с чего всё началось

Доля бизнеса в финансировании российской науки сокращается, пишет Счетная палата. По общему числу занятых в сфере науки Россия держится в первой пятерке, однако по числу исследователей в расчете на 10 000 занятых в экономике находится только на 34-м месте.

Счетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России

Происшествия ФСБ задержала замначальника Генштаба Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Биатлон Мать Виттоцци отреагировала на слова дочери о Вирер Надя Фонтана, мать итальянской биатлонистки Лизы Виттоцци, прокомментировал интервью дочери, в котором та критически высказалась о действующей обладательнице Кубка мира Доротее Вирер.

Авто Представлен Hyundai Creta второго поколения Компания Hyundai показала вседорожник Creta нового поколения на выставке Auto Expo в Нью-Дели.

Политика Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти» Накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в этой связи Соединенные Штаты уже в самое ближайшее время готовы ввести ограничительные меры в отношении «Роснефти».

Гаджеты Нового Motorola Razr 2019 хватило всего на 27 000 сгибаний На YouTube-канале CNET опубликовали четырехчасовой видеоролик, в котором новый смартфон Motorola Razr 2019 тестировали при помощи специального устройство на то, как он складывается и раскладывается.

Шоу-бизнес Дарья Мороз назвала причину развода с Богомоловым Российская актриса театра и кино Дарья Мороз в интервью журналу "ОК!" рассказала о разводе с режиссером Константином Богомоловым.

Экономика Набиуллина рассказала о влиянии коронавируса на экономику В Банке России считают, что влияние ситуации с коронавирусом на российскую экономику пока можно считать незначительным.

Спорт Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке самоубийства Ранее сегодня ряд СМИ сообщил, что якобы трехкратная чемпионка мира в командном зачете Солдатова попала в больницу в Москве после попытки суицида.

Экономика Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал ЦБ, который опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до шести процентов годовых.