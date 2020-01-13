Экономика
РБКСчетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
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Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства
Коммерсантъвчера в 16:59
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Армия и оружие
Танк Т-72 смог уцелеть после попадания противотанковой ракеты в Сирии
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Происшествия
Известная модель выпала из окна в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Общество
Сотовые операторы повысят стоимость тарифов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Космос
Найдены новые признаки существования стерильных нейтрино
Как сообщает ToDay News Ufa, астрономы из обсерватории IceCube нашли новое подтверждение существования стерильных нейтрино.
Единоборства
Нурмагомедов высмеял Серроне после признания о страхе перед боями
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на видео, на котором американский боец смешанного стиля Дональд Серроне признаётся, что испытывает страх перед поединками.
Происшествия
В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову
Политика
Валенса призвал Польшу признать историческую правду о Второй мировой
Происшествия
Самолет с двумя мертвыми пассажирами экстренно приземлился в Шри-Ланке
Самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за плохого самочувствия двух пассажиров, пишет ColomboPage в понедельник, 13 января, со ссылкой на представителей авиагавани.
Экономика
Саратовская область вошла в двадцатку беднейших регионов России
По итогам 2019 года Саратовская область вошла в число регионов с самым низким уровнем доходов населения.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Происшествия
Пострадавший в новосибирском аквапарке подросток скончался в больнице
16-летний подросток, который 8 января пострадал в новосибирском аквапарке «Аквамир», скончался в больнице, передает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 13 января.
Политика
МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
Армия и оружие
Китай принял на вооружение первый эсминец проекта 055
Первый ракетный эсминец проекта 055 «Наньчан» принял на вооружение Китай 12 января, сообщает агентство Синьхуа.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из элитной клиники домой
Актрису Анастасию Заворотнюк, заболевшую пять месяцев назад раком, выписали домой, сообщает ugpressa.ru.Одна из причин выписки — термальная стадия болезни звезды, то есть последняя, лечение считается бессмысленным.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Политика
Вучич назвал размер ежегодного дохода Сербии от «Турецкого потока»
Сербский лидер Александр Вучич в эфире канала Pink оценил ожидаемый ежегодный доход страны от участия в проекте газопровода «Турецкий поток» в $185 млн.
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Общество
Россияне резко нарастили расходы на продукты в новогодние праздники
Средний чек россиян на продукты питания в первую неделю (с 1 по 8 января) 2020 года вырос на 46% до 1 тыс. 995 рублей, а самым востребованным продуктом в новогодние праздники стал чай.
Общество
В России изменят систему оплаты труда учителей
Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
Футбол
Суарес перенес операцию и пропустит четыре месяца
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена.
Здоровье
Медики рассказали о признаке диабета, который появляется во время еды
Как объясняет Diabetes.co.uk, при диабете глюкоза из крови не может попасть в клетки из-за резистентности к инсулину или в результате нехватки этого вещества.
Наука
Создали слиток золота из пластика
Швейцарские исследователи из лаборатории ETH разработали легкое 18-каратное золото из пластика.
Экономика
Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается России
Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается российской стороны. Об этом сообщает источник РИА Новости.
Армия и оружие
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
"Всего в проверке боевой готовности приняли участие более 4,5 тысячи военнослужащих и около одной тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники", — уточняется в релизе.
Происшествия
В Твери в результате ДТП машину разорвало на две части
Как сообщается в соцсетях, машина была одна, и никого из людей с ней рядом не было. Теперь пользователи гадают, выжил ли кто в этом ДТП.