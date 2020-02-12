Кампания ФНС по обелению доходов граждан за три года дополнительно принесла в бюджет 21,2 млрд рублей. Об этом по итогам проверки службы сообщила Счетная палата (отчет есть в распоряжении «Известий»).

с чего всё началось

Доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в консолидированном бюджете России постепенно снижается, но этот налог по-прежнему играет значимую роль в финансировании регионов, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки администрирования НДФЛ за 2016-2018 годы и первое полугодие 2019 года.

В Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов

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