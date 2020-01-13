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с чего всё началось

Счетная палата РФ изучила первые результаты запущенных в стране нацпроектов. Аудиторы нашли в них недостатки и риски недостижения поставленных целей.

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