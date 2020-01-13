Экономика
РБКСчетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства
Коммерсантъвчера в 16:59
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 01:01, Ашберн
Общество
В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Екатеринбурге участковый попался на взятке в 70 тысяч рублей
Общество
Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
В России снизился спрос на майонез в предновогодний период
В России снизился спрос на майонез в предновогодний период, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Происшествия
Главные новости к утру 13 января
В Москве пройдут переговоры об условиях соглашения о прекращении огня в Ливии.
Общество
Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с вырезом до пояса
Наряд длины миди из легкой ткани приглушенного голубого тона украшал очень глубокий вырез в области декольте.
Общество
FT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault
Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.
Происшествия
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Политика
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку
Происшествия
Самолет из Челябинска в Москву не смог вылететь из-за неисправности
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник утром в Москву из-за неисправности, рейс перенесли, сообщила пресс-служба аэропорта.
Происшествия
Несколько десятков украинцев с ножами и палками напали на евреев
Нападение на евреев совершили несколько десятков молодых людей, сообщает 12 января «Российская газета».
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин сходили в кино вместе с детьми
Семейное фото звезд появилось в сети. Алла Пугачева и Максим Галкин вместе со своими детьми Лизой и Гарри решили сходить в кино.
Армия и оружие
Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблём
«Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Футбол
«Реал» догнал «Барселону» по количеству трофеев в истории
Мадридский "Реал" победил "Атлетико" в финальном матче Суперкубка Испании и стал обладателем трофея.
Шоу-бизнес
Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации
Происшествия
В Новосибирске умер захлебнувшийся в аквапарке мальчик
В больнице Новосибирска умер 16-летний мальчик, который захлебнулся в местном аквапарке.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Происшествия
В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову
Происшествия
Уроженка России вышла замуж за расчленившего журналистку датчанина
Родившаяся в Москве женщина Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям
Ранее в СМИ появилась информация, что из нового приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" (профилактика и лечение болезней старческого возраста) исключена высокотехнологичная медицинская помощь, поэтому пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная помощь, специализированная, за исключением высокотехнологичной, и паллиативная.
Энергетика
Умеренный рост демонстрирует цена на нефть марки WTI
Цена на февральские поставки нефти WTI демонстрирует рост после продолжительного падения.
Политика
В Австрии выступили против санкций по «Северному потоку — 2»
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг раскритиковал американские санкции против "Северного потока — 2".
Здоровье
Вредные для сексуальной жизни привычки
Избыток углеводов снижает уровень тестостерона - именно от показателя этого гормона и зависит качество нашей сексуальной жизни.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Авто
Бюджетный кроссовер Volkswagen Jetta VS7 появился в продаже
Стоит отметить, что автомобили нового бренда представлены только в Китае.
Здоровье
Врач-диетолог Торопыгина перечислила лучшие продукты для похудения
Советами о правильном питании для желающих сбросить вес поделилась врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Гаджеты
Реальный Samsung Galaxy S20+ 5G впервые позирует на живых фото
Вчера в Сети появились подробные характеристики всех моделей линейки смартфонов Samsung Galaxy S20, а сегодня главный редактор известного ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) опубликовал живые фото реального работающего Samsung Galaxy S20+ 5G.