Общество
РБКСчетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
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Счетная палата предупредила о рисках невыполнения половины нацпроектов
Национальная служба новостей02:15
Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства
Коммерсантъвчера в 16:59
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Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
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Андреева разместила снимки в купальнике, где многие увидели талию и фигуру, которая выглядит отлично для женщины 58 лет.
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Honor готовит недорогой полноэкранный смартфон
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«Реал» обыграл «Атлетико» и выиграл Суперкубок Испании
Общество
В России упал спрос на майонез в предновогодний период
По данным компании Ozon, которая зафиксировала снижение спроса на майонез на 60%, это связано с модой на здоровый образ жизни.
Политика
МИД подтвердил встречу Хафтара и Сараджа в Москве
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и лидер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж примут участие в переговорах, которые пройдут в Москве 13 января.
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Кинокритики назвали лучшие фильмы 2019 года
Ассоциация кинокритиков США и Канады назвала лауреатов премии Critics Choice Awards 2019 года.
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Валенса призвал Польшу признать историческую правду о Второй мировой
Варшава должна была пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима и сказать прямо, что концлагерь освободили русские, заявил экс-президент Польши Лех Валенса.
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В номинации "худший режиссер" за ягоду-малину "поборются": Майкл Доэрти ("Годзилла: Король монстров"), Фред Дерст ("Фанатик"), Андреа Берлофф ("Адская кухня"), Эдриан Грюнберг ("Рэмбо: Последняя кровь"), Джеймс Франко ("Зеровилль"), Ной Хоули ("Люси в небесах"), Том Хупер ("Кошки") и М. Найт Шьямалан ("Стекло"), Нил Маршалл ("Хеллбой") и Дэниэл Фэррандс ("Призраки Шэрон Тэйт").
Экономика
Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России
Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Общество
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев были убиты в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в 2018 году с целью грабежа.
Общество
На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
Здоровье
В Якутии из-за вспышки кори было заказано еще 40 тысяч доз вакцин
Для нужд Якутии заказано дополнительно 40 тысяч вакцин против кори. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
Футбол
Источник: Гутор отказал «Крыльям Советов» и перейдет в солигорский «Шахтер»
Белорусский голкипер Александр Гутор отказался от предложения перейти в «Крылья Советов», сообщает «Прессбол».
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные
Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко возглавила российский прокат, собрав за выходные 315,5 миллиона рублей, общие сборы фильма за три недели проката составили 2,3 миллиарда рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
Кино
Умер режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника»
Происшествия
В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
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Прожившего три недели на морозе мужчину спасли на Аляске
Гаджеты
OnePlus подтвердила 120 Гц в новом смартфоне
За несколько часов до мероприятия генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) подтвердил в китайской социальной сети Weibo, что компания завершила разработку экранов с частотой обновления картинки 120 Гц.
Игры
В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Биатлон
Тренер назвал провалом стрельбу российских биатлонисток в масс-старте
Тренер по стрельбе женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал выступление Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой в гонке с общим стартом на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Общество
Москва поставила рекорд по строительству жилья
Рекорд был поставлен в 1965 г. Тогда в столице было введено около 5 млн кв. м жилья.
Общество
RT запускает курсы по журналистике, новым медиа и видеомейкингу
«Онлайн-школа RT» предлагает тренинги по направлениям «теле- и онлайн-журналистика», «новые медиа» и «съёмка и постпродакшен».
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