с чего всё началось

Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.

Армия и оружие Эрдоган вновь пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция намерена оттеснить силы сирийской армии от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, если она не отступит от них до конца февраля.

Происшествия Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. О этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Происшествия У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.

Шоу-бизнес Собчак ответила на обвинения Успенской после шоу «Док-Ток» Журналистка Ксения Собчак ответила певице Любови Успенской, после того как та назвала Собчак «холодной, циничной и пустой» после визита на ее шоу «ДокТок» на «Первом канале».

Политика Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Экономика Экономисты оценили последствия новых санкций против России "Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.

Шоу-бизнес Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.

Экономика Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.

Культура Третьяковка обучит реставраторов Калининграда современным технологиям Эксперты Государственной Третьяковской галереи обучат реставраторов из Калининграда современным техникам восстановления произведений искусства.