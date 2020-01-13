Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.

Политика МИД подтвердил встречу Хафтара и Сараджа в Москве Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и лидер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж примут участие в переговорах, которые пройдут в Москве 13 января.

Кино Кинокритики назвали лучшие фильмы 2019 года Ассоциация кинокритиков США и Канады назвала лауреатов премии Critics Choice Awards 2019 года.

Политика Валенса призвал Польшу признать историческую правду о Второй мировой Варшава должна была пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима и сказать прямо, что концлагерь освободили русские, заявил экс-президент Польши Лех Валенса.

Кино Киану Ривз попал в список номинантов антинаграды «Золотая малина» В номинации "худший режиссер" за ягоду-малину "поборются": Майкл Доэрти ("Годзилла: Король монстров"), Фред Дерст ("Фанатик"), Андреа Берлофф ("Адская кухня"), Эдриан Грюнберг ("Рэмбо: Последняя кровь"), Джеймс Франко ("Зеровилль"), Ной Хоули ("Люси в небесах"), Том Хупер ("Кошки") и М. Найт Шьямалан ("Стекло"), Нил Маршалл ("Хеллбой") и Дэниэл Фэррандс ("Призраки Шэрон Тэйт").

Экономика Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.

Общество СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев были убиты в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в 2018 году с целью грабежа.

Кино Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко возглавила российский прокат, собрав за выходные 315,5 миллиона рублей, общие сборы фильма за три недели проката составили 2,3 миллиарда рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.

Гаджеты OnePlus подтвердила 120 Гц в новом смартфоне За несколько часов до мероприятия генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) подтвердил в китайской социальной сети Weibo, что компания завершила разработку экранов с частотой обновления картинки 120 Гц.

Биатлон Тренер назвал провалом стрельбу российских биатлонисток в масс-старте Тренер по стрельбе женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал выступление Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой в гонке с общим стартом на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.