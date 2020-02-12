Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов

Доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в консолидированном бюджете России постепенно снижается, но этот налог по-прежнему играет значимую роль в финансировании регионов, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки администрирования НДФЛ за 2016-2018 годы и первое полугодие 2019 года.
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Белым по черному: вывод доходов из тени принес в бюджет 21,2 млрд рублей

Кампания ФНС по обелению доходов граждан за три года дополнительно принесла в бюджет 21,2 млрд рублей. Об этом по итогам проверки службы сообщила Счетная палата (отчет есть в распоряжении «Известий»).
Известиявчера в 15:55

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В доходах регионов доля НДФЛ составляет более трети – Счетная палата

Аргументы и Фактывчера в 17:53

Занятость в «тени» остается стабильной, возможности ее сокращения растут

Коммерсантъвчера в 17:48

В Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов

РИА Новостивчера в 16:39

Вышли из тени. Кампания по легализации доходов принесла в бюджет 21,2 млрд рублей

Телеканал 360°вчера в 16:30

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Российская газетавчера в 16:01

Выйти из тени: обеление доходов россиян принесло в бюджет 21,2 млрд

РЕН ТВвчера в 16:09

Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ

Известиявчера в 16:07
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Политика

Песков опроверг сведения о предложении Путина Лукашенко объединить Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщения, что Владимир Путин якобы предлагал президенту Белоруссии Александру Лукашенко объединение двух стран.
Взгляд.ру 09:14
Происшествия

Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн руб. Первым об этом сообщил корреспондент РБК, который находился рядом с залом заседаний.
Ведомости 05:41
Общество

Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по «делу Сети»

Российские ученые и научные журналисты считают «дело Сети» (запрещенная в России террористическая организация) «целиком сфабрикованным».
Росбалт 08:45
Общество

Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму

Газета.Ru 07:56
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Политика

Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

Жарова в Роскомнадзоре может заменить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, говорят все три собеседника «Ведомостей».
Ведомости 07:59
Политика

Казахстан предложил России свое участие в «Силе Сибири — 2»

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев в ходе встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири-2" по территории республики с дальнейшим присоединением к газопроводной системе Китая "Запад – Восток", сообщила пресс-служба казахстанского министерства энергетики.
РИА Новости 08:54
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РИА Новости 02:00
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
Хоккей

«Спартак» оформил выход в плей-офф КХЛ

Российская газета вчера в 14:32
Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
RT на русском 08:08
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган высказал предположение, что военнослужащие России и Сирии наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям.
Москва 24 05:03
Футбол

Мурило не исключил возможности выступления за сборную России

Защитник московского «Локомотива» Мурило Серкейра высказался о возможности выступления за национальную команду России.
Чемпионат 09:19
Экономика

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Lenta.ru 10 февраля в 03:24
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой

Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
RuNews24.ru 08:43
Происшествия

Бывшего псковского вице-губернатора приговорили к пяти годам колонии

REGNUM 07:31
Общество

В Шотландии ураган Кьяра вынес на берег скелет загадочного существа

На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского существа. Его вынесло на сушу в результате урагана Кьяра.
Вести.Ru 07:50
Политика

Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
RT на русском 09:06
Происшествия

СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами

RT на русском 08:26
Технологии

МТС предложила бизнесу три сервиса в одном месте

МТС сообщила, что создала платформу IT-сервисов для малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
Ведомости 06:54
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 908

До 908 увеличилось число жертв коронавируса в материковом Китае. Об этом сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
РЕН ТВ 09 февраля в 19:42
Энергетика

Минск предложил компаниям из России самим ввозить нефть для своих АЗС

Российским нефтяным компаниям, владеющим заправками на территории Белоруссии, предлагается обеспечивать их бензином и дизтопливом за счет поставки нефти на белорусские НПЗ по давальческой схеме (компания поставляет нефть, платит заводу комиссию, забирает нефтепродукты и передает их АЗС).
РБК 07:38
Технологии

Новый двигатель для ракеты-носителя «Союз-5» становится реальностью

Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что в Воронежском центре ракетного двигателестроения стартовали экспериментальные работы по созданию двигателя для перспективной российской ракеты-носителя «Союз-5».
3DNews 06:12
Происшествия

Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве

Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Газета.Ru 05:53
Политика

В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.
RT на русском 04:40
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 174

Число заразившихся новым коронавирусом пассажиров, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess в японской Йокогаме, выросло до 174 человек, сообщает «Интерфакс».
Общественное телевидение России вчера в 21:23
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот.
RT на русском вчера в 00:02
Игры

Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры

Игромания.ру 10 февраля в 14:13
Экономика

«Ростелеком» покупает 55% Tele2

27,5% будут куплены за 66 млрд руб. после допэмиссии обыкновенных акций "Ростелекома" в пользу ВТБ, еще 17,5% компания получит за 42 млрд руб. Ранее сообщалось, что, по независимой оценке PwC, стоимость всего Tele2 составила 240,5 млрд руб. По указу президента России, по итогам сделки государство вместе с ВТБ и ВЭБом должна остаться владельцем более 50% акций "Ростелекома".
Коммерсантъ 05:40
Кино

Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино

Lenta.ru вчера в 10:59
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