Счетная палата указала на неэффективное управление госимуществом
Счетная палата РФ выявила, что госкомпании перечисляют в бюджет минимум чистой прибыли и не имеют стратегии своего развития. Это следует из результатов проводившейся в 2017-2019 годах проверки эффективности управления государственным имуществом чиновниками из министерств и ведомств.В источнике
С чего всё началось
Проверка Счётной палаты (СП) выявила системные проблемы в сфере управления организациями с госучастием, в том числе недостаточное правовое регулирование и пробелы в дивидендной политике, сообщают
в ведомстве.
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