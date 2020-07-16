Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Она не исключила дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
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Главные новости к утру 16 июля

Коммерсантъ00:00

Счетная палата: точное число обманутых дольщиков до сих пор неизвестно

РИА Новостивчера в 19:40

Счетная палата предупредила о рисках увеличения числа обманутых дольщиков

ТАССвчера в 20:02

Счётная палата сообщила о рисках роста числа обманутых дольщиков

RT на русскомвчера в 18:57

Обманутых дольщиков в России может стать больше: события ночи 16 июля

Евразия Dailyвчера в 23:56

Счетная палата предупредила о риске появления новых обманутых дольщиков

РБКвчера в 17:21

В Счетной палате увидели риски увеличения числа обманутых дольщиков в России

Интерфаксвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:31, Ашберн
Общество

Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения

Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
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Здоровье

Бессрочное продление масочного режима предложили в Роспотребнадзоре

В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима.
Псковское агентство информации 02:47
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Общество

Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
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Общество

Минэкономразвития назвало самые востребованные профессии

Минэкономразвития проанализировало вакансии за апрель–май и выяснило, что самой востребованной во время пандемии коронавируса стала профессия врача.
РБК 02:26
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Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

РБК вчера в 18:51
2,5K
Шоу-бизнес

Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Илья Авербух подтвердил роман со звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.
VSE42.RU вчера в 05:35
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Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
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Футбол

«Локомотив» и «Ростов» поборются за защитника чемпионата Франции

Защитник французского «Ланса» Александар Радованович может продолжить карьеру в чемпионате России.
Нева Спорт 03:22
Экономика

Выплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость

В июле заемщики, погасившие или рефинансировавшие ипотеку, столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.
Коммерсантъ 00:59
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Общество

Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч

Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
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Футбол

ФИФА продлила правило пяти замен на следующий сезон

ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлили действие правила пяти замен.
Pravda.Ru вчера в 10:59
Общество

В Крыму подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусом

Симферополь, 15 июля 2020, 10:12 — REGNUM 11 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Республики Крым за минувшие сутки, сообщил в Facebook 15 июля глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM вчера в 03:12
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Наука

Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями

Размах крыльев андского кондора достигает 3 м. Проводя исследования с птицами данного вида, ученые выяснили, что один из испытуемых пролетел внушительное расстояние в 160 км, не взмахивая при этом крыльями.
ToDay News Ufa вчера в 12:36
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Общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за отказ сайтов удалять информацию

В Государственную думу внесли законопроект о штрафах до 4 млн рублей за отказ владельцев сайтов удалить информацию по требованию законов, следует из базы данных палаты.
RT на русском 03:10
Экономика

ЦБ допустил временное повышение цен на товары и услуги

"Возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг, торговли непродовольственными товарами могут сопровождаться временным повышением цен, отражающим, в частности, эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале", - отмечается в материалах.
ТАСС вчера в 11:02
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Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России

Известия вчера в 16:30
10
Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Интерфакс вчера в 15:37
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv вчера в 08:12
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Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 14 июля в 11:33
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Космос

Ученые США начали новые поиски черной дыры в Солнечной системе

Исследователи уверены, новый метод позволит найти небольшие чёрные дыры в пределах Солнечной планеты или исключить вероятность их существования в ней, вплоть до Облака Оорта, в котором, предположительно, находится и Планета Х. Наука до сих пор не подтверждает ни наличие девятой планеты, ни её отсутствие.
HotGeo 13 июля в 03:14
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Шоу-бизнес

Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену

Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
26
Наука

Создан робот для тестирования медицинских жвачек

Ученым удалось создать жующего робота, оснащенного функцией искусственного слюноотделения.
Evo-rus.com 03:02
Энергетика

В Крыму снизили цены на бензин и дизтопливо

Симферополь, 16 июля 2020, 09:19 — REGNUM На один рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек на дизельное топливо в Республике Крым с 16 июля.
REGNUM 02:19
46
Наука

У больных с тяжелой формой COVID-19 обнаружены опасные антитела

Evo-rus.com вчера в 11:01
33
Культура

На 89-м году жизни умер оператор «Бриллиантовой руки» Игорь Черных

Дни24 02:10
2
Кино

Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

Evo-rus.com 03:21
12
Армия и оружие

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru 14 июля в 16:01
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Происшествия

В Бурятии участники съемок клипа заразились коронавирусом

РБК 03:03
9
Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
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