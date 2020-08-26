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Газета.Ru
Газета.Ru

Счетная палата указала на неэффективное управление госимуществом

Счетная палата РФ выявила, что госкомпании перечисляют в бюджет минимум чистой прибыли и не имеют стратегии своего развития. Это следует из результатов проводившейся в 2017-2019 годах проверки эффективности управления государственным имуществом чиновниками из министерств и ведомств.В источнике
С чего всё началось
Проверка Счётной палаты (СП) выявила системные проблемы в сфере управления организациями с госучастием, в том числе недостаточное правовое регулирование и пробелы в дивидендной политике, сообщают
 в ведомстве.
Octagon.Media00:28
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Интерфакс

СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

Интерфакс19:02
Коммерсантъ

Счетная палата раскритиковала управление и учет госактивов

Коммерсантъ18:23
РБК

Счетная палата раскритиковала власти за незнание числа госкомпаний

РБК17:00
ПРАЙМ

СП: в России нет точных данных о числе компаний с госучастием

ПРАЙМ17:18
Ведомости

Государственные компании стали удельными княжествами

Ведомости17:14
Газета.Ru

Счетная палата указала на неэффективное управление госимуществом

Газета.Ru17:00
ТАСС

Счетная палата выявила системные проблемы в управлении организациями с госучастием

ТАСС17:29

Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшие соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.
Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию
РБК06:03
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Комитет по этике РФС рассмотрит слова Федуна, Юрана и Мурзагулова

Комитет по этике Российского футбольного союза запланировал на 2 сентября заседание, на котором будут рассматриваться высказывания президента «Спартака» Леонида Федуна, председателя попечительского совета «Уфы» Ростислава Мурзагулова и экс-тренера «Химок» Сергея Юрана.
Чемпионат04:38

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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Саакашвили вновь заявил о своем возвращении в Грузию

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своем видеообращении поблагодарил Украину за то, что она стала ему вторым домом, и заявил, что теперь возвращается на родину, передает РИА "Новости".
Газета.Ru05:04
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Эстонским лихачам предложат вместо штрафа 45 минут стоять на обочине

Депутаты предложили давать в таких случаях водителю выбор: оплатить штраф или выбрать другой законный метод воздействия, например 45-минутную "успокоительную остановку", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.
Интерфакс04:47

Тихановская прокомментировала поздравление Лукашенко с победой на выборах от Путина

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала поздравление главы РФ Владимира Путина в адрес Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.
Московский Комсомолец05:43
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Бывший вице-премьер Алтая Пальталлер задержан за превышение полномочий

Правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера по подозрению в превышении полномочий в период пребывания на должности.
Газета.Ru01:26
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