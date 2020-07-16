Экономика
КоммерсантъСчетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Она не исключила дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
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Общество
Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч
Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество
Роскачество не нашло в России опасного овсяного печенья
В печенье не нашли микотоксинов, пестицидов, тяжелых металлов, микробиологических нарушений, искусственных добавок и красителей, бензойной кислоты.
ТАСС 01:30
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс вчера в 15:37
Экономика
Выплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость
В июле заемщики, погасившие или рефинансировавшие ипотеку, столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.
Коммерсантъ 00:59
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
Общество
Объяснены причины ошибок тестов на коронавирус
«Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов», — объяснила она.
Lenta.ru вчера в 23:34
Общество
Украинская телеведущая лишилась переднего зуба во время прямого эфира
Передний зуб выпал изо рта журналистки, когда та читала новости на телевидении.
Экономика сегодня вчера в 09:14
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
Футбол
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Экономика
Отель в центре Киева приватизировали по цене в 14 раз выше стартовой
Государственный пакет акций гостиницы "Днепр" в центре Киева продали за 41 миллион долларов, что почти в 14 раз выше стартовой цены, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 11:41
Кино
Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»
Один из главных героев фильма "Форсаж" Доминик Торрето, которого играет голливудский актер Вин Дизель, может умереть в финальной части.
NewInform вчера в 06:20
Армия и оружие
Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
Актуальные Новости вчера в 03:08
Экономика
Содержание СО2 в атмосфере Земли достигло рекорда в 2019 году
Рост концентрация СО2 в атмосфере носит антропогенный характер и связан с выбросами углекислого газа объектами энергетики и промышленности.
Взгляд.ру 02:23
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК вчера в 06:49
Культура
Анонсирован комикс о Роршахе — его действие происходит после «Хранителей»
DC анонсировали новую мини-серию комиксов о Роршахе от сценариста Тома Кинга («Бэтмен», «Мистер Чудо»), действие которой развернётся через 35 лет после финала «Хранителей» Алана Мура.
Игромания.ру вчера в 09:25
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Газета.Ru вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Происшествия
Массовое заражение коронавирусом произошло на съемках клипа в Бурятии
Массовое заражение коронавирусом произошло во время съемок музыкального клипа в Бурятии, в настоящее время инфекция подтвердилась у восьми человек.
Газета.Ru 00:54
Политика
В Германии назвали причину иска Нидерландов к России в ЕСПЧ по делу MH17
В Германии озадачились подачей иска Нидерландов в ЕСПЧ по делу о крушении МН17 в Донбассе при том, что в горячей фазе идет судебное разбирательство о причинах крушения и поиску виновных трагедии 2014 года.
Южный Федеральный вчера в 13:06
Футбол
Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
Общество
В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Газета.Ru вчера в 01:40
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Происшествия
Ещё три человека стали жертвами коронавируса в Новосибирской области
За все время в области скончались 155 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Evo-rus.com 02:15
Наука
В Бразилии была найдена ступня неизвестного вида динозавров
Команда ученых нашла в Бразилии ступню динозавра неизвестного вида и уже закончила микроскопический анализ извлеченных из окаменелой кости тканей.
МедиаПоток вчера в 04:57
Шоу-бизнес
Оголенная грудь Самбурской возмутила пользователей Сети
Многие пользователи Сети уверены, что она публикует пикантные снимки для поиска нового избранника.
Народные новости вчера в 09:35
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Гаджеты
50-дюймовый 4K-телевизор Redmi за $270 поступил в продажу
Умный телевизор Redmi X50 поступил в продажу на территории Китая по цене всего 270 долларов.
iXBT.com 00:04