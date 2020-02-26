Общество
РБКСчетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма
Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.
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с чего всё началось
Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.РБК01:00
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Экономика
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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа вышла замуж за 25-летнего гонщика Артёма Маркелова.
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В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. О этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
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Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Шоу-бизнес
Собчак ответила на обвинения Успенской после шоу «Док-Ток»
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В отеле на Канарах ввели карантин из-за коронавируса
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
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Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
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Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Экономика
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
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Шоу-бизнес
Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела
Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.
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В пособии на детей мамам России стали отказывать из-за самого пособия.
Политика
Кремль пока не направлял приглашение Зеленскому на День Победы
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Шоу-бизнес
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Актриса Ирина Цывина скоропостижно ушла из жизни в апреле минувшего года. Как оказалось, ее дети разругались из-за наследства.
Шоу-бизнес
Певица Даффи впервые озвучила причину ухода со сцены
Еще минувшим летом Даффи дала откровенное интервью, в котором рассказала свою историю. Сейчас материал готовится к публикации.
Экономика
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Общество
В Италии разгорелся скандал вокруг показа картины Рафаэля
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Из-за коронавируса КамАЗ может перейти на неполную рабочую неделю
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Состояние прибывших в Приморье семи россиян с Diamond Princess в норме
Состояние семи российских туристов с круизного лайнера Diamond Princess в Иокогаме, которые после прибытия во Владивосток находятся на карантине, удовлетворительное.
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В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
В Сочи идет операция по поиску двух подростков, унесенных в море вечером 25 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
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