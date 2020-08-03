Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата указала на проблемы с содержанием дорог

«Указанная ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети»,— заявил на коллегии аудитор СП Валерий Богомолов. В Счетной палате отметили, что сейчас не закреплены критерии того, почему дорога относится к определенному уровню содержания.
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Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог

Коммерсантъ19:12

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