Экономика

ВедомостиВедомостиСчетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России

Доля бизнеса в финансировании российской науки сокращается, пишет Счетная палата. По общему числу занятых в сфере науки Россия держится в первой пятерке, однако по числу исследователей в расчете на 10 000 занятых в экономике находится только на 34-м месте.
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с чего всё началось

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
РБКвчера в 16:00

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Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки

Коммерсантъвчера в 22:25

Счетная палата назвала госфинансирование науки «токсичным»

Телеканал 360°вчера в 18:06

СП: Российская наука пока не слишком привлекательная для молодых специалистов

ПРАЙМвчера в 16:51

Счетная палата не считает науку драйвером социально-экономического развития

Московский Комсомолецвчера в 16:48

Счетная палата РФ назвала науку «недостаточно продуктивной» для экономики

REGNUMвчера в 16:41

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

РБКвчера в 16:00

Счетная палата назвала российскую науку недостаточно продуктивной

Rambler News Serviceвчера в 16:54
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Общество

В Екатеринбурге организуют карантинную зону для граждан Китая

Из екатеринбургского санатория «Бодрость», в котором обычно отдыхают сотрудники бюджетной сферы Екатеринбурга, выселяют постояльцев, чтобы, как говорят сотрудники учреждения, «создать карантинную зону для граждан Китая».
ПроСевероуральск.ru 04:09
Общество

Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

Газета.Ru 05 февраля в 12:25
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Общество

Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов

Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 04:17
Шоу-бизнес

Пелагея призналась, что не живет с хоккеистом Телегиным уже 8 месяцев

В декабре прошлого года Пелагея объявила о разводе с хоккеистом Телегиным.
Московский Комсомолец 02:36
Здоровье

Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Вести.Ru вчера в 10:40
Политика

СМИ пишет об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»

США раздумывают над тем, стоит ли им накладывать санкции на российскую компанию "Роснефть" за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро.
РИА Новости вчера в 18:33
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Общество

Из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Газета.Ru 02:32
Экономика

Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России

Самая дешевая водка в России продается в Удмуртии, Мордовии и Вологодской области.
РБК 00:53
Экономика

Хуснуллин заявил о необходимости снизить завышенную ставку по ипотеке

По данным ЦБ, в декабре 2019 года средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам достигла в России минимального за всю историю наблюдения значения — 9% годовых против 9,19% в ноябре и 9,4% в октябре.
РБК 05 февраля в 10:24
Культура

RTVI упрекнул Первый канал в плагиате нового шоу Собчак

Экономика сегодня вчера в 22:58
Хоккей

Василевский побил клубный рекорд «Тампы»

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский побил клубный рекорд.
REGNUM 03:19
Общество

В уссурийской школе учитель объясняла правила на примере матерных слов

Как сообщает информагентство UssurMedia, управление образования Уссурийска также проводит служебную проверку в отношении учителя.
Вести.Ru 04:09
Происшествия

В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе

REGNUM 01:40
Армия и оружие

Во время ударов Израиля по Сирии могли сбить пассажирский самолет

Газета.Ru 01:42
Общество

Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус

Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
РИА Новости 03:30
Армия и оружие

Минобороны заключило контракт на создание беспилотника «Альтиус-РУ»

Минобороны РФ заключило контракт с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) на создание разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус-РУ», который может находиться в воздухе больше суток, сообщил в среду, 5 февраля, замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.
Известия 05 февраля в 06:28
Происшествия

Глава УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате

Начальник УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
ТАСС 04:06
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Авто

Дилерские центры могут исчезнуть из России

По данным аналитиков «АвтоСТАТ», на середину января 2020 года в России насчитывается 3370 официальных дилерских центров, то есть на 80 меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня 05 февраля в 23:47
Космос

В России создадут телескоп для поиска внеземных цивилизаций

07.02.20 Российские ученые работают над созданием телескопа, с помощью которого можно производить поиск сигналов внеземных цивилизаций.
Портал Поиск 03:18
Экономика

Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат

Подготовленный Минфином правительственный законопроект о дальнейшей либерализации ОСАГО был снят с рассмотрения перед первым чтением в октябре 2019 г. – депутаты опасались, что его принятие вызовет рост тарифов.
Ведомости 05 февраля в 17:09
Происшествия

У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
REGNUM 02:05
Футбол

Игрокам «Ливерпуля» выплатят более 4 млн фунтов в случае победы в АПЛ

Доля выплат будет определена по количеству матчей в АПЛ. Игроки основного состава получат примерно по 150 тысяч фунтов.
Sports.ru 03:43
Шоу-бизнес

В больницу с пневмонией госпитализирован актер Валерий Гаркалин

Privet-Rostov.ru 02:16
Футбол

Талалаев не возглавит «Мордовию», которая может пригласить нового тренера

По нашей информации, на уровне Правительства региона рассматривается вопрос приглашения нового тренера, если клуб сумеет заявить новичков.
Матч ТВ 03:26
Футбол

«Спартак» на сборе в Сочи сыграет с «Араратом»

В ходе третьего зимнего сбора «Спартак» проведет один товарищеский матч. Достигнута договоренность о встрече с армянским «Араратом».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:01
Фигурное катание

Короткую программу на первенстве России выиграли юниорки Тутберидзе

Короткая программа 1. Камила Валиева — 78,50 2. Дарья Усачева — 73,77 3. Софья Акатьева — 69,22 4. Софья Самоделкина — 68,38 5. Аделия Петросян — 68,20 6. Майя Хромых — 67,68 В Саранске зрительская посещаемость переживает невиданные колебания.
Спорт-Экспресс вчера в 13:35
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.
РИА Новости 05 февраля в 10:33
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