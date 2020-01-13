Экономика

РБКРБКСчетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
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Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

РБК16:00

Счетная палата предлагает внедрить критерии эффективности субсидий по нацпроекту МСП

ТАСС16:11

Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства

Коммерсантъ16:59

Счетная палата раскритиковала Минприроды за реализацию нацпроекта «Экология»

Интерфакс17:07

Целей национального проекта «Экология», возможно, не удастся достичь, предупреждает Счетная палата

Эхо Москвы18:05

Счетная палата указала на недостатки нацпроектов

Телеканал 360°20:12

В Счетной палате назвали недостатки и риски нацпроектов

URA.Ru20:08
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