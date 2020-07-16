Экономика
ИзвестияСчетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
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Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Происшествия
В Баку заявили, что снаряды ВС Армении упали на жилые дома на границе
Минобороны Азербайджана заявило, что во время обстрела ВС Армении приграничных сел в Товузском районе снаряды упали на жилые дома, пострадавших нет.
РИА Новости 02:56
Общество
Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч
Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
Общество
Украинская телеведущая лишилась переднего зуба во время прямого эфира
Передний зуб выпал изо рта журналистки, когда та читала новости на телевидении.
Экономика сегодня вчера в 09:14
Политика
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Рэп-исполнитель Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома.
ТАСС 02:42
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика
Российский депутат предложил вернуть ряд религиозных объектов в Турции
Турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану следует рассмотреть вопрос о передаче России ряда религиозных объектов на территории Турции.
Известия вчера в 21:11
Общество
Жителям Арктики упростят возможность бесплатного получения земли
Участок земли может получить не только житель Дальнего Востока, но и любой россиянин, который готов к переезду и работе на нем. В августе 2019 года ФИС "На Дальний Восток" начала работу на территориях Забайкальского края и Бурятии, ранее вошедших в состав ДФО.
Интерфакс вчера в 10:23
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Хоккей
37-летний Андрей Таратухин продлил контракт с румынской «Чиксередой»
37-летний российский нападающий Андрей Таратухин продлил контракт с «Чиксередой», сообщается в официальной группе румынского клуба в «Фейсбуке».
Чемпионат 02:00
Здоровье
Киевские эксперты назвали реальное число зараженных COVID-19 на Украине
С 22 июня на Украине регионом с широким распространением COVID-19 считается территория, где инфекционные стационары, принимающие пациентов с COVID-19, загружены более чем на 50%, в последние 7 дней показатель тестирований методом ПЦР и ИФА менее 24 на 100 тысяч человек, коэффициент выявления заражений — более 11%; а показатель динамики роста числа инфицированных — более 10%.
НТВ вчера в 11:16
Общество
Госдума приняла поправки о начислении штрафа «Норникеля» в бюджет РФ
Москва, 15 июля 2020, 13:40 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении поправок в Бюджетный кодекс приняла нормы о зачислении в федеральный бюджет средств штрафов за причиненный вред водным объектам, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
REGNUM вчера в 06:40
Общество
В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим
В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM вчера в 15:29
Политика
Госдепартамент США выделит грант на «укрепление связей» с Сербией
Вашингтон, 16 июля 2020, 08:43 — REGNUM До $325 тыс. готов выделить Госдепартамент США некоммерческим организациям (НКО), которые помогут «укреплению связей» между американцами и гражданами Сербии.
REGNUM 01:43
Игры
По мнению каждого пятого геймера, игровая индустрия деградирует
Каждому пятому геймеру не нравится, как развивается игровая индустрия, показали итоги опроса 14 июля размещенные глобальным рынком OnBuy на своем сайте.
ИА Красная Весна вчера в 11:04
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru вчера в 09:46
Наука
Объём CO2 в земной атмосфере приближается к уровню 15 млн лет назад
Live24 14 июля в 01:36
Армия и оружие
Россия разместит ракеты вблизи ЕС, если в Европе появятся ракеты США
Господин Грушко считает, что в сфере контроля над вооружениями наступил хаос, в сторону которого «движутся США».
Коммерсантъ 02:54
Здоровье
В Хакасии от коронавируса скончались еще три женщины
Оперативный штаб официально подтвердил три новых случая смерти от коронавируса в Хакасии.
Шанс (г. Абакан) 00:59
Происшествия
Понасенков отверг обвинение в травле историка Соколова
Газета.Ru вчера в 11:21
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Напомним, последняя деноминация в России прошла в 1998 году, когда 1 000 «старых» рублей заменилась 1 «новым».
МОЁ! Оnline Воронеж 00:28
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Авто
ЕЭК определила запрещенные к установке подержанные запчасти
На днях «Автоновости дня» сообщили о том, что в России запретят ремонтировать автомобили подержанными и восстановленными запчастями.
Автоновости дня 01:23
Экономика
Генпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции
Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в действиях госкомпании «Дом.РФ». Инициатором проверки стала Счетная палата.
URA.Ru вчера в 18:58
Авто
Aurus утвердил дизайн нового внедорожника Komendant
Отечественный концерн Aurus утвердил финальный вариант дизайна нового люксового внедорожника Komendant.
Новые автомобили вчера в 00:03
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Политика
Курорты Болгарии без преград: карантин и тесты на коронавирус отменили
С 16 июля Болгария собирается обновить список стран, граждане которых могут приезжать на отдых без обязательного двухнедельного карантина или тестов на коронавирус.
Countryscanner 02:31