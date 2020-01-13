Счетная палата проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.

Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»

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