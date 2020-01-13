Экономика
РБКСчетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
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Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства
Коммерсантъвчера в 16:59
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Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Армия и оружие
В ЛНР заявили об одном за сутки нарушении режима тишины со стороны ВСУ
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Общество
Сотовые операторы повысят стоимость тарифов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Космос
Что скрывает «пустыня» в глубинах Тихого океана: мертвая зона
Все дело в ряде факторов, сильно затрудняющих жизнедеятельность: расстояние от морского дна до поверхности и суши, которые являются основным источником питательных веществ; мощные потоки течения, которые буквально изолируют сердце круговорота от остальной части океана; а также высокий уровень ультрафиолетового облучения.
Спорт
Ретивых и Краснов стали третьими в командном спринте на КМ в Дрездене
В Дрездене на этапе Кубка мира по лыжным гонкам состоялся финал командного спринта среди мужчин.
Политика
Валенса призвал Польшу признать историческую правду о Второй мировой
Авто
Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Происшествия
Самолет с двумя мертвыми пассажирами экстренно приземлился в Шри-Ланке
Самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за плохого самочувствия двух пассажиров, пишет ColomboPage в понедельник, 13 января, со ссылкой на представителей авиагавани.
Происшествия
В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову
Экономика
Какие акции принесли убыток в прошлом году
РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
Политика
Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
Армия и оружие
На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США
Американские военнослужащие не присутствовали на подвергшейся в воскресенье ракетному удару авиабазе Балад в Ираке.
Происшествия
СКР называет ошибки пилота причиной катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
По словам господина Краснова, непосредственной причиной катастрофы «явились противоправные действия» командира самолета Дениса Евдокимова.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Политика
МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
Общество
Елизавета II созвала совет из-за принца Гарри и Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II созвала семейный совет из-за решения принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия членов королевской семьи.
Происшествия
СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко
СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Общество
Минтранс предложил запретить судимым работать таксистами
Министерство транспорта России предложило запретить людям с судимостью за тяжкие преступления работать таксистами.
Экономика
В России подорожает черный хлеб
По данным РОСПиК, средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов выросли на 3,1 процента и 5,4 процента соответственно, а к концу ноября 2019 года увеличились на 5,8 процента с начала года.
Экономика
Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков в 2019 году
Россия за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт ряда алкогольных напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала снимок в бикини после рекордного похудения
Полина Гагарина продемонстрировала снимок в бикини, сделанный после после рекордного похудения.
Происшествия
Пострадавший в новосибирском аквапарке подросток скончался в больнице
16-летний подросток, который 8 января пострадал в новосибирском аквапарке «Аквамир», скончался в больнице, передает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 13 января.
Политика
В Австрии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»
Власти Австрии считают неприемлемыми американские санкции против "Северного потока-2".
Футбол
Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на сборы в Катар
Футбол
Хави отказался возглавить «Барселону» в нынешнем сезоне
Происшествия
В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).