Экономика

РБКРБКСчетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
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с чего всё началось

Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

Даже если удастся достичь всех задач нацпроекта и вывести темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей (БНО) на уровень не менее 5% (по оценке в 2018 году — 1,4%), этого может быть недостаточно для вхождения России в топ-5 крупнейших экономик мира, полагает Счетная палата.
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