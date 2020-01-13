Экономика

РБКРБКСчетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
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Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

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Все школы Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва

Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва.
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Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем

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Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика

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Отмечается, что экс-наставник «Тоттенхэма» стал фаворитом на этот пост, поскольку бывший капитан «Барселоны» Хави, работающий в чемпионате Катара, отказался от предложения возглавить команду.
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Появились кадры из нового «Аватара»

Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
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Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
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Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

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Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
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СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

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