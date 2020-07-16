Экономика
ИзвестияСчетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
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«С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков»,— сообщила на коллегии аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.Коммерсантъ15 июля в 17:39
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