В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.

с чего всё началось

Доля бизнеса в финансировании российской науки сокращается, пишет Счетная палата. По общему числу занятых в сфере науки Россия держится в первой пятерке, однако по числу исследователей в расчете на 10 000 занятых в экономике находится только на 34-м месте.

Счетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России

Общество В Екатеринбурге организуют карантинную зону для граждан Китая Из екатеринбургского санатория «Бодрость», в котором обычно отдыхают сотрудники бюджетной сферы Екатеринбурга, выселяют постояльцев, чтобы, как говорят сотрудники учреждения, «создать карантинную зону для граждан Китая».

Экономика В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.

Общество Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.

Общество Из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Экономика Хуснуллин заявил о необходимости снизить завышенную ставку по ипотеке По данным ЦБ, в декабре 2019 года средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам достигла в России минимального за всю историю наблюдения значения — 9% годовых против 9,19% в ноябре и 9,4% в октябре.

Общество Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.

Армия и оружие Минобороны заключило контракт на создание беспилотника «Альтиус-РУ» Минобороны РФ заключило контракт с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) на создание разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус-РУ», который может находиться в воздухе больше суток, сообщил в среду, 5 февраля, замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.

Авто Дилерские центры могут исчезнуть из России По данным аналитиков «АвтоСТАТ», на середину января 2020 года в России насчитывается 3370 официальных дилерских центров, то есть на 80 меньше, чем годом ранее.

Экономика Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат Подготовленный Минфином правительственный законопроект о дальнейшей либерализации ОСАГО был снят с рассмотрения перед первым чтением в октябре 2019 г. – депутаты опасались, что его принятие вызовет рост тарифов.

Происшествия У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.

Фигурное катание Короткую программу на первенстве России выиграли юниорки Тутберидзе Короткая программа 1. Камила Валиева — 78,50 2. Дарья Усачева — 73,77 3. Софья Акатьева — 69,22 4. Софья Самоделкина — 68,38 5. Аделия Петросян — 68,20 6. Майя Хромых — 67,68 В Саранске зрительская посещаемость переживает невиданные колебания.