Яны Рудковской в социальных сетях, призами в которой объявлена продукция марки. 105

Политика Володин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил иностранных политиков, что их призывы "вернуть" Крым могут обернуться экстрадицией в Россию и уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы. 474

Общество Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. 65

Наука Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями Размах крыльев андского кондора достигает 3 м. Проводя исследования с птицами данного вида, ученые выяснили, что один из испытуемых пролетел внушительное расстояние в 160 км, не взмахивая при этом крыльями. 42

Общество Боровшихся с COVID-19 медиков предложили отправить на досрочную пенсию В Минтруде рассказали «Известиям», что ведомство подготовило постановление о льготах для медиков, работающих с коронавирусом, однако в нем идет речь не о досрочном выходе на пенсию, а о стаже для работающих с больными COVID-19. 2

Общество Два выпускника Заполярья сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов В Заполярье два выпускника из Мурманска и Апатитов сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили в региональном Минобрнауки.

Наука Аккумуляторы смартфонов может улучшить натрий Немецкие и российские ученые заявили, что когда атомы натрия располагаются в батарее один над другим, хорошую энергоемкость получает элемент питания. 18