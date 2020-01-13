Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.

Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

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