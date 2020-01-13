Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.

Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

Космос Что скрывает «пустыня» в глубинах Тихого океана: мертвая зона Все дело в ряде факторов, сильно затрудняющих жизнедеятельность: расстояние от морского дна до поверхности и суши, которые являются основным источником питательных веществ; мощные потоки течения, которые буквально изолируют сердце круговорота от остальной части океана; а также высокий уровень ультрафиолетового облучения.

Происшествия Самолет с двумя мертвыми пассажирами экстренно приземлился в Шри-Ланке Самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за плохого самочувствия двух пассажиров, пишет ColomboPage в понедельник, 13 января, со ссылкой на представителей авиагавани.

Политика Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.

Политика МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.

Общество Елизавета II созвала совет из-за принца Гарри и Меган Маркл Королева Великобритании Елизавета II созвала семейный совет из-за решения принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия членов королевской семьи.

Происшествия СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Общество Минтранс предложил запретить судимым работать таксистами Министерство транспорта России предложило запретить людям с судимостью за тяжкие преступления работать таксистами.

Экономика В России подорожает черный хлеб По данным РОСПиК, средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов выросли на 3,1 процента и 5,4 процента соответственно, а к концу ноября 2019 года увеличились на 5,8 процента с начала года.

Экономика Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков в 2019 году Россия за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт ряда алкогольных напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.