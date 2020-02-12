Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов

Доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в консолидированном бюджете России постепенно снижается, но этот налог по-прежнему играет значимую роль в финансировании регионов, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки администрирования НДФЛ за 2016-2018 годы и первое полугодие 2019 года.
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