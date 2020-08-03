Экономика
КоммерсантъСчетная палата указала на проблемы с содержанием дорог
«Указанная ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети»,— заявил на коллегии аудитор СП Валерий Богомолов. В Счетной палате отметили, что сейчас не закреплены критерии того, почему дорога относится к определенному уровню содержания.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительству РФ предложили пересмотреть нормативы затрат на содержание автотрасс
Московский Комсомолец17:15
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Политика
Российские военные базы появятся в 6 странах Африки
В распоряжении немецких СМИ оказался документ министерства иностранных дел Германии, в котором говорится о возможном создании Россией шести военных баз на территории африканских государств.
Военное дело 08:17
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Армия и оружие
Reuters: КНДР продолжает разработки ядерного оружия
КНДР, по мнению нескольких стран, продолжает развивать ядерное оружие и могла разработать новые ядерные устройства для своих баллистических ракет.
ТАСС 19:37
Музыка
Ларс Ульрих из Metallica назвал свои любимые песни
Культуромания 13:40
Футбол
Ловрен показал фотографию с Путиным
Новобранец петербургского "Зенита" Деян Ловрен показал фотографию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время интервью You-Tube-каналу сине-бело-голубых.
Газета.Ru 17:08
Футбол
Тедеско сравнил «Спартак» с мюнхенской «Баварией»
«Спартак» в России чем-то напоминает «Баварию».
LiveResult.Ru 08:52
Происшествия
Женщину облили серной кислотой у подмосковного гипермаркета
В подмосковном Пушкине неизвестные облили женщину серной кислотой. Нападение произошло у входа в гипермаркет «Глобус».
НТВ 15:26
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда 16:30
Религия
Шнуров припомнил патриарху Кириллу дорогие часы
В сатирическом стихотворении музыкант припомнил главе РПЦ дорогие часы и высказал предположение, откуда они могли у патриарха взяться.
Инфо24 15:04
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК 18:16
Политика
В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина
Кэмп уверен, что в августе президент России собирается преподнести Штатам несколько весьма неприятных сюрпризов.
CT news 18:24
Общество
ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 14:38
Политика
Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США
Американский лидер Дональд Трамп считает, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в США начала отступать.
RT на русском 18:19
Происшествия
Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована
В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс 01:46
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Единоборства
Мага Исмаилов поддержал Александра Емельяненко
Недавно профессиональный боец Магомед Исмаилов одержал победу над россиянином Александром Емельяненко в рамках турнира ACA 107.
CT news 15:50
Шоу-бизнес
Звезда «Холопа» Ольга Дибцева похудела на 35 килограммов после родов
Ольга не скрывает, что ни в чем себе не отказывала и ела все подряд. Однако после родов Дибцева сумела избавиться от набранных килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:00
Экономика
В России замедлился рост спроса на наличные деньги
Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей.
REGNUM 18:25
Кино
Netflix заявила о выходе сериала о «золотом веке» видеоигр
Показ документального фильма из шести эпизодов High Score («Рекорд») о «золотом веке» в истории видеоигр, анонсировала стриминговая площадка Netflix, 3 августа сообщает портал Nintendo Enthusiast.
ИА Красная Весна 11:31
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Наука
Ученые предрекли конец цивилизации в ближайшие десятилетия
Цензуры.Нет 05:52
Экономика
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
Общество
В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
РИА Новости 10:49
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Российская газета 14:02
Кино
«Мстители»: назван главный супергерой «Фазы 4» киновселенной Marvel
Поклонники предполагают, что в грядущей «Фазе 4», которую откроет комикс «Чёрная Вдова», Алая Ведьма будет играть основополагающую роль.
Фильм Про 13:00
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Москва, 3 августа 2020, 17:59 — REGNUM Дипломатический паспорт будет выдан Дмитрию Медведеву — заместителю председателя Совета безопасности РФ, сообщается 3 августа на интернет-портале правовой информации.
REGNUM 10:59
Происшествия
Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
Энергетика
ЦБ допустил новое падение цен на нефть
Банк России допускает возможность нового падения цен на нефть, следует из доклада о денежно-кредитной политике (.pdf).
Коммерсантъ 18:02