Общество
КоммерсантъСчетная палата указала на проблемы с содержанием дорог
«Указанная ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети»,— заявил на коллегии аудитор СП Валерий Богомолов. В Счетной палате отметили, что сейчас не закреплены критерии того, почему дорога относится к определенному уровню содержания.
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