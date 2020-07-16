Экономика
ИзвестияСчетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
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Армия и оружие
Как БТР-82 спас жизни российских военных в Сирии
Серьезных потерь при атаке заминированного автомобиля со смертником за рулем на российский БТР в Сирии удалось избежать благодаря хорошей защите бронетранспортера и антиосколочной защите.
Российская газета 03:29
Общество
На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19
В общей сложности с начала пандемии на Среднем Урале зарегистрировано 16984 заболевших.
Российская газета 03:50
Общество
349 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
Уральский меридиан 03:37
Общество
Китай закупил 1,36 млн тонн американской кукурузы
Sfera.fm 13 июля в 11:31
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Общество
В России выявили 6428 новых случаев коронавируса
За сутки в России выявили 6428 больных COVID-19, у 24,1 процента из них нет симптомов.
РИА Новости 03:50
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Общество
В Москве выявлено рекордно низкое с апреля число случаев COVID-19
В Москве зарегистрировали рекордно низкое с начала апреля число заболевших коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:48
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о загрязнении Камы в Пермском крае
По факту загрязнения воды в Каме в Березниках возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч.1 ст.247 УК ), сообщила пресс-служба СКР.
Интерфакс 03:29
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Общество
Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка
Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка.
Коммерсантъ вчера в 08:57
Армия и оружие
Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС
РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
Piter.tv 03:32
Общество
В Роскачестве проверили овсяное печенье 18 марок
Специалисты Роскачества проверили овсяное печенье 18 торговых марок по 457 показателям, вся продукция оказалась безопасна для потребителей, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 03:56
Футбол
Гвардиола ответил Клоппу и Моуринью
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал заявления коллег Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Жозе Моуринью («Тоттенхэм Хотспур»).
Чемпионат вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Илья Авербух строит новый особняк для Лизы Арзамасовой
Автор и ведущая передачи «Фигурвью» Елена Родина рассказала, что из-за Арзамасовой Авербух начал строить новый особняк и в ближайшее время намерен туда переехать вместе с актрисой.
Экспресс газета 00:38
Общество
Глава центра Гамалеи поделился ощущениями от привитой вакцины
Как сообщалось, в среду из госпиталя имени Бурденко была выписана первая группа добровольцев-участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых Минобороны России и НИЦ Гамалеи.
Вести.Ru 03:36
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Здоровье
Минздрав Украины заявил о плане продлить карантин на месяц
Предварительно сообщается, что Минздрав Украины планирует продлить действие карантина еще на месяц, о чем сообщили журналисты «РБК-Украина».
Газета DAILY вчера в 12:38
Наука
Новый органический полупроводник позволит создавать сверхбыстрые гибкие процессоры
Команда ученых из Австралийского национального университета смогла вырастить органический полупроводник, толщиной в один атом углерода с уникальными свойствами, позволяющими создавать из него сверхбыстрые электронные процессоры и микросхемы.
BitCryptoNews вчера в 10:50
Политика
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
Общество
Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч
Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
Политика
Россия отказалась от участия в немецкой выставке из-за позиции по Сталину и тайной полиции
Российская сторона отказалась предоставить экспонаты для немецкой выставки, посвященной 75-летию Потсдамской конференции.
Znak.com 02:03
Игры
Devolver Digital показала новый геймплейный трейлер Serious Sam 4
Devolver Digital опубликовала второй геймплейный трейлер Serious Sam 4. Выход игры намечен на август 2020 года.
Cyber.sports.ru вчера в 03:50
Здоровье
Врач назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Заболевание часто проявляет себя так называемыми "голодными болями", которые появляются после еды.
iReactor 01:59
Политика
США ввели санкции против трех россиян и пяти компаний
США ввели санкции в отношении нескольких российских граждан и компании. Об этом 15 июля сообщается на сайте американского минфина.
Известия вчера в 14:28
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
Общество
Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова
Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12