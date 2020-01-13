Экономика

ТАССТАСССчетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»

Счетная палата проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
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Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

РБК16:00

Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»

ТАСС16:13

Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства

Коммерсантъ16:59

Счетная палата не обнаружила в национальном проекте «Образование» задач по борьбе с неравенством между школами

Эхо Москвы19:03

Средства на поддержку МСП получают не те лица, которые отвечают за нацпроект - СП РФ

ПРАЙМ16:15

Счетная палата указала на недостатки нацпроектов

Телеканал 360°20:12

В Счетной палате назвали недостатки и риски нацпроектов

URA.Ru20:08
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