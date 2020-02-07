Экономика

ВедомостиВедомостиСчетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России

Доля бизнеса в финансировании российской науки сокращается, пишет Счетная палата. По общему числу занятых в сфере науки Россия держится в первой пятерке, однако по числу исследователей в расчете на 10 000 занятых в экономике находится только на 34-м месте.
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала
 и науку.
Телеканал 360°06 февраля в 17:48

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Обнародованы данные о «токсичных» проблемах российской науки

Московский Комсомолецвчера в 09:13

Счетная палата назвала российскую науку недостаточно продуктивной

Rambler News Service06 февраля в 16:54

Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки

Коммерсантъ06 февраля в 22:25

Счетная палата назвала госфинансирование науки «токсичным»

Телеканал 360°06 февраля в 18:06

«Токсично» не госфинансирование, а подход современного государства к науке

REGNUMвчера в 05:06

Счетная палата считает, что наука не двигает социально-экономическое развитие РФ вперед

ТАСС Наука 06 февраля в 16:24

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

РБК06 февраля в 16:00
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Политика

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Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Экономика

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Совет директоров "Газпрома" согласовал размещение в 2020 году бондов на общую сумму €6 млрд, говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.
ТАСС вчера в 02:24
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StarHit.ru 17:00
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РИА Новости 12:40
Здоровье

Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780

В китайской провинции Хубэй количество умерших от коронавируса выросло до 780, за сутки погиб 81 человек, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Китая.
Известия 18:29
Политика

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Lenta.ru 03:40
Хоккей

Сборная России уступает Швеции после первого периода матча Евротура

Ранее стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией.
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Футбол

«Байер» перестрелял дортмундскую «Боруссию», Холанд не забил

Футболисты «Байера» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Германии переиграли «Боруссию» из Дортмунда.
ProstoProSport 14:23
Экономика

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением

Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
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Спорт

Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом

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В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Вести.Ru вчера в 21:05
Происшествия

23 банкомата «Сбербанка» ограбили украинцы в Европе

В Боснии и Герцеговине три гражданина Украины ограбили 23 банкомата "Сбербанка" за 53 часа.
Pravda.Ru 11:51
Здоровье

Роспотребнадзор выявил нарушения при сборе анамнеза в медорганизациях восьми субъектов

Нарушения проведения опроса пациентов были выявлены на территории восьми субъектов РФ, сообщила в субботу пресс-служба Роспотребнадзора.
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Госсекретарь США Майкл Помпео призвал губернаторов американских штатов придерживаться «осторожного мышления» при ведении бизнеса с Китаем, передает Reuters.
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Политика

Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы

Киев выразил недовольство из-за решения комитета министров СЕ, посчитав, что новая процедура не даст возможности наказывать страны – члены организации за серьезные нарушения.
Известия 16:57
Армия и оружие

Украина хочет построить в Донбассе две базы по стандартам НАТО

Вооруженные силы Украины планируют разместить в Донбассе две базы, которые будут построены по стандартам НАТО.
Вести.Ru вчера в 08:51
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском вчера в 15:53
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Пользователей Android предупредили о ряде опасных приложений

Эксперты по кибербезопасности предупредили о 24 потенциально опасных приложениях для Android, установка которых несет в себе значительные риски для владельцев смартфонов.
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Общество

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Вести.Ru 05:38
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Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может быть дальтонизм

Побочным эффектом от употребления Виагры в повышенных дозах может стать дальтонизм – считают турецкие врачи.
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Тюнеры сделали из Volkswagen Multivan спортивный микроавтобус

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Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ 00:29
Общество

Эксперты по Средней Азии объяснили причины погромов в Казахстане

Другой эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что в стране есть проблемы, связанные с целыми комплексами взаимных обид между различными этническими группами.
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Трамп объяснил увольнение русскоговорящего сотрудника СНБ США

Президент США Дональд Трамп рассказал, за что снял с должности сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана.
Газета.Ru 17:18
Происшествия

Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве

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Microsoft выпустила ещё одно обновление для Windows 7

Компания Microsoft ранее заявляла, что обновления Windows 7 проводить больше не будет.
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Здоровье

Минздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»).
Ведомости 06:27
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