Экономика
ИзвестияСчетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
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Киберспорт
Футбольный симулятор PES 2022 сменил Fox Engine на Unreal Engine
Новый трейлер Pro Evolution Soccer 2022 сообщает с первых же кадров, что футбольная игра следующего поколения более не будет основана на собственном движке Konami FOX Engine, разработанном командой известного геймдизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima).
3DNews вчера в 10:05
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Здоровье
В Пензе откроют центр амбулаторной онкопомощи
Пенза-Обзор 03:45
Происшествия
Майор полиции погибла в Хабаровске при падении из окна
Сотрудница полиции погибла при падении из окна в Хабаровске, правоохранители проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Известия вчера в 23:53
Происшествия
Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек
Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Армия и оружие
Песков не стал комментировать инцидент на линии между Украиной и ЛНР
Москва, 15 июля 2020, 13:52 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил воздержаться от комментариев в отношении конфликта на линии соприкосновения в Донбассе.
REGNUM вчера в 06:52
Гаджеты
IPhone 12 получит тканевый кабель для зарядки в комплекте
MobiDevices вчера в 03:15
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина объявила о разрыве со своим британским мужем
Актриса Любовь Толкалина сообщила о разрыве со свои мужем, британским композитором Саймоном Бассом.
КП - Рязань 02:31
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 87 случаев коронавируса
В Пермском крае за прошедшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 4705.
ВЕТТА 03:30
Киберспорт
Разработчики Escape from Tarkov поделились подробностями грядущего обновления
Разработчики из студии Battlestate Games опубликовали предварительный список изменений патча 0.12.7 для шутера от первого лица Escape from Tarkov.
Игромания.ру 03:24
Общество
Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
Наука
Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки
Ученые Королевского университета Канады выяснили, какое количество мыслей у человека возникает в среднем за сутки.
МедиаПоток 00:13
Общество
В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим
В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM вчера в 15:29
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Общество
Турция сохранит культурный статус Айя-Софии после превращения в мечеть
Власти Турции подписали документ, согласно которому Айя-София после превращения в мечеть сохранит статус объекта Всемирного наследия.
Известия 04:13
Общество
Объяснены причины ошибок тестов на коронавирус
Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить состояние вируса.
Lenta.ru вчера в 23:34
Политика
В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню
Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню.
Lenta.ru 03:44
Общество
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru 02:20
Политика
Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров
Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском вчера в 08:34
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана.
Газета.Ru 03:35
Общество
Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч
Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович ответила хейтерам
Напомним, недавно стало известно о романе Мирославы Карпович с Павлом Прилучным.
RuNews24.ru 02:48
Общество
В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии
Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
Коммерсантъ 03:58
Происшествия
Дело Ивана Сафронова ведут 10 следователей ФСБ
Господин Сафронов арестован по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Сегодня Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на арест.
Коммерсантъ 04:26
Здоровье
Амурские пенсионеры заражаются коронавирусом в садоводческих автобусах
Люди заражаются в общественном транспорте, пенсионеры - в автобусах, которые идут до садоводческих участков.
Вести - Амурская область 01:59
Армия и оружие
Россия разместит ракеты вблизи ЕС, если в Европе появятся ракеты США
Господин Грушко считает, что в сфере контроля над вооружениями наступил хаос, в сторону которого «движутся США».
Коммерсантъ 02:54