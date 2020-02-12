Экономика
ИзвестияСчетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ
С 2016 года наблюдается устойчивый рост объема поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет: с 3 до 3,9 трлн рублей, что составляет 17,4% от поступлений в госказну. Обеление экономики — и прежде всего доходов граждан — основной приоритет налоговой политики в предыдущие годы.
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с чего всё началось
С 2016 года наблюдается устойчивый рост объема поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет: с 3 до 3,9 трлн рублей по итогам 2019-го, что составляет 17,4% от поступлений в госказну. Одним из препятствий для ускорения вывода из тени в Счетной палате называют пробелы в законодательстве.Известиявчера в 15:55
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Вышли из тени. Кампания по легализации доходов принесла в бюджет 21,2 млрд рублей
Телеканал 360°вчера в 16:30
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