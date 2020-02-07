Экономика
ВедомостиСчетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России
Доля бизнеса в финансировании российской науки сокращается, пишет Счетная палата. По общему числу занятых в сфере науки Россия держится в первой пятерке, однако по числу исследователей в расчете на 10 000 занятых в экономике находится только на 34-м месте.
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с чего всё началось
В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.РБКвчера в 16:00
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Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки
Коммерсантъвчера в 22:25
Счетная палата не считает науку драйвером социально-экономического развития
Московский Комсомолецвчера в 16:48
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Общество
В Екатеринбурге организуют карантинную зону для граждан Китая
Из екатеринбургского санатория «Бодрость», в котором обычно отдыхают сотрудники бюджетной сферы Екатеринбурга, выселяют постояльцев, чтобы, как говорят сотрудники учреждения, «создать карантинную зону для граждан Китая».
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Общество
Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.
Шоу-бизнес
Пелагея призналась, что не живет с хоккеистом Телегиным уже 8 месяцев
В декабре прошлого года Пелагея объявила о разводе с хоккеистом Телегиным.
Здоровье
Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Политика
СМИ пишет об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»
США раздумывают над тем, стоит ли им накладывать санкции на российскую компанию "Роснефть" за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Общество
Из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары
Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Экономика
Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России
Самая дешевая водка в России продается в Удмуртии, Мордовии и Вологодской области.
Экономика
Хуснуллин заявил о необходимости снизить завышенную ставку по ипотеке
По данным ЦБ, в декабре 2019 года средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам достигла в России минимального за всю историю наблюдения значения — 9% годовых против 9,19% в ноябре и 9,4% в октябре.
Культура
RTVI упрекнул Первый канал в плагиате нового шоу Собчак
Хоккей
Василевский побил клубный рекорд «Тампы»
Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский побил клубный рекорд.
Общество
В уссурийской школе учитель объясняла правила на примере матерных слов
Как сообщает информагентство UssurMedia, управление образования Уссурийска также проводит служебную проверку в отношении учителя.
Общество
Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
Армия и оружие
Минобороны заключило контракт на создание беспилотника «Альтиус-РУ»
Минобороны РФ заключило контракт с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) на создание разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус-РУ», который может находиться в воздухе больше суток, сообщил в среду, 5 февраля, замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.
Происшествия
Глава УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате
Начальник УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Авто
Дилерские центры могут исчезнуть из России
По данным аналитиков «АвтоСТАТ», на середину января 2020 года в России насчитывается 3370 официальных дилерских центров, то есть на 80 меньше, чем годом ранее.
Космос
В России создадут телескоп для поиска внеземных цивилизаций
07.02.20 Российские ученые работают над созданием телескопа, с помощью которого можно производить поиск сигналов внеземных цивилизаций.
Экономика
Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат
Подготовленный Минфином правительственный законопроект о дальнейшей либерализации ОСАГО был снят с рассмотрения перед первым чтением в октябре 2019 г. – депутаты опасались, что его принятие вызовет рост тарифов.
Происшествия
У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер
Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
Футбол
Игрокам «Ливерпуля» выплатят более 4 млн фунтов в случае победы в АПЛ
Доля выплат будет определена по количеству матчей в АПЛ. Игроки основного состава получат примерно по 150 тысяч фунтов.
Шоу-бизнес
В больницу с пневмонией госпитализирован актер Валерий Гаркалин
Футбол
Талалаев не возглавит «Мордовию», которая может пригласить нового тренера
По нашей информации, на уровне Правительства региона рассматривается вопрос приглашения нового тренера, если клуб сумеет заявить новичков.
Футбол
«Спартак» на сборе в Сочи сыграет с «Араратом»
В ходе третьего зимнего сбора «Спартак» проведет один товарищеский матч. Достигнута договоренность о встрече с армянским «Араратом».
Фигурное катание
Короткую программу на первенстве России выиграли юниорки Тутберидзе
Короткая программа 1. Камила Валиева — 78,50 2. Дарья Усачева — 73,77 3. Софья Акатьева — 69,22 4. Софья Самоделкина — 68,38 5. Аделия Петросян — 68,20 6. Майя Хромых — 67,68 В Саранске зрительская посещаемость переживает невиданные колебания.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.