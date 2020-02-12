Экономика

ИзвестияИзвестияСчетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ

С 2016 года наблюдается устойчивый рост объема поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет: с 3 до 3,9 трлн рублей, что составляет 17,4% от поступлений в госказну. Обеление экономики — и прежде всего доходов граждан — основной приоритет налоговой политики в предыдущие годы.
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с чего всё началось

Белым по черному: вывод доходов из тени принес в бюджет 21,2 млрд рублей

Кампания ФНС по обелению доходов граждан за три года дополнительно принесла в бюджет 21,2 млрд рублей. Об этом по итогам проверки службы сообщила Счетная палата (отчет есть в распоряжении «Известий»).
Известиявчера в 15:55

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В доходах регионов доля НДФЛ составляет более трети – Счетная палата

Аргументы и Фактывчера в 17:53

Занятость в «тени» остается стабильной, возможности ее сокращения растут

Коммерсантъвчера в 17:48

Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ

Известиявчера в 16:07

Вышли из тени. Кампания по легализации доходов принесла в бюджет 21,2 млрд рублей

Телеканал 360°вчера в 16:30

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Российская газетавчера в 16:01

Выйти из тени: обеление доходов россиян принесло в бюджет 21,2 млрд

РЕН ТВвчера в 16:09

В Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов

РИА Новостивчера в 16:39
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Происшествия

Больной раком экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в суде

Газета.Ru 07:32
Армия и оружие

Минобороны России обвинило Турцию в кризисе в Идлибе

Турция не провела возложенной на нее задачи по разграничению террористов и умеренных оппозиционеров в зоне деэскалации Идлибе, это привело к кризису, заявили в Минобороны РФ.
Московский Комсомолец 10:07
Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Суд не оправдал экс-офицера Черноморского флота Олега Лавренчука, которого летом прошлого года уволили за пьянство на военной службе в Сирии.
Газета.Ru 09:45
Общество

В Шотландии ураган Кьяра вынес на берег скелет загадочного существа

На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского существа. Его вынесло на сушу в результате урагана Кьяра.
Вести.Ru 07:50
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Футбол

Соболев рассказал о срыве трансфера в клуб АПЛ

Спорт день за днем 08:47
Шоу-бизнес

Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи

Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Актуальные Новости вчера в 11:36
Экономика

Центробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
REGNUM вчера в 08:33
Происшествия

Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу

В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Газета.Ru вчера в 12:08
Политика

Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Ведомости 01:18
Происшествия

В Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон

Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
РИА Новости 10:48
Хоккей

«Наши российские вратари — какие-то монстры». Тизер большого интервью Брызгалова

Знаменитый российский голкипер Илья Брызгалов дал большое интервью «СЭ».
Спорт-Экспресс 10:30
Армия и оружие

В Сирии столкнулись проправительственные силы и западные военные

Западные военные натолкнулись на блокпост сил, лояльных Дамаску.
Московский Комсомолец 07:45
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Политика

Посол России в Израиле назвал препятствие в реализации «сделки века»

Шансы выполнения сделки Негативная реакция на предложение Трампа со стороны Палестины затруднит реализацию плана США, сказал Викторов.
РБК 09:47
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Политика

Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
RT на русском 09:06
Авто

Новый Volkswagen Tiguan сфотографировали без камуфляжа

Журналисты сумели заснять новую версию популярного паркетника Volkswagen Tiguan в Южной Африке.
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Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РИА Новости 02:00
Технологии

Операторы отчитались о проблемах при тестировании «суверенного рунета»

Российские операторы связи отчитались перед Минкомсвязи о результатах тестирования оборудования для реализации закона «о суверенном интернете».
Компания 10 февраля в 09:08
Футбол

Слуцкий ответил на шутку Дзюбы, сравнив его с деревом

Тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил нападающему "Зенита" Артему Дзюбе, который сравнил его с персонажем мультфильма "Тайна третьей планеты".
РИА Новости 10:35
Происшествия

Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
RT на русском 01:32
Кино

Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Sibnovosti.ru 10 февраля в 04:42
Общество

Минюст РФ внес «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов

Минюст РФ признал «Радио Свобода» иностранным агентом и внес СМИ в соответствующий список.
Политическая Экспертиза 10:35
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Киберспорт

Natus Vincere вышли на ESL One Los Angeles

Inc-news.ru 07:58
Общество

Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни

Археологи обнаружили пещеру с останками людей в испанских Пиренеях. Соответствующий отчет появился в журнале Nature.
Политическая Экспертиза 05:17
Наука

Ученые научились генерировать случайные числа при помощи кристаллов

Механизм генерации случайных чисел при помощи кристаллов был опубликован учеными из университета Глазго в Великобритании 10 февраля в научном журнале Matter.
Красная весна вчера в 15:34
Энергетика

Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России

"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Газета.Ru вчера в 12:58
Происшествия

Пять легковушек и грузовик столкнулись в Новой Москве

В среду, 12 февраля, на Киевском шоссе в Новой Москве произошло столкновение пяти легковых автомобилей и грузовика.
Аргументы недели 10:58
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