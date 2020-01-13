Экономика

РБКРБКСчетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

Финансирование "Науки" без гарантий Достижение результатов нацпроекта "Наука" напрямую зависит от финансирования за счет внебюджетных средств, которые не гарантированы, указывает Счетная палата.
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с чего всё началось

Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Счетная палата предупредила о рисках невыполнения половины нацпроектов

Национальная служба новостей02:15

Счетная палата РФ назвала недостатки и риски нацпроектов

ГлобалМСК.рувчера в 17:46

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:53

Счетная палата указала на недостатки нацпроектов

Телеканал 360°вчера в 20:12

В Счетной палате назвали недостатки и риски нацпроектов

URA.Ruвчера в 20:08

Счётная палата назвала недостатки национальных проектов

News.ru01:02

Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства

Коммерсантъвчера в 16:59
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Авто

В Германии недорого распродают 34 военных Mercedes-Benz G-Class

Автоновости дня 11 января в 04:55
Общество

Стоявшего на гречке мальчика из Омска вернули матери

Известия 07:01
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Экономика

В ФАС оценили информацию о повышении тарифов сотовыми операторами

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин высказался насчет повышения тарифов сотовыми операторами.
Газета.Ru 06:57
Общество

Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям

До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей.
REGNUM 06:10
Политика

«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
РБК 01:50
Гаджеты

Компания AMD предъявила миру 64-ядерный микропроцессор AMD Ryzen

Стали известны параметры нового 64-ядерного микропроцессора Ryzen Threadripper 3990X.
Красная весна 05:31
Экономика

Белоруссия и Россия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

Представители антимонопольных ведомств Белоруссии и России не смогли достичь договоренности по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов, передает БелТА.
Газета.Ru 05:20
Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
РИА Новости 04:17
Здоровье

В Ростове-на-Дону мальчика без глаза не признают инвалидом

Мальчику поставили страшный диагноз — ретинобластома, проще говоря, рак сетчатки.
НТВ 06:00
Армия и оружие

Обнародована полная хронология катастрофы украинского самолета в Иране

Lenta.ru 05:09
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Ugpressa.ru вчера в 15:32
Политика

В Берлине пройдет конференция по ситуации в Ливии

На переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые состоялись 11 января, президент РФ отметил, что такой саммит действительно должен быть эффективным при условии, что в нем примут участие государства, заинтересованные в разрешении кризиса в Ливии.
ПолитРоссия вчера в 13:40
Общество

Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России

По данным аудитора, более трети всех аварий в 2017 (40,1%) и в 2018 году (35,3%) связаны с такими нарушениями.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Главные новости к утру 13 января

В Москве пройдут переговоры об условиях соглашения о прекращении огня в Ливии.
Коммерсантъ вчера в 23:09
Политика

Меркель призвала довести до конца «Северный поток-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести до конца строительство газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс».
Lenta.ru 11 января в 10:51
Футбол

Антон Миранчук пошутил, что сменил имидж ради журналистов

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящих сборов команды и подготовки к весенней части чемпионата России сезона-2019/2020.
Чемпионат 06:36
Политика

Иран признал Пентагон террористической организацией

Президент Ирана Хасан Рухани одобрил предложенный парламентом законопроект, который подразумевает признание Пентагона террористической организацией.
Вести.Ru 06:11
Экономика

Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку

В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями.
Российская газета 04:00
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:57
Происшествия

В Башкирии украли более миллиона рублей из собачьей конуры

Башкирская полиция расследует кражу 1,1 миллиона рублей.
Вести.Ru 05:55
Общество

Худшие платья Critics’ Choice Awards

Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
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Общество

Ученый Андрей Киселев объяснил резкое потепление в России

Ученый Андрей Киселев, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, высказался касательно резкого потепления на территории России.
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Происшествия

Директор школы попросила бывших учеников убить жену своего любовника

Вести.Ru 05:08
Культура

Участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников решил бросить юмор

News.ru вчера в 10:01
Общество

В Белгороде блогера пригрозили отлучить от церкви за вопросы о поборах

Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.
РИА Новости 05:53
Политика

Украина намерена возобновить работу в ПАСЕ

26 октября Разумков заявил о неприемлемости для Украины возвращения России в ПАСЕ. Ранее Разумков обвинил Совет Европы в двойных стандартах.
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Происшествия

В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке

Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Российская газета 01:09
Армия и оружие

Летающая бритва: ракету с лезвиями впервые применили в Афганистане

В Афганистане впервые задействовали ракету AGM-114R9X с лезвиями для уничтожения одного из лидеров бандформирований.
Российская газета 04:12
Происшествия

Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Российская газета 04:25
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