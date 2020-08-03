Общество

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата указала на проблемы с содержанием дорог

Среди федеральных дорог нормативам соответствуют 84%. Число дорог, соответствующих требованиям, за два года выросло на 7%. Аудиторы при этом указали на проблемы с регулированием расходов на содержание дорог.
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В Счетной палате объяснили плохое качество дорог в регионах

ТАСС17:41

Счетная палата нашла причину плохих дорог в регионах

URA.Ru18:51

Счетная палата объяснила причину плохих дорог в России

РБК18:40

Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог

Коммерсантъ19:12

Счетная палата объяснила причину плохих дорог

Ведомости17:34

Нормативы затрат на содержание автотрасс нужно пересмотреть – Счетная палата РФ

ПРАЙМ17:16

Правительству РФ предложили пересмотреть нормативы затрат на содержание автотрасс

Московский Комсомолец17:15
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Происшествия

Улицы Чайковского и Красноармейская в Чите утром 4 августа превратились в фекальную реку

Вода бьёт из колодца на Красноармейской.
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Происшествия

Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест

Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском 16:30
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Общество

Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года

Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
Известия вчера в 20:53
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
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Общество

Российские дети не получат вакцину от CoViD-19 в этом году

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что три российские компании в сентябре приступят к серийному производству вакцины от коронавируса.
Life.ru 21:16
Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Lenta.ru 18:47
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Армия и оружие

Хатылев: обострение между Белоруссией и РФ грозит брешью в ПВО России

Обострение в отношениях Белоруссии и России может сказаться на взаимодействии двух стран в области обороны и, особенно в области ПВО.
Недвижимость.RU 14:08
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Политика

На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru 12:50
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Шоу-бизнес

Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым

Одна из самых обсуждаемых пар Илья Авербух и Елизавета Арзамасова вместе отправились в Крым.
CT news 17:30
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Экономика

Акционеры ритейлера «Мария-Ра» выкупают здание Мещанинова подворья

«Первый» принадлежит совладельцам одного из крупнейших сибирских ритейлеров – «Мария-Ра» – Евгению, Алле и Галине Ракшиным.
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Футбол

«Матч ТВ» покажет игры «Спартака» и «Зенита»

«Матч ТВ» покажет два матча 1-го тура РПЛ-2020/21.
Спорт день за днем 05:39
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Экономика

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
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Общество

РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС 21:32
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Происшествия

Доктор Мясников рассказал о правилах спасения людей

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, рассказал россиянам, каких правил следует придерживаться, чтобы спасти человека, не пострадав при этом самим.
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Миллионы людей по всему миру решили отказаться от говядины

Больше всего «просядет» говядина, миллионы людей по всему миру уже решили отказаться от нее.
Lenta.ru 21:00
Происшествия

Захвативший заложника в банке в Киеве задержан

Ранее стало известно, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.
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Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
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Здоровье

Минздрав: ситуация с коронавирусом в Приморье стабильно тяжелая

Ситуация с коронавирусом в Приморском крае остается стабильно тяжелой, ежедневно регистрируется высокий уровень заболеваемости.
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Британские ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой

Evo-rus.com вчера в 11:47
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
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Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка и Дмитрий Песков отметили пять лет со дня свадьбы

Дмитрий сделал Татьяне предложение и они сыграли шикарную свадьбу в Сочи.
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Музыка

Алиса Вокс назвала причины ухода из группы «Ленинград»

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала о своем уходе из коллектива, обозначив несколько причин.
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«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

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Антипов с помощью кресла первого пилота MH17 опроверг версию о «Буке»

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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

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Авторы картины смогли собрать достаточно внушительный каст, в частности в ленте появятся: Том Холланд, Роберт Паттинсон, Себастиан Стэн, Миа Васиковска, Джейсон Кларк и так далее.
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В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров

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