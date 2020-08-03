Среди федеральных дорог нормативам соответствуют 84%. Число дорог, соответствующих требованиям, за два года выросло на 7%. Аудиторы при этом указали на проблемы с регулированием расходов на содержание дорог.

Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог

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