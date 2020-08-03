Общество

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата указала на проблемы с содержанием дорог

Среди федеральных дорог нормативам соответствуют 84%. Число дорог, соответствующих требованиям, за два года выросло на 7%. Аудиторы при этом указали на проблемы с регулированием расходов на содержание дорог.
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Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог

Коммерсантъ19:12

Счетная палата нашла причину плохих дорог в регионах

URA.Ru18:51

Нормативы затрат на содержание автотрасс нужно пересмотреть – Счетная палата РФ

ПРАЙМ17:16

В Счетной палате объяснили плохое качество дорог в регионах

ТАСС17:41

Счетная палата объяснила причину плохих дорог

Ведомости17:34

Счетная палата объяснила причину плохих дорог в России

РБК18:40

Правительству РФ предложили пересмотреть нормативы затрат на содержание автотрасс

Московский Комсомолец17:15
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Хоккей

Кучеров открыл счёт в матче «Тампы» и «Вашингтона»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров открыл счёт в матче квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».
RT на русском 17:01
Происшествия

Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
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Наука

Предок коронавируса появился еще 70 лет назад

URA.Ru 07:00
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Происшествия

Вдова Энди Картрайта отрицает, что у него была любовница

Bimru.ru 11:17
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Экономика

Минфин предложил сократить расходы на оборону на 323 млрд рублей

20 июля глава Минфина Антон Силуанов предложил сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5% для "сбалансированности федерального бюджета на три года".
DP.RU вчера в 10:56
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Здоровье

В Челябинской области выявлен очаг птичьего гриппа

Что происходит 11:30
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Музыка

Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен

Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv вчера в 09:50
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
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Общество

В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок

Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
РИА Новости 10:49
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Политика

Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Президент США Дональд Трамп заявил, что приложение TikTok прекратит работу в США с 15 сентября, если его не купит Microsoft или другая американская компания.
Коммерсантъ 14:43
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Экономика

Путин выделит Иркутской области 10 млрд рублей из федерального бюджета

Минфин РФ потребовал, чтобы Иркутская область обеспечила секвестр расходов на 22 миллиарда рублей, однако в текущих условиях регион может секвестировать только 12 миллиардов.
Ньюс-НН 10:48
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Футбол

Тедеско сравнил «Спартак» с мюнхенской «Баварией»

«Спартак» в России чем-то напоминает «Баварию».
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Футбол

«Эспаньол» хочет добиться отмены вылета из Примеры

По итогам сезоне-2019/20 «Эспаньол» набрал 25 очков в 38 матчах и занял последнее, 20-е место в турнирной таблице Примеры, тем самым вылетев в Сегунду.
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Авто

На Сахалин прибыл флагманский КамАЗ

Компания "Сахалин-Запчастьсервис" представляет на острове новый флагманский российский магистральный тягач.
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Общество

Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
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Политика

В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина

Кэмп уверен, что в августе президент России собирается преподнести Штатам несколько весьма неприятных сюрпризов.
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Политика

Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны

По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
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Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Известия вчера в 08:41
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Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
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Кино

«Мстители»: назван главный супергерой «Фазы 4» киновселенной Marvel

Поклонники предполагают, что в грядущей «Фазе 4», которую откроет комикс «Чёрная Вдова», Алая Ведьма будет играть основополагающую роль.
Фильм Про 13:00
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
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Общество

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
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Армия и оружие

Концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard

На официальном Youtube-канале германского концерна Rheinmetall Defence опубликована видеопрезентация новой модификации основного боевого танка Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ.
Военное дело 01 августа в 09:56
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Армия и оружие

Reuters: КНДР продолжает разработки ядерного оружия

КНДР, по мнению нескольких стран, продолжает развивать ядерное оружие и могла разработать новые ядерные устройства для своих баллистических ракет.
ТАСС 19:37
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Ученые смогут предсказывать изменения климата на пять лет вперед

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Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева

Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
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Daxak: «У меня претензия к личности Травомана, а не к герою»

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В Steam началась предзагрузка Horizon Zero Dawn — игра весит 67 гигабайт

В Steam началась предварительная загрузка Horizon Zero Dawn — клиент занимает 67 гигабайт.
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Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
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Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе

Главным сражением мероприятия стал бой между американцами, выступающими в средней весовой категории, Дереком Брансоном и Эдменом Шахбазяном.
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Счётная палата Российской Федерации
Высший постоянно действующий орган внешнего государственного контроля (аудита) Российской Федерации, образуемый в порядке, установленном действующим законодательством страны, и подотчётный Федеральному Собранию.
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