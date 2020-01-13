Экономика

ГлобалМСК.руГлобалМСК.руСчетная палата РФ назвала недостатки и риски нацпроектов

Счетная палата РФ изучила первые результаты запущенных в стране нацпроектов. Аудиторы нашли в них недостатки и риски недостижения поставленных целей.
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с чего всё началось

Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

СП: Финансирование и реализация нацпроектов идут с опозданием

Российская газета02:22

Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства

Коммерсантъвчера в 16:59

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:53

Счетная палата указала на недостатки нацпроектов

Телеканал 360°вчера в 20:12

В Счетной палате назвали недостатки и риски нацпроектов

URA.Ruвчера в 20:08

Счетная палата РФ назвала недостатки и риски нацпроектов

ГлобалМСК.рувчера в 17:46

Счетная палата предупредила о рисках невыполнения половины нацпроектов

Национальная служба новостей02:15
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Общество

Лондон и Оттава обсудят пребывание принца Гарри с семьей в Канаде

Британские и канадские власти намерены обсудить вопросы, связанные с пребыванием в Канаде принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые намерены часть своего времени проводить в этой стране в рамках их решения о начале новой жизни.
Российская газета 19:44
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«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле

Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Газета.Ru 10:07
Кино

19 января в Магадане проведут кастинг для художественного фильма «Белый снег»

Документально-художественный фильм, съемки которого пройдут с 27 февраля по 3 марта в Магадане, будет повествовать о жизни колымской лыжницы, трёхкратной олимпийской чемпионки, четырнадцатикратной чемпионки мира, президента федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.
Магаданская правда 20:11
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
РИА Новости 14:24
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ODDS.ru 10:25
Общество

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Корнева сказала, что ссор с Иланой Юрьевой из-за мужчин у нее не бывает, так как она замужем, и все ребята тоже женаты, поэтому все женщины в «Уральских пельменях» являются для парней бесполыми существами, так сказать, отметила она.
RuNews24.ru 04:35
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru 06:03
Футбол

ФК «Карпаты» не стал опровергать возможность продажи клуба российскому миллиардеру

По неофициальной информации, клуб принадлежит украинскому бизнесмену Петру Дыминскому, который стал президентом «Карпат» в 2001 году.
Украина.ру 09:05
Автоспорт

Экипаж Каргинова стал лидером восьмого этапа ралли «Дакар-2020»

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова показал лучшее время на восьмом этапе ралли «Дакар-2020».
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Происшествия

В Хабаровске эвакуировали все школы из-за сообщений об угрозе взрыва

РИА Новости вчера в 19:04
Общество

Семь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
BFM.ru вчера в 10:06
Общество

В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка

Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью.
RT на русском 06:57
Экономика

Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

Денежные средства в размере от двух до трех миллиардов рублей в год незаконно присваиваются из федерального бюджета России.
REGNUM 20:55
Экономика

«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе

Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Lenta.ru 11:21
Космос

Орбита вновь открытого астероида лежит целиком внутри орбиты Венеры

Жанлука Мази (Gianluca Masi), астрофизик, работающий в рамках проекта Virtual Telescope Project и являющийся, кроме того, основателем этого проекта, объявил о подтверждении объекта 2020 AV2 – первого астероида, орбита которого вокруг Солнца целиком умещается внутри орбиты Венеры.
AstroNews.ru 20:44
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

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Общество

Космический турист-миллиардер ищет спутницу для полета на Луну

Плюс один +1 09:57
Политика

Сарадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве

Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.
News.ru 09:06
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Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына

В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
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Общество

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план – ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости 19:55
Происшествия

Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы

Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Российская газета 11 января в 15:16
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности

Некоторое время назад Самойлова поделилась с фолловерами, что почти не прибавила в весе и свой живот она называла маленьким по сравнению с другими беременностями.
OAnews вчера в 12:07
Кино

Чиновник объяснил, почему у чеченцев непопулярны российские фильмы

С другой стороны, «культурный» чиновник противоречит сам себе, заявляя, что в числе популярных оказался фильм чеченского режиссера Анзора Юшаева «Штурм».
Онлайн 812 17:41
Авто

Продажи автомобилей японских марок упали на 10% в РФ

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Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим

Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола.
Pravda.Ru вчера в 09:35
Общество

ФАС прокомментировала повышение тарифов сотовыми операторами

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин прокомментировал информацию о повышении мобильными операторами стоимости услуг с начала года.
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В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM 17:32
Футбол

В «Барселоне» официально сменился тренер

Вести.Ru 18:23
Общество

Чай влияет на продолжительность жизни

Ученые считают, что продлить жизнь и укрепить здоровье можно, если пить чай не менее трех раз в неделю.
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