Экономика

ИзвестияИзвестияСчетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
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«С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков»,— сообщила
 на коллегии аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.
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ТАСС15 июля в 20:02
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