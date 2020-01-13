Экономика
РБКСчетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Армия и оружие
Помпео возмутился обстрелом авиабазы в Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео выразил возмущение в связи с ракетным обстрелом авиабазы Балад в Ираке и призвал прилечь к ответственности виновных.
Общество
В ходе учений Минобороны РФ в Казахстане упал обломок ракеты
Кино
В мировом прокате установлен новый кассовый рекорд
Стоит также отметить, что в 2019 году впервые в истории американского поката все пять первых мест были заняты кинопроектами, представленными зрителям одной компанией, в данном случае - Walt Disney.
Происшествия
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Актриса и режиссер Рената Литвинова попала под машину в центре Москвы.
Политика
Президент Абхазии подал в отставку
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил ТАСС об отставке президента Рауля Хаджимбы «во имя сохранения стабильности в стране».
Авто
В Токио представлен концепт-кар на базе Toyota Prius
На выставке Tokyo Auto Salon компания Toyota показала футуристичный концепт под названием Ambivalent RD Prius PHV.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Происшествия
У СК есть доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
Здоровье
Врач дал советы по профилактике зимних заболеваний
По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
Общество
Загрязнение воды, воздуха и земли в России замедляет рост экономики
Загрязненным воздухом дышат 56 млн жителей России в 143 городах, почти все реки отравлены неочищенными сточными водами, ежегодно страна теряет около 300 000 га леса (70% из-за пожаров), и даже коммунальный мусор уже через шесть лет негде будет размещать.
Общество
Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью
По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
Происшествия
Все школы Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва.
Политика
Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, сообщает в понедельник, 13 января «РИА Новости» со ссылкой на ливийский информированный источник.
Экономика
В Сахалинской области возобновляет работу ведомство по привлечению инвестиций
В Сахалинской области возобновляет работу ведомство по привлечению инвестиций.
Экономика
В России было продано 30 млн смартфонов за год
В 2019 г. в России было продано 30 млн смартфонов на сумму около 495 млрд руб. Это на 1,5% в штуках и 7% в деньгах больше, чем годом ранее, и вдвое больше в деньгах, чем в докризисном 2014 году.
Хоккей
Илья Ковальчук забил первый гол за «Монреаль»
Гол в ворота «Оттавы», ставший для Ковальчука первым в новой команде, позволил «Монреалю» впервые за 8 поединков одержать победу – 2:1 в овертайме.
Автоспорт
Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика
Политика
США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме
Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений.
Футбол
Почеттино стал фаворитом на должность наставника «Барселоны»
Отмечается, что экс-наставник «Тоттенхэма» стал фаворитом на этот пост, поскольку бывший капитан «Барселоны» Хави, работающий в чемпионате Катара, отказался от предложения возглавить команду.
Космос
Скорость исчезновения воды из атмосферы Марса оказалась недооценена
Кино
В сеть вышел финальный трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
За месяц до премьеры студия Warner Bros. обнародовала финальный трейлер кинокомикса с Марго Робби «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», наглядно демонстрирующий ранее скрытый экшн-потенциал картины и каноническую маску готэмского мафиози Романа Сиониса, в исполнении Юэна МакГрегора.
Кино
Появились кадры из нового «Аватара»
Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники домой
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, где она проходила курс лечения.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Общество
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
Происшествия
Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем.
Футбол