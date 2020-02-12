Экономика
РИА НовостиВ Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов
Доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в консолидированном бюджете России постепенно снижается, но этот налог по-прежнему играет значимую роль в финансировании регионов, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки администрирования НДФЛ за 2016-2018 годы и первое полугодие 2019 года.
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с чего всё началось
Кампания ФНС по обелению доходов граждан за три года дополнительно принесла в бюджет 21,2 млрд рублей. Об этом по итогам проверки службы сообщила Счетная палата (отчет есть в распоряжении «Известий»).Известиявчера в 15:55
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Вышли из тени. Кампания по легализации доходов принесла в бюджет 21,2 млрд рублей
Телеканал 360°вчера в 16:30
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Политика
Песков опроверг сведения о предложении Путина Лукашенко объединить Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщения, что Владимир Путин якобы предлагал президенту Белоруссии Александру Лукашенко объединение двух стран.
Происшествия
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн руб. Первым об этом сообщил корреспондент РБК, который находился рядом с залом заседаний.
Общество
Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по «делу Сети»
Российские ученые и научные журналисты считают «дело Сети» (запрещенная в России террористическая организация) «целиком сфабрикованным».
Общество
Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Политика
Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»
Жарова в Роскомнадзоре может заменить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, говорят все три собеседника «Ведомостей».
Политика
Казахстан предложил России свое участие в «Силе Сибири — 2»
Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев в ходе встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири-2" по территории республики с дальнейшим присоединением к газопроводной системе Китая "Запад – Восток", сообщила пресс-служба казахстанского министерства энергетики.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Хоккей
«Спартак» оформил выход в плей-офф КХЛ
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган высказал предположение, что военнослужащие России и Сирии наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям.
Футбол
Мурило не исключил возможности выступления за сборную России
Защитник московского «Локомотива» Мурило Серкейра высказался о возможности выступления за национальную команду России.
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой
Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
Общество
В Шотландии ураган Кьяра вынес на берег скелет загадочного существа
На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского существа. Его вынесло на сушу в результате урагана Кьяра.
Политика
Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
Происшествия
СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами
Технологии
МТС предложила бизнесу три сервиса в одном месте
МТС сообщила, что создала платформу IT-сервисов для малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 908
До 908 увеличилось число жертв коронавируса в материковом Китае. Об этом сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
Энергетика
Минск предложил компаниям из России самим ввозить нефть для своих АЗС
Российским нефтяным компаниям, владеющим заправками на территории Белоруссии, предлагается обеспечивать их бензином и дизтопливом за счет поставки нефти на белорусские НПЗ по давальческой схеме (компания поставляет нефть, платит заводу комиссию, забирает нефтепродукты и передает их АЗС).
Технологии
Новый двигатель для ракеты-носителя «Союз-5» становится реальностью
Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что в Воронежском центре ракетного двигателестроения стартовали экспериментальные работы по созданию двигателя для перспективной российской ракеты-носителя «Союз-5».
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Политика
В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 174
Число заразившихся новым коронавирусом пассажиров, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess в японской Йокогаме, выросло до 174 человек, сообщает «Интерфакс».
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот.
Игры
Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры
Экономика
«Ростелеком» покупает 55% Tele2
27,5% будут куплены за 66 млрд руб. после допэмиссии обыкновенных акций "Ростелекома" в пользу ВТБ, еще 17,5% компания получит за 42 млрд руб. Ранее сообщалось, что, по независимой оценке PwC, стоимость всего Tele2 составила 240,5 млрд руб. По указу президента России, по итогам сделки государство вместе с ВТБ и ВЭБом должна остаться владельцем более 50% акций "Ростелекома".
Кино