«Указанная ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети»,— заявил на коллегии аудитор СП Валерий Богомолов. В Счетной палате отметили, что сейчас не закреплены критерии того, почему дорога относится к определенному уровню содержания.

Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог

Политика Российские военные базы появятся в 6 странах Африки В распоряжении немецких СМИ оказался документ министерства иностранных дел Германии, в котором говорится о возможном создании Россией шести военных баз на территории африканских государств. 31

Происшествия Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве. 37

Армия и оружие Reuters: КНДР продолжает разработки ядерного оружия КНДР, по мнению нескольких стран, продолжает развивать ядерное оружие и могла разработать новые ядерные устройства для своих баллистических ракет. 2

Футбол Ловрен показал фотографию с Путиным Новобранец петербургского "Зенита" Деян Ловрен показал фотографию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время интервью You-Tube-каналу сине-бело-голубых.

Происшествия Женщину облили серной кислотой у подмосковного гипермаркета В подмосковном Пушкине неизвестные облили женщину серной кислотой. Нападение произошло у входа в гипермаркет «Глобус». 7

Религия Шнуров припомнил патриарху Кириллу дорогие часы В сатирическом стихотворении музыкант припомнил главе РПЦ дорогие часы и высказал предположение, откуда они могли у патриарха взяться.

Происшествия Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение. 152

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 909

Единоборства Мага Исмаилов поддержал Александра Емельяненко Недавно профессиональный боец Магомед Исмаилов одержал победу над россиянином Александром Емельяненко в рамках турнира ACA 107.

Экономика В России замедлился рост спроса на наличные деньги Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей. 3

Кино Netflix заявила о выходе сериала о «золотом веке» видеоигр Показ документального фильма из шести эпизодов High Score («Рекорд») о «золотом веке» в истории видеоигр, анонсировала стриминговая площадка Netflix, 3 августа сообщает портал Nintendo Enthusiast.

Общество «Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2» В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». 2,1K

Экономика Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. 61

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Москва, 3 августа 2020, 17:59 — REGNUM Дипломатический паспорт будет выдан Дмитрию Медведеву — заместителю председателя Совета безопасности РФ, сообщается 3 августа на интернет-портале правовой информации. 862

Происшествия Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни. 82