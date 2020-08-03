Общество
КоммерсантъСчетная палата указала на проблемы с содержанием дорог
Среди федеральных дорог нормативам соответствуют 84%. Число дорог, соответствующих требованиям, за два года выросло на 7%. Аудиторы при этом указали на проблемы с регулированием расходов на содержание дорог.
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Правительству РФ предложили пересмотреть нормативы затрат на содержание автотрасс
Московский Комсомолец17:15
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Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
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Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
Известия вчера в 20:53
Экономика
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Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
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Life.ru 21:16
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Хатылев: обострение между Белоруссией и РФ грозит брешью в ПВО России
Обострение в отношениях Белоруссии и России может сказаться на взаимодействии двух стран в области обороны и, особенно в области ПВО.
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Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
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Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Одна из самых обсуждаемых пар Илья Авербух и Елизавета Арзамасова вместе отправились в Крым.
CT news 17:30
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Акционеры ритейлера «Мария-Ра» выкупают здание Мещанинова подворья
«Первый» принадлежит совладельцам одного из крупнейших сибирских ритейлеров – «Мария-Ра» – Евгению, Алле и Галине Ракшиным.
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«Матч ТВ» покажет игры «Спартака» и «Зенита»
«Матч ТВ» покажет два матча 1-го тура РПЛ-2020/21.
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Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
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РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности
Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС 21:32
Происшествия
Доктор Мясников рассказал о правилах спасения людей
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, рассказал россиянам, каких правил следует придерживаться, чтобы спасти человека, не пострадав при этом самим.
Lenta.ru 20:59
Экономика
Миллионы людей по всему миру решили отказаться от говядины
Больше всего «просядет» говядина, миллионы людей по всему миру уже решили отказаться от нее.
Lenta.ru 21:00
Происшествия
Захвативший заложника в банке в Киеве задержан
Ранее стало известно, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.
RT на русском 08:10
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
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Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
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Ситуация с коронавирусом в Приморском крае остается стабильно тяжелой, ежедневно регистрируется высокий уровень заболеваемости.
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Наука
Британские ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой
Evo-rus.com вчера в 11:47
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
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Дмитрий сделал Татьяне предложение и они сыграли шикарную свадьбу в Сочи.
Газета Metro 07:07
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Алиса Вокс назвала причины ухода из группы «Ленинград»
Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала о своем уходе из коллектива, обозначив несколько причин.
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«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
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Происшествия
Антипов с помощью кресла первого пилота MH17 опроверг версию о «Буке»
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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
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Появились кадры драмы Netflix с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном
Авторы картины смогли собрать достаточно внушительный каст, в частности в ленте появятся: Том Холланд, Роберт Паттинсон, Себастиан Стэн, Миа Васиковска, Джейсон Кларк и так далее.
Игромания.ру 10:51
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В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров
Подчеркивается, что самое основное условие при покупке нового автомобиля для пенсионеров является его стоимость.
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