Экономика
ВедомостиСчетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России
Доля бизнеса в финансировании российской науки сокращается, пишет Счетная палата. По общему числу занятых в сфере науки Россия держится в первой пятерке, однако по числу исследователей в расчете на 10 000 занятых в экономике находится только на 34-м месте.
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала и науку.Телеканал 360°вчера в 17:48
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Счетная палата не считает науку драйвером социально-экономического развития
Московский Комсомолецвчера в 16:48
Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки
Коммерсантъвчера в 22:25
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Космос
Обнаружена странная массивная галактика в ранней Вселенной
Экономика
В Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля
В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Космос
Зонд Voyager-2 возобновил сбор данных за пределами Солнечной системы
Запущенный в августе 1977 года зонд Voyager-2 вышел за пределы Солнечной системы в ноябре 2018 года.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Биатлон
Мать Виттоцци отреагировала на слова дочери о Вирер
Надя Фонтана, мать итальянской биатлонистки Лизы Виттоцци, прокомментировал интервью дочери, в котором та критически высказалась о действующей обладательнице Кубка мира Доротее Вирер.
Общество
Новым гендиректором «Ленфильма» назначена Инесса Юрченко
Место гендиректора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина заняла глава петербургской студии «Триикс медиа» Инесса Юрченко.
Политика
Додон заявил о готовности предоставить Приднестровью широкую автономию
Молдавия готова предоставить непризнанному Приднестровью «довольно большую автономию», заявил президент страны Игорь Додон.
Политика
Путин рассказал о беседе с Лукашенко
Президенты России и Беларуси в Сочи беседовали тет-а-тет час-полтора.
Авто
Представлен Hyundai Creta второго поколения
Компания Hyundai показала вседорожник Creta нового поколения на выставке Auto Expo в Нью-Дели.
Политика
Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в этой связи Соединенные Штаты уже в самое ближайшее время готовы ввести ограничительные меры в отношении «Роснефти».
Шоу-бизнес
Валерий Гаркалин госпитализирован
Армия и оружие
Шойгу показали портативное устройство для зарядки приборов от солнца
Гаджеты
Нового Motorola Razr 2019 хватило всего на 27 000 сгибаний
На YouTube-канале CNET опубликовали четырехчасовой видеоролик, в котором новый смартфон Motorola Razr 2019 тестировали при помощи специального устройство на то, как он складывается и раскладывается.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз назвала причину развода с Богомоловым
Российская актриса театра и кино Дарья Мороз в интервью журналу "ОК!" рассказала о разводе с режиссером Константином Богомоловым.
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Экономика
Набиуллина рассказала о влиянии коронавируса на экономику
В Банке России считают, что влияние ситуации с коронавирусом на российскую экономику пока можно считать незначительным.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю после развода с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея пожаловалась на то, что недоброжелатели заказали ее травлю в СМИ.
Происшествия
Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании подростка
Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании девушки-подростка и отстранили от исполнения обязанностей.
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Как пояснили «РИА Новости», Михаил Старшинов — сопредседатель Правозащитного центра «Единой России», предлагает, в первую очередь, обращать внимание на поведение водителя.
Армия и оружие
Американские военные снова перехватили российский военный патруль в Сирии
Наука
Science: Резкое падение численности шмелей шокировало ученых
Статистику последних лет опубликовал накануне авторитетный научный журнал Science.
Политика
Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке самоубийства
Ранее сегодня ряд СМИ сообщил, что якобы трехкратная чемпионка мира в командном зачете Солдатова попала в больницу в Москве после попытки суицида.
Экономика
Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки
Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал ЦБ, который опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до шести процентов годовых.
Фигурное катание
Загитова упала во время шоу в Цюрихе
Здоровье
В Новосибирске больных коронавирусом собираются лечить в санаториях
Сегодня, 7 февраля, на заседании комитета по здравоохранению, Константин Хальзов рассказал, что в случае возникновения экстренной ситуации, в Новосибирской области для лечения от коронавируса подготовлены два санатория.
Армия и оружие