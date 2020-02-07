Экономика

ВедомостиВедомостиСчетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России

Доля бизнеса в финансировании российской науки сокращается, пишет Счетная палата. По общему числу занятых в сфере науки Россия держится в первой пятерке, однако по числу исследователей в расчете на 10 000 занятых в экономике находится только на 34-м месте.
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала
 и науку.
Телеканал 360°вчера в 17:48

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«Токсично» не госфинансирование, а подход современного государства к науке

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Счетная палата назвала госфинансирование науки «токсичным»

Телеканал 360°вчера в 18:06

Счетная палата назвала российскую науку недостаточно продуктивной

Rambler News Serviceвчера в 16:54

Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки

Коммерсантъвчера в 22:25

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

РБКвчера в 16:00

СП: Российская наука пока не слишком привлекательная для молодых специалистов

ПРАЙМвчера в 16:51
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Обнаружена странная массивная галактика в ранней Вселенной

МедиаПоток вчера в 10:44
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