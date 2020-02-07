с чего всё началось

Доля бизнеса в финансировании российской науки сокращается, пишет Счетная палата. По общему числу занятых в сфере науки Россия держится в первой пятерке, однако по числу исследователей в расчете на 10 000 занятых в экономике находится только на 34-м месте.

Счетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России

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