Общество
КоммерсантъСчетная палата указала на проблемы с содержанием дорог
Среди федеральных дорог нормативам соответствуют 84%. Число дорог, соответствующих требованиям, за два года выросло на 7%. Аудиторы при этом указали на проблемы с регулированием расходов на содержание дорог.
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Правительству РФ предложили пересмотреть нормативы затрат на содержание автотрасс
Московский Комсомолец17:15
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Кучеров открыл счёт в матче «Тампы» и «Вашингтона»
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров открыл счёт в матче квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».
RT на русском 17:01
Происшествия
Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
Наука
Предок коронавируса появился еще 70 лет назад
URA.Ru 07:00
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на оборону на 323 млрд рублей
20 июля глава Минфина Антон Силуанов предложил сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5% для "сбалансированности федерального бюджета на три года".
DP.RU вчера в 10:56
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В Челябинской области выявлен очаг птичьего гриппа
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Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv вчера в 09:50
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Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Общество
В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
РИА Новости 10:49
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Президент США Дональд Трамп заявил, что приложение TikTok прекратит работу в США с 15 сентября, если его не купит Microsoft или другая американская компания.
Коммерсантъ 14:43
Экономика
Путин выделит Иркутской области 10 млрд рублей из федерального бюджета
Минфин РФ потребовал, чтобы Иркутская область обеспечила секвестр расходов на 22 миллиарда рублей, однако в текущих условиях регион может секвестировать только 12 миллиардов.
Ньюс-НН 10:48
Футбол
Тедеско сравнил «Спартак» с мюнхенской «Баварией»
«Спартак» в России чем-то напоминает «Баварию».
LiveResult.Ru 08:52
Футбол
«Эспаньол» хочет добиться отмены вылета из Примеры
По итогам сезоне-2019/20 «Эспаньол» набрал 25 очков в 38 матчах и занял последнее, 20-е место в турнирной таблице Примеры, тем самым вылетев в Сегунду.
Metaratings 17:43
Авто
На Сахалин прибыл флагманский КамАЗ
Компания "Сахалин-Запчастьсервис" представляет на острове новый флагманский российский магистральный тягач.
Сахалин.Инфо вчера в 23:46
Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
Политика
В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина
Кэмп уверен, что в августе президент России собирается преподнести Штатам несколько весьма неприятных сюрпризов.
CT news 18:24
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Общество
Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
Известия вчера в 08:41
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Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда 16:30
Кино
«Мстители»: назван главный супергерой «Фазы 4» киновселенной Marvel
Поклонники предполагают, что в грядущей «Фазе 4», которую откроет комикс «Чёрная Вдова», Алая Ведьма будет играть основополагающую роль.
Фильм Про 13:00
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Армия и оружие
Концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard
На официальном Youtube-канале германского концерна Rheinmetall Defence опубликована видеопрезентация новой модификации основного боевого танка Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ.
Военное дело 01 августа в 09:56
Армия и оружие
Reuters: КНДР продолжает разработки ядерного оружия
КНДР, по мнению нескольких стран, продолжает развивать ядерное оружие и могла разработать новые ядерные устройства для своих баллистических ракет.
ТАСС 19:37
Наука
Ученые смогут предсказывать изменения климата на пять лет вперед
Evo-rus.com 01:23
Футбол
Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева
Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
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Daxak: «У меня претензия к личности Травомана, а не к герою»
Ранее российский керри призвал хай-ммр игроков добавлять Травомана в додж-лист. Пять обманчиво легких героев Доты.
Cyber.sports.ru 11:21
Технологии
В Steam началась предзагрузка Horizon Zero Dawn — игра весит 67 гигабайт
В Steam началась предварительная загрузка Horizon Zero Dawn — клиент занимает 67 гигабайт.
Игромания.ру 13:20
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
Давыдов.Индекс 04:59
Единоборства
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе
Главным сражением мероприятия стал бой между американцами, выступающими в средней весовой категории, Дереком Брансоном и Эдменом Шахбазяном.
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