Общество
РБКСчетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах
Ситуация с госпрограммами еще хуже — 74% показателей не отражены в планах работы федеральных чиновников, выяснили аудиторы. В таком состоянии система планирования не способствует достижению национальных целей и не обеспечивает решение стратегических задач развития страны, указывает Счетная палата.
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Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии
В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Футбол
Геннадий Орлов заявил, что Артема Дзюбу не ждали в «Тоттенхэме»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвардом «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой интересовался английский «Тоттенхэм».
Футбол
Агент Кокорина прокомментировал слухи о трансфере игрока в «Балтику»
Культура
Умер американский актер Кирк Дуглас
В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Политика
Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа
Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Футбол
«Кристал Пэлас» намерен приобрести Чалова
Отмечается, что главный тренер команды Рой Ходжсон недоволен кадровой политикой клуба и настаивает на приобретении Федора Чалова.
Культура
Объявлен состав Экспертного совета проекта «Культурный код»
В состав Экспертного совета проекта «Культурный код» вошли специалисты и практики в сфере культуры, каждый из которых вносит значительный вклад в развитие современного искусства в России и его популяризацию.
Политика
Трамп заявил о своем вечном президентстве после провала импичмента
Сенат оправдал Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента по первой и второй статье. Об этом стало известно из трансляции заседания.
Наука
Ученые завершили масштабную генетическую «перепись» раковых опухолей
Крупный международный консорциум генетиков, в число которых входили и специалисты из России, завершил расшифровку и изучение геномов 2,6 тыс. опухолей, принадлежащих к 38 видам рака.
Политика
Китай призвал мировое сообщество прекратить панику из-за коронавируса
Китайский дипломат отметила, что чрезмерные меры, вроде блокирования транспортного сообщения, не только не помогут бороться с коронавирусом, а приведут к панике и нарушат международный порядок.
Кино
Киану Ривза заметили на съемках «Матрицы 4»
Канадского актера Киану Ривза заметили жители Сан-Франциско на съемках фильма "Матрица 4". После чего опубликовали видео и фотографии в сети.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
Теннис
Надаль: Я прекрасно спал после финала
После победы Джокович заявил, что приложит все усилия для взятия рекорда.
Шоу-бизнес
Нелли Кобзон погуляла на вечеринке Кабо
Сама Ольга Кабо называет Нелли Кобзон не иначе, как великолепной, и с большим почтением относится к семье ныне покойного народного артиста СССР.
Происшествия
Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Стамбула
В Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет. Инцидент произошел в воздушной гавани имени Сабихи Гекчен, передает ТАСС.
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король».
Здоровье
Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей
На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
Армия и оружие
СК возбудил дело после ранения мирного жителя при обстреле в ЛНР
Украинские силовики провели артобстрел объектов гражданской инфраструктуры в самопровозглашенной Луганской народной республике и ранили мирного жителя, возбуждено дело, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Общество
Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек
Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
Общество
Запертый на лайнере с коронавирусом россиянин описал обстановку
Общество
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Происшествия
Два человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Италии
В результате инцидента погибли два машиниста, еще 27 человек пострадали, сообщает RaiNews24.
Происшествия
Неизвестный бросил в здание Никулинского суда «коктейль Молотова»
Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание Никулинского суда Москвы в четверг, 6 февраля.
Общество
Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт
Роскачество проверило продающиеся в российской рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта.
Армия и оружие