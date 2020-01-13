Экономика

РБКРБКСчетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:53

Счетная палата указала на недостатки нацпроектов

Телеканал 360°вчера в 20:12

Счетная палата предлагает внедрить критерии эффективности субсидий по нацпроекту МСП

ТАССвчера в 16:11

Счетная палата РФ назвала недостатки и риски нацпроектов

ГлобалМСК.рувчера в 17:46

Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства

Коммерсантъвчера в 16:59

СП РФ: Средства на поддержку МСП получают не те лица, которые отвечают за нацпроект

ПРАЙМвчера в 16:15

В Счетной палате назвали недостатки и риски нацпроектов

URA.Ruвчера в 20:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 01:01, Ашберн
Общество

В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:24
Происшествия

В Екатеринбурге участковый попался на взятке в 70 тысяч рублей

Вечерние Ведомости вчера в 08:22
Общество

Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров

RT на русском вчера в 22:51
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Общество

В России снизился спрос на майонез в предновогодний период

В России снизился спрос на майонез в предновогодний период, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.
Lenta.ru вчера в 19:56
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

Интерфакс 00:45
Политика

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Российская газета вчера в 23:54
Происшествия

Главные новости к утру 13 января

В Москве пройдут переговоры об условиях соглашения о прекращении огня в Ливии.
Коммерсантъ вчера в 23:09
Общество

Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с вырезом до пояса

Наряд длины миди из легкой ткани приглушенного голубого тона украшал очень глубокий вырез в области декольте.
Kleo.ru вчера в 05:08
Общество

FT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault

Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.
ТАСС вчера в 19:04
Происшествия

Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 17:08
Политика

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку

Газета.Ru вчера в 14:43
Происшествия

Самолет из Челябинска в Москву не смог вылететь из-за неисправности

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник утром в Москву из-за неисправности, рейс перенесли, сообщила пресс-служба аэропорта.
РИА Новости вчера в 23:48
Происшествия

Несколько десятков украинцев с ножами и палками напали на евреев

Нападение на евреев совершили несколько десятков молодых людей, сообщает 12 января «Российская газета».
Красная весна вчера в 13:36
Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин сходили в кино вместе с детьми

Семейное фото звезд появилось в сети. Алла Пугачева и Максим Галкин вместе со своими детьми Лизой и Гарри решили сходить в кино.
Srnsk вчера в 09:05
Армия и оружие

Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблём

«Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
RT на русском 10 января в 16:12
Футбол

«Реал» догнал «Барселону» по количеству трофеев в истории

Мадридский "Реал" победил "Атлетико" в финальном матче Суперкубка Испании и стал обладателем трофея.
Газета.Ru вчера в 20:21
Шоу-бизнес

Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации

Московский Комсомолец вчера в 08:25
Происшествия

В Новосибирске умер захлебнувшийся в аквапарке мальчик

В больнице Новосибирска умер 16-летний мальчик, который захлебнулся в местном аквапарке.
РБК вчера в 23:18
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс 11 января в 11:09
Происшествия

В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову

РБК вчера в 10:11
Происшествия

Уроженка России вышла замуж за расчленившего журналистку датчанина

Родившаяся в Москве женщина Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, сообщает РИА Новости.
News.ru вчера в 12:24
Здоровье

Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям

Ранее в СМИ появилась информация, что из нового приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" (профилактика и лечение болезней старческого возраста) исключена высокотехнологичная медицинская помощь, поэтому пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная помощь, специализированная, за исключением высокотехнологичной, и паллиативная.
РИА Новости вчера в 16:34
Энергетика

Умеренный рост демонстрирует цена на нефть марки WTI

Цена на февральские поставки нефти WTI демонстрирует рост после продолжительного падения.
REGNUM 00:22
Политика

В Австрии выступили против санкций по «Северному потоку — 2»

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг раскритиковал американские санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 22:27
Здоровье

Вредные для сексуальной жизни привычки

Избыток углеводов снижает уровень тестостерона - именно от показателя этого гормона и зависит качество нашей сексуальной жизни.
MedikForum.ru вчера в 23:30
Происшествия

Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Известия вчера в 10:52
Авто

Бюджетный кроссовер Volkswagen Jetta VS7 появился в продаже

Стоит отметить, что автомобили нового бренда представлены только в Китае.
Tvoe-avto.com 11 января в 08:52
Здоровье

Врач-диетолог Торопыгина перечислила лучшие продукты для похудения

Советами о правильном питании для желающих сбросить вес поделилась врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Экономика сегодня вчера в 02:37
Гаджеты

Реальный Samsung Galaxy S20+ 5G впервые позирует на живых фото

Вчера в Сети появились подробные характеристики всех моделей линейки смартфонов Samsung Galaxy S20, а сегодня главный редактор известного ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) опубликовал живые фото реального работающего Samsung Galaxy S20+ 5G.
iXBT.com вчера в 14:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное