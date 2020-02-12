Экономика
ИзвестияСчетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ
С 2016 года наблюдается устойчивый рост объема поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет: с 3 до 3,9 трлн рублей, что составляет 17,4% от поступлений в госказну. Обеление экономики — и прежде всего доходов граждан — основной приоритет налоговой политики в предыдущие годы.
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с чего всё началось
Кампания ФНС по обелению доходов граждан за три года дополнительно принесла в бюджет 21,2 млрд рублей. Об этом по итогам проверки службы сообщила Счетная палата (отчет есть в распоряжении «Известий»).Известиявчера в 15:55
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Вышли из тени. Кампания по легализации доходов принесла в бюджет 21,2 млрд рублей
Телеканал 360°вчера в 16:30
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Армия и оружие
Минобороны России обвинило Турцию в кризисе в Идлибе
Турция не провела возложенной на нее задачи по разграничению террористов и умеренных оппозиционеров в зоне деэскалации Идлибе, это привело к кризису, заявили в Минобороны РФ.
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Суд не оправдал экс-офицера Черноморского флота Олега Лавренчука, которого летом прошлого года уволили за пьянство на военной службе в Сирии.
Общество
В Шотландии ураган Кьяра вынес на берег скелет загадочного существа
На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского существа. Его вынесло на сушу в результате урагана Кьяра.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
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Соболев рассказал о срыве трансфера в клуб АПЛ
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Происшествия
Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу
В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Политика
Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Происшествия
В Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон
Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
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«Наши российские вратари — какие-то монстры». Тизер большого интервью Брызгалова
Знаменитый российский голкипер Илья Брызгалов дал большое интервью «СЭ».
Армия и оружие
В Сирии столкнулись проправительственные силы и западные военные
Западные военные натолкнулись на блокпост сил, лояльных Дамаску.
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Политика
Посол России в Израиле назвал препятствие в реализации «сделки века»
Шансы выполнения сделки Негативная реакция на предложение Трампа со стороны Палестины затруднит реализацию плана США, сказал Викторов.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Политика
Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
Авто
Новый Volkswagen Tiguan сфотографировали без камуфляжа
Журналисты сумели заснять новую версию популярного паркетника Volkswagen Tiguan в Южной Африке.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Технологии
Операторы отчитались о проблемах при тестировании «суверенного рунета»
Российские операторы связи отчитались перед Минкомсвязи о результатах тестирования оборудования для реализации закона «о суверенном интернете».
Футбол
Слуцкий ответил на шутку Дзюбы, сравнив его с деревом
Тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил нападающему "Зенита" Артему Дзюбе, который сравнил его с персонажем мультфильма "Тайна третьей планеты".
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Общество
Минюст РФ внес «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов
Минюст РФ признал «Радио Свобода» иностранным агентом и внес СМИ в соответствующий список.
Киберспорт
Natus Vincere вышли на ESL One Los Angeles
Общество
Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни
Археологи обнаружили пещеру с останками людей в испанских Пиренеях. Соответствующий отчет появился в журнале Nature.
Наука
Ученые научились генерировать случайные числа при помощи кристаллов
Механизм генерации случайных чисел при помощи кристаллов был опубликован учеными из университета Глазго в Великобритании 10 февраля в научном журнале Matter.
Энергетика
Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России
"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Происшествия
Пять легковушек и грузовик столкнулись в Новой Москве
В среду, 12 февраля, на Киевском шоссе в Новой Москве произошло столкновение пяти легковых автомобилей и грузовика.