Экономика
ТАСССчетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»
Счетная палата проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Политика
Юрий Дудь и Шнуров могут стать депутатами Госдумы
Общество
Назначен начальник дорожно-транспортного управления Читы
Начальником дорожно-транспортного управления комитета городского хозяйства Читы назначен Евгений Гуцул.
Хоккей
Форвард «Адмирала» забил «Ак Барсу» гол сезона
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Политика
Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, где она проходила курс лечения, однако, предполагается, что это сделано из-за «отсутствия положительной динамики в лечении».
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Хоккей
Илья Ковальчук забил первый гол за «Монреаль»
Гол в ворота «Оттавы», ставший для Ковальчука первым в новой команде, позволил «Монреалю» впервые за 8 поединков одержать победу – 2:1 в овертайме.
Политика
Рауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии
Культура
Димаш Кудайбергенов стал лучшим певцом Китая
Димаш на сцене исполнил две композиции, а после посетил фотосессию, которая состоялась спустя несколько часов в рамках заключительной части церемонии.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила сына новому мужу
Все потому, что Мария увлеклась баскетболистом Андреем Зубковым, который младше нее на 6 лет.
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.
Армия и оружие
Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности.
Спорт
Единственная олимпийская медалистка Ирана покинула страну
Автоспорт
Каргинов стал победителем 7-го этапа «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем 7-го этапа ралли-рейда «Дакар-2020».
Авто
Россиянам назвали имеющие госскидку автомобили в 2020 году
Автопроизводители назвали автомобили, которые имеют госскидку в 2020 году в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, передает РИА Новости.
Наука
Магний снижает риск смертности от ишемической болезни сердца
По словам авторов исследования, результаты необходимо перепроверить и выяснить, могут ли женщины с высоким риском ишемической болезни сердца получить пользу от добавок магния, чтобы снизить риск смертности.
Происшествия
Рената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку
Актриса Рената Литвинова прокомментировала ДТП с ее участием в центре Москвы.
Политика
В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
Армия и оружие
Авиабаза с военными США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
На авиабазе «Балад» в Ираке, которая 12 января подверглась очередному ракетному обстрелу, размещаются также американские военнослужащие.
Авто
Новые кроссоверы Kia Seltos начали поступать к российским дилерам
Российские дилеры начали получать от компании Kia новые компактные кроссоверы Kia Seltos, которые были собраны в Калининграде.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
Происшествия
Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вынужденно вернулся в Шереметьево
Самолет SSJ-100, вылетевший из Шереметьево в Ставрополь, был вынужден вернуться из-за возможных проблем с двигателем.
Общество
В Австралии для кенгуру скинули с воздуха тонны картофеля и моркови
"Сотрудники охраны национальных парков сегодня скинули тысячи килограммов еды, в основном, сладкого картофеля и моркови, для колоний наших кистехвостых каменных кенгуру в Новом Южном Уэльсе", - говорится в сообщении министра.
Политика
Турция намерена получить от России как можно больше технологий С-500
Власти Турции решили получить от России как можно больше технологий противоракетной обороны, включая примененные в новой системе С-500.
Общество
FT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault
Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.
Шоу-бизнес
Галина Польских прокомментировала сообщения о своей госпитализации
Восьмидесятилетняя Народная артистка России Галина Александровна Польских лично опровергла ранее прошедшую в ряде СМИ информацию о своей госпитализации.