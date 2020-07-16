с чего всё началось

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.

Общество В Хабаровске снова начался митинг в поддержку Фургала В Хабаровске начался седьмой по счету митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушении. 2,1K

Общество Россияне стали реже носить маски и перчатки в магазинах Жители российских городов-миллионников стали реже надевать защитные маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК). 6

Здоровье В Башкирии комары заразили людей серьёзной болезнью В Башкирии выявили случаи дирофиляриоза. Это вид гельминтоза, который чаще всего поражает животных. Однако иногда заражаются и люди. 4

Политика В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина» В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм. 100

Футбол Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге» На 34-й минуте поединка за монегасков на поле вышел вратарь Антон Митрюшкин. Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре.

Общество СПЧ попросил Минюст разъяснить статус «массовых одиночных пикетов» Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил Минюст разъяснить правовой статус «массовых одиночных пикетов», которые проводят граждане в условиях пандемии коронавируса. 2

Шоу-бизнес Мировые звезды запустили флешмоб с сексуальными фото в купальниках Супермодели Алессандра Амбросио и Кендалл Дженнер, певица Дуа Липа и другие мировые звезды продемонстрировали свою фигуру в Instagram-блогах.

Политика Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны» Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов. 16

Политика Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17 Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны. 753

Здоровье Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург. 785

Общество «Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора» «Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания. 26

Авто Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России В моторной гамме Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge значатся два двигателя V8: атмосферный мотор объемом 4,6 литра на 309 л.с. и 4,5-литровый дизельный агрегат с отдачей 249 л.с. Топовое исполнение обновленной модели предлагается по той же цене, что и дорейстайлинговая модификация, за которую просят от 6 119 000 рублей. 52

Политика Депутат Рады назвал способ спасти Украину Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. 203

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке. 25

Армия и оружие Минобороны построит в Туве многофункциональный медицинский центр «По поручению президента России министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу отданы указания о строительстве в городе Кызыле многофункционального медицинского центра для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению», — приводит ТАСС сообщение.

Происшествия В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС). 1

Политика Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса. 19