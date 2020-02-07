Экономика

ВедомостиВедомостиСчетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России

Доля бизнеса в финансировании российской науки сокращается, пишет Счетная палата. По общему числу занятых в сфере науки Россия держится в первой пятерке, однако по числу исследователей в расчете на 10 000 занятых в экономике находится только на 34-м месте.
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала
 и науку.
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Телеканал 360°06 февраля в 18:06

Счетная палата считает, что наука не двигает социально-экономическое развитие РФ вперед

ТАСС Наука 06 февраля в 16:24

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

РБК06 февраля в 16:00
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