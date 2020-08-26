Счетная палата указала на неэффективное управление госимуществом

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Счетная палата РФ выявила, что госкомпании перечисляют в бюджет минимум чистой прибыли и не имеют стратегии своего развития. Это следует из результатов проводившейся в 2017-2019 годах проверки эффективности управления государственным имуществом чиновниками из министерств и ведомств.