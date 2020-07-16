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Общество Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК). 49

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Общество В Крыму подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусом Симферополь, 15 июля 2020, 10:12 — REGNUM 11 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Республики Крым за минувшие сутки, сообщил в Facebook 15 июля глава региона Сергей Аксёнов. 153

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