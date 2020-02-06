Общество

РБКРБКСчетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах

Ситуация с госпрограммами еще хуже — 74% показателей не отражены в планах работы федеральных чиновников, выяснили аудиторы. В таком состоянии система планирования не способствует достижению национальных целей и не обеспечивает решение стратегических задач развития страны, указывает Счетная палата.
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Счетная палата предложила госкорпорациям предоставлять отчетность о выполнении нацпроектов

ТАСС03:58

Счетная палата раскритиковала правительство Медведева

РИА Новости02:55

Счётная палата изучила стратегические планы российских ведомств

RT на русскомвчера в 16:19

Счетная палата раскритиковала работу исполнительной власти

Ведомостивчера в 16:58

Счетная палата раскритиковала деятельность исполнительной власти

Известиявчера в 17:49

Счетная палата раскритиковала стратегическое планирование в правительстве Медведева

Коммерсантъ03:43

Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах

РБКвчера в 16:00
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Армия и оружие

Российский БТР протаранил американский блокпост в Сирии

RuNews24.ru 00:44
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии

В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
РБК 04:01
Футбол

Геннадий Орлов заявил, что Артема Дзюбу не ждали в «Тоттенхэме»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвардом «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой интересовался английский «Тоттенхэм».
Петербургский дневник вчера в 22:43
Футбол

Агент Кокорина прокомментировал слухи о трансфере игрока в «Балтику»

Soccer.ru вчера в 07:34
Культура

Умер американский актер Кирк Дуглас

В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
РБК вчера в 18:40
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru 04 февраля в 03:21
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
Политика

Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа

Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Rostov gazeta вчера в 09:58
Футбол

«Кристал Пэлас» намерен приобрести Чалова

Отмечается, что главный тренер команды Рой Ходжсон недоволен кадровой политикой клуба и настаивает на приобретении Федора Чалова.
ODDS.ru 02:06
Культура

Объявлен состав Экспертного совета проекта «Культурный код»

В состав Экспертного совета проекта «Культурный код» вошли специалисты и практики в сфере культуры, каждый из которых вносит значительный вклад в развитие современного искусства в России и его популяризацию.
REGNUM 03:26
Политика

Трамп заявил о своем вечном президентстве после провала импичмента

Сенат оправдал Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента по первой и второй статье. Об этом стало известно из трансляции заседания.
Утро.ru 00:56
Наука

Ученые завершили масштабную генетическую «перепись» раковых опухолей

Крупный международный консорциум генетиков, в число которых входили и специалисты из России, завершил расшифровку и изучение геномов 2,6 тыс. опухолей, принадлежащих к 38 видам рака.
ТАСС Наука вчера в 15:16
Политика

Китай призвал мировое сообщество прекратить панику из-за коронавируса

Китайский дипломат отметила, что чрезмерные меры, вроде блокирования транспортного сообщения, не только не помогут бороться с коронавирусом, а приведут к панике и нарушат международный порядок.
Красная весна 03:37
Кино

Киану Ривза заметили на съемках «Матрицы 4»

Канадского актера Киану Ривза заметили жители Сан-Франциско на съемках фильма "Матрица 4". После чего опубликовали видео и фотографии в сети.
РИА Новости 04:17
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
Вести.Ru 04 февраля в 02:28
Теннис

Надаль: Я прекрасно спал после финала

После победы Джокович заявил, что приложит все усилия для взятия рекорда.
Спорт день за днем вчера в 14:09
Шоу-бизнес

Нелли Кобзон погуляла на вечеринке Кабо

Сама Ольга Кабо называет Нелли Кобзон не иначе, как великолепной, и с большим почтением относится к семье ныне покойного народного артиста СССР.
News.ru вчера в 10:26
Происшествия

Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Стамбула

В Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет. Инцидент произошел в воздушной гавани имени Сабихи Гекчен, передает ТАСС.
Москва 24 вчера в 10:46
Происшествия

Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король».
Коммерсантъ 02:48
Здоровье

Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

СК возбудил дело после ранения мирного жителя при обстреле в ЛНР

Украинские силовики провели артобстрел объектов гражданской инфраструктуры в самопровозглашенной Луганской народной республике и ранили мирного жителя, возбуждено дело, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 03 февраля в 03:56
Общество

Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек

Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 09:13
Общество

Запертый на лайнере с коронавирусом россиянин описал обстановку

Московский Комсомолец вчера в 08:51
Общество

Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах

Российская газета вчера в 10:46
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

На Сахалине полиция проверит инцидент со съеденной собакой

РИА Новости 00:15
Происшествия

Два человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Италии

В результате инцидента погибли два машиниста, еще 27 человек пострадали, сообщает RaiNews24.
Российская газета 02:47
Происшествия

Неизвестный бросил в здание Никулинского суда «коктейль Молотова»

Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание Никулинского суда Москвы в четверг, 6 февраля.
Известия 03:21
Общество

Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт

Роскачество проверило продающиеся в российской рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта.
ТАСС 00:09
Армия и оружие

Пентагон подтвердил размещение ядерных боеголовок на подлодках

РИА Новости 04 февраля в 10:52
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