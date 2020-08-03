«Указанная ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети»,— заявил на коллегии аудитор СП Валерий Богомолов. В Счетной палате отметили, что сейчас не закреплены критерии того, почему дорога относится к определенному уровню содержания.

Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог

Здоровье Президент Казахстана продлил карантин в стране еще на 2 недели Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился продлить карантинные меры в стране еще на две недели.

Общество РФПИ ожидает регистрацию вакцины от коронавируса в ближайшие 10 дней По прогнозам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение десяти дней, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24». 392

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 927

Политика МИД РФ заявил послу Белоруссии о «безосновательном» аресте россиян МИД РФ заявил, что арест в Белоруссии 33 россиян - якобы "бойцов ЧВК Вагнера" - по подозрению в подготовке массовых беспорядков является безосновательным, предлог - надуманным, а все происходящее в целом "не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами". 832

Общество «Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2» В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». 2,1K

Происшествия Захвативший заложника в банке в Киеве задержан Ранее стало известно, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. 303

Общество В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово». 207

Единоборства Мага Исмаилов поддержал Александра Емельяненко Недавно профессиональный боец Магомед Исмаилов одержал победу над россиянином Александром Емельяненко в рамках турнира ACA 107.

Политика На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина» Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны. 94

Происшествия Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение. 156

Экономика Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург.

Здоровье Кинологи рассказали, чем нельзя кормить собак В Российской кинологической федерации (РКФ) РИА Новости рассказали, какие продукты опасны для собак и дали рекомендации, которые помогут сохранить здоровье питомцев на долгие годы. 1

Экономика «Почта России» запускает новую сеть постаматов Источники газеты «Коммерсант» утверждают, что постаматы будут устанавливать на площадях торговых сетей «Магнит» и «Дикси».

Происшествия Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни. 82

Экономика В России замедлился рост спроса на наличные деньги Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей. 3