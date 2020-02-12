Кампания ФНС по обелению доходов граждан за три года дополнительно принесла в бюджет 21,2 млрд рублей. Об этом по итогам проверки службы сообщила Счетная палата (отчет есть в распоряжении «Известий»).

с чего всё началось

С 2016 года наблюдается устойчивый рост объема поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет: с 3 до 3,9 трлн рублей, что составляет 17,4% от поступлений в госказну. Обеление экономики — и прежде всего доходов граждан — основной приоритет налоговой политики в предыдущие годы.

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