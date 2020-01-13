Общество

РБКРБКСчетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
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Счетная палата предупредила о рисках невыполнения половины нацпроектов

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Счётная палата назвала недостатки национальных проектов

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Счетная палата РФ назвала недостатки и риски нацпроектов

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Счетная палата указала на недостатки нацпроектов

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В Счетной палате назвали недостатки и риски нацпроектов

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:53

Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства

Коммерсантъвчера в 16:59
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Вести.Ru 11 января в 17:34
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 15:27
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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
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В Сети обсуждают фигуру 58-летней Екатерины Андреевой в купальнике

Андреева разместила снимки в купальнике, где многие увидели талию и фигуру, которая выглядит отлично для женщины 58 лет.
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МИД подтвердил встречу Хафтара и Сараджа в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и лидер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж примут участие в переговорах, которые пройдут в Москве 13 января.
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Кино

Кинокритики назвали лучшие фильмы 2019 года

Ассоциация кинокритиков США и Канады назвала лауреатов премии Critics Choice Awards 2019 года.
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Валенса призвал Польшу признать историческую правду о Второй мировой

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В номинации "худший режиссер" за ягоду-малину "поборются": Майкл Доэрти ("Годзилла: Король монстров"), Фред Дерст ("Фанатик"), Андреа Берлофф ("Адская кухня"), Эдриан Грюнберг ("Рэмбо: Последняя кровь"), Джеймс Франко ("Зеровилль"), Ной Хоули ("Люси в небесах"), Том Хупер ("Кошки") и М. Найт Шьямалан ("Стекло"), Нил Маршалл ("Хеллбой") и Дэниэл Фэррандс ("Призраки Шэрон Тэйт").
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Экономика

Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России

Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
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Общество

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев были убиты в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в 2018 году с целью грабежа.
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Стала известна причина отказа Хави возглавить «Барселону»

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Общество

На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана

Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
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В Якутии из-за вспышки кори было заказано еще 40 тысяч доз вакцин

Для нужд Якутии заказано дополнительно 40 тысяч вакцин против кори. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
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Общество

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Самолет Thai Airways приземлился с двумя мертвыми пассажирами на борту

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Источник: Гутор отказал «Крыльям Советов» и перейдет в солигорский «Шахтер»

Белорусский голкипер Александр Гутор отказался от предложения перейти в «Крылья Советов», сообщает «Прессбол».
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Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные

Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко возглавила российский прокат, собрав за выходные 315,5 миллиона рублей, общие сборы фильма за три недели проката составили 2,3 миллиарда рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
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Умер режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника»

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В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана

Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
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Прожившего три недели на морозе мужчину спасли на Аляске

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OnePlus подтвердила 120 Гц в новом смартфоне

За несколько часов до мероприятия генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) подтвердил в китайской социальной сети Weibo, что компания завершила разработку экранов с частотой обновления картинки 120 Гц.
iXBT.com 00:14
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В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

RuNews24.ru 11 января в 09:02
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Тренер назвал провалом стрельбу российских биатлонисток в масс-старте

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Новак Джокович обыграл Рафаэля Надаля в финале ATP Cup

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