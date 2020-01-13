Экономика
РБКСчетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
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Экономика
Россиян с доходом ниже двух МРОТ могут освободить от НДФЛ
Проект закона, согласно которому россияне с доходами ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) освобождаются от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ), разработали депутаты Государственной Думы РФ.
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Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
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«Ювентус» с голом Роналду победил «Рому»
"Ювентус" одержал победу над "Ромой" в матче 19-го тура чемпионата Италии.
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В Ростове-на-Дону во время прогулки в роще без вести пропали дети
В Ростове-на-Дону во время прогулки в «Соловьиной роще» пропали дети. Полиция ищет 14-летнюю девочку и её четырёхлетнего брата.
Авто
При заправке автомобиля водители совершают пять ошибок
Технологии
Энтузиасты выпустили S.T.A.L.K.E.R. на Android
Фанаты портировали игру «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» на Android.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу "70 на 30", введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой спела «Миллион алых роз»
Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина исполнила песню «Миллион алых роз».
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Нетаньяху обвинил Иран во лжи об авиакатастрофе под Тегераном
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал Иран после крушения Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины».
Футбол
Гвардиола сравнил Агуэро и Месси
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«Реал» выиграл Суперкубок Испании
"Реал" выиграл 4:1 и в 11 раз завоевал Суперкубок Испании, розыгрыш которого впервые проходил в Саудовской Аравии.
Общество
Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии
"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
Политика
Командующий КСИР извинился за сбитый в Иране украинский самолет
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины", сообщает агентство ISNA.
Общество
Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России
Эксперты Счетной палаты выявили недостоверность данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП), предоставляемых региональными властями в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Общество
Эксперты раскрыли правду о кислородных масках в самолете
Политика
Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву
Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Общество
Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей
Ученые признали полностью вымершим видом китайского веслоноса, который был известен как самая крупная пресноводная рыба на планете, сообщает Газета.ru.
Политика
На майдане в Иране — первые жертвы
Политика
Переговоры Путина и Меркель в Кремле длились почти четыре часа
На пресс-конференции после встречи Ангела Меркель выступила против позиции США по вопросу «Северного потока — 2»: строительство будет продолжено, заявила канцлер, проект был юридически одобрен Евросоюзом, поэтому «мы должны довести его до конца».
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Происшествия
Ренате Литвиновой наложили швы после наезда на нее Mercedes
Актриса Рената Литвинова, которую сбил Mercedes в центре Москвы, рассказала, как себя чувствует.
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Футбол
Защитник «Ростова» Вилюш может перейти в «Урал»
«Урал» хочет подписать защитника «Ростова» Мачея Вилюша, утверждает «Чемпионат».
Шоу-бизнес
Бузова привезла жениха в самый дорогой отель на Пхукете
После отдыха в Куршевеле Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отправилась в Таиланд.
Общество
Историк Соколов пообещал поделиться с колонией гонораром за роман
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, планирует выпустить анонс своего романа до окончания суда и следствия, а также готов поделиться гонораром с колонией, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
Происшествия
Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем.
Политика
Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией
Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.