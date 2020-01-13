Экономика
РБКСчетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
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с чего всё началось
Даже если удастся достичь всех задач нацпроекта и вывести темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей (БНО) на уровень не менее 5% (по оценке в 2018 году — 1,4%), этого может быть недостаточно для вхождения России в топ-5 крупнейших экономик мира, полагает Счетная палата.РБКвчера в 16:00
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Счетная палата предупредила о рисках невыполнения половины нацпроектов
Национальная служба новостей02:15
Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства
Коммерсантъвчера в 16:59
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Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
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СБ ООН обсудит расследование инцидента с химоружием в Сирии
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«Спартак» прилетел в столицу ОАЭ Абу-Даби, где проведет первый тренировочный сбор.
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Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство
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Nissan планирует выйти из альянса с Renault
Японская компания Nissan ускорила разработку плана по разрыву связей с французской Renault.
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