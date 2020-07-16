Экономика

ИзвестияИзвестияСчетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
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Главные новости к утру 16 июля

Коммерсантъ00:00

В Счетной палате увидели риски увеличения числа обманутых дольщиков в России

Интерфаксвчера в 17:00

Счетная палата предупредила о рисках увеличения числа обманутых дольщиков

ТАССвчера в 20:02

Счётная палата сообщила о рисках роста числа обманутых дольщиков

RT на русскомвчера в 18:57

Счетная палата: точное число обманутых дольщиков до сих пор неизвестно

РИА Новостивчера в 19:40

Счетная палата предупредила о риске появления новых обманутых дольщиков

РБКвчера в 17:21

Обманутых дольщиков в России может стать больше: события ночи 16 июля

Евразия Dailyвчера в 23:56
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Общество

Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ

Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.
РБК 08:59
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Шоу-бизнес

Авербух строит особняк для Лизы Арзамасовой

НТВ 04:42
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Общество

Антипов уличил в махинациях следствие по делу MH17

Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa вчера в 00:21
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Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
20
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
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Политика

МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
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Авто

На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada

В соцсети во «ВКонтакте» в сообществе «AvtoVAZ News» появилась информация о том, что на автомобильном заводе ЗАЗ «возобновили» производство автомобилей бренда Lada.
Live24 03:25
83
Происшествия

Вандалы обезглавили алюминиевую фигуру Дзюбы в Подольске

РИА Новости 09:12
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Единоборства

Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC

Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
CT news 05:54
2
Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
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Политика

В Крыму призвали Киев забыть о планах по возвращению полуострова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал представителей Украины перестать вынашивать мифические планы и забыть про возвращение полуострова.
РИА Новости 09:06
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Кино

Майкл Даус станет режиссером фильма по мотивам игры «Just Cause»

ГЛАС.RU 03:42
Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

РБК вчера в 17:28
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Общество

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала

Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов.
Компания 06:02
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Авто

Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально

По данным ресурса "Новые автомобили", Ford Bronco Sport не имеет никаких сходств с рамным Bronco.
Новые автомобили 14 июля в 12:19
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
33
Политика

Немецкий бизнес назвал шантажом действия США по «Северному потоку — 2»

Заявления госсекретаря США Майка Помпео в отношении газопровода «Северный поток — 2» представляют собой попытку шантажа, которая требует реакции Евросоюза.
RT на русском 07:30
4
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Экономика

Минтруд установил новый прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru вчера в 09:46
96
Здоровье

В Саратовской области двое медработников скончались от коронавируса

Плюс ко всему есть еще 5 медицинских работников – это 3 врача, 1 фельдшер и 1 водитель скорой, которые скончались, имея коронавирусную инфекцию.
ProBalakovo 07:08
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Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
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Футбол

Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»

Несмотря на позитивный итог встречи, владелец "Спартака" Леонид Федун не удержался от едких комментариев в адрес арбитров и даже предложил запустить хэштег в поддержку его команды.
Газета.Ru 04:30
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Армия и оружие

Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США

Российская газета 09:10
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Наука

Палеонтологи обнаружили динозавра с крюками

Археологи обнаружили окаменелости в самом верхнем слое формации Хелл-Крик в США.
Машины и Механизмы вчера в 05:19
Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
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Авто

Седан Toyota Camry обновился в Северной Америке

В США дебютировала обновлённая четырёхдверка Toyota Camry.
Autorating.ru вчера в 14:54
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Политика

В Крыму сохраняются ограничения по пересечению границы

В России продолжают сохранятся временные ограничения по пересечению государственной границы.
Вести Крым 03:59
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Игры

Анонс всё ближе: новая Call of Duty под кодовым названием The Red Door засветилась в Microsoft Store

На сайте цифрового магазина Microsoft обнаружилась страница The Red Door — предполагается, что это кодовое название новой игры в серии военных шутеров Call of Duty от Activision.
3DNews 06:41
Кино

Режиссер «Константина» рассказал о планах на сиквел с Киану Ривзом

В беседе с изданием Slash Film режиссер оригинальной ленты с Киану Ривзом Фрэнсис Лоуренс («Я – легенда») решил прокомментировать ситуацию.
Киноафиша России 07:30
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