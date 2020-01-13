Экономика

РБКРБКСчетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
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Самолет с двумя мертвыми пассажирами экстренно приземлился в Шри-Ланке

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
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СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко

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Пострадавший в новосибирском аквапарке подросток скончался в больнице

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