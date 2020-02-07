Экономика
ВедомостиСчетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России
Доля бизнеса в финансировании российской науки сокращается, пишет Счетная палата. По общему числу занятых в сфере науки Россия держится в первой пятерке, однако по числу исследователей в расчете на 10 000 занятых в экономике находится только на 34-м месте.
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала и науку.Телеканал 360°06 февраля в 17:48
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Счетная палата назвала российскую науку недостаточно продуктивной
Rambler News Service06 февраля в 16:54
Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки
Коммерсантъ06 февраля в 22:25
Счетная палата считает, что наука не двигает социально-экономическое развитие РФ вперед
ТАСС Наука 06 февраля в 16:24
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Папу Франциска пригласили на Украину
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Экономика
«Газпром» в 2020 году может разместить бонды на €6 млрд
Совет директоров "Газпрома" согласовал размещение в 2020 году бондов на общую сумму €6 млрд, говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.
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Дочь Ларисы Гузеевой: «Надеюсь, что засну и никогда не проснусь»
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Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Здоровье
Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780
В китайской провинции Хубэй количество умерших от коронавируса выросло до 780, за сутки погиб 81 человек, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Китая.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Хоккей
Сборная России уступает Швеции после первого периода матча Евротура
Ранее стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией.
Футбол
«Байер» перестрелял дортмундскую «Боруссию», Холанд не забил
Футболисты «Байера» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Германии переиграли «Боруссию» из Дортмунда.
Экономика
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением
Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
Спорт
Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Происшествия
ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали
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Происшествия
23 банкомата «Сбербанка» ограбили украинцы в Европе
В Боснии и Герцеговине три гражданина Украины ограбили 23 банкомата "Сбербанка" за 53 часа.
Здоровье
Роспотребнадзор выявил нарушения при сборе анамнеза в медорганизациях восьми субъектов
Нарушения проведения опроса пациентов были выявлены на территории восьми субъектов РФ, сообщила в субботу пресс-служба Роспотребнадзора.
Политика
Помпео призвал губернаторов штатов «быть осторожнее» в делах с Китаем
Госсекретарь США Майкл Помпео призвал губернаторов американских штатов придерживаться «осторожного мышления» при ведении бизнеса с Китаем, передает Reuters.
Политика
Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы
Киев выразил недовольство из-за решения комитета министров СЕ, посчитав, что новая процедура не даст возможности наказывать страны – члены организации за серьезные нарушения.
Армия и оружие
Украина хочет построить в Донбассе две базы по стандартам НАТО
Вооруженные силы Украины планируют разместить в Донбассе две базы, которые будут построены по стандартам НАТО.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
Технологии
Пользователей Android предупредили о ряде опасных приложений
Эксперты по кибербезопасности предупредили о 24 потенциально опасных приложениях для Android, установка которых несет в себе значительные риски для владельцев смартфонов.
Общество
Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу
По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Здоровье
Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может быть дальтонизм
Побочным эффектом от употребления Виагры в повышенных дозах может стать дальтонизм – считают турецкие врачи.
Авто
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Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline провели интересный эксперимент, превратив серийный Volkswagen T6.1 в спортивный минивэн.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Общество
Эксперты по Средней Азии объяснили причины погромов в Казахстане
Другой эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что в стране есть проблемы, связанные с целыми комплексами взаимных обид между различными этническими группами.
Политика
Трамп объяснил увольнение русскоговорящего сотрудника СНБ США
Президент США Дональд Трамп рассказал, за что снял с должности сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана.
Технологии
Microsoft выпустила ещё одно обновление для Windows 7
Компания Microsoft ранее заявляла, что обновления Windows 7 проводить больше не будет.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей
Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»).