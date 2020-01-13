Экономика
ГлобалМСК.руСчетная палата РФ назвала недостатки и риски нацпроектов
Счетная палата РФ изучила первые результаты запущенных в стране нацпроектов. Аудиторы нашли в них недостатки и риски недостижения поставленных целей.
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с чего всё началось
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.РБКвчера в 16:00
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Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства
Коммерсантъвчера в 16:59
Счетная палата предупредила о рисках невыполнения половины нацпроектов
Национальная служба новостей02:15
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Общество
Лондон и Оттава обсудят пребывание принца Гарри с семьей в Канаде
Британские и канадские власти намерены обсудить вопросы, связанные с пребыванием в Канаде принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые намерены часть своего времени проводить в этой стране в рамках их решения о начале новой жизни.
Общество
«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Кино
19 января в Магадане проведут кастинг для художественного фильма «Белый снег»
Документально-художественный фильм, съемки которого пройдут с 27 февраля по 3 марта в Магадане, будет повествовать о жизни колымской лыжницы, трёхкратной олимпийской чемпионки, четырнадцатикратной чемпионки мира, президента федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Футбол
Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США
По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
Шоу-бизнес
Ксения Корнева рассказала о переменах в «Уральских пельменях»
Корнева сказала, что ссор с Иланой Юрьевой из-за мужчин у нее не бывает, так как она замужем, и все ребята тоже женаты, поэтому все женщины в «Уральских пельменях» являются для парней бесполыми существами, так сказать, отметила она.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Футбол
ФК «Карпаты» не стал опровергать возможность продажи клуба российскому миллиардеру
По неофициальной информации, клуб принадлежит украинскому бизнесмену Петру Дыминскому, который стал президентом «Карпат» в 2001 году.
Автоспорт
Экипаж Каргинова стал лидером восьмого этапа ралли «Дакар-2020»
Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова показал лучшее время на восьмом этапе ралли «Дакар-2020».
Происшествия
В Хабаровске эвакуировали все школы из-за сообщений об угрозе взрыва
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Общество
В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью.
Экономика
Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета
Денежные средства в размере от двух до трех миллиардов рублей в год незаконно присваиваются из федерального бюджета России.
Экономика
«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе
Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Космос
Орбита вновь открытого астероида лежит целиком внутри орбиты Венеры
Жанлука Мази (Gianluca Masi), астрофизик, работающий в рамках проекта Virtual Telescope Project и являющийся, кроме того, основателем этого проекта, объявил о подтверждении объекта 2020 AV2 – первого астероида, орбита которого вокруг Солнца целиком умещается внутри орбиты Венеры.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Общество
Космический турист-миллиардер ищет спутницу для полета на Луну
Политика
Сарадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве
Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Общество
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план – ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности
Некоторое время назад Самойлова поделилась с фолловерами, что почти не прибавила в весе и свой живот она называла маленьким по сравнению с другими беременностями.
Кино
Чиновник объяснил, почему у чеченцев непопулярны российские фильмы
С другой стороны, «культурный» чиновник противоречит сам себе, заявляя, что в числе популярных оказался фильм чеченского режиссера Анзора Юшаева «Штурм».
Авто
Продажи автомобилей японских марок упали на 10% в РФ
Шоу-бизнес
Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим
Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола.
Общество
ФАС прокомментировала повышение тарифов сотовыми операторами
Замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин прокомментировал информацию о повышении мобильными операторами стоимости услуг с начала года.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Футбол
В «Барселоне» официально сменился тренер
Общество
Чай влияет на продолжительность жизни
Ученые считают, что продлить жизнь и укрепить здоровье можно, если пить чай не менее трех раз в неделю.