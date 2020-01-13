Экономика
РБКСчетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
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с чего всё началось
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.РБКвчера в 16:00
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Счетная палата предупредила о рисках невыполнения половины нацпроектов
Национальная служба новостей02:15
Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства
Коммерсантъвчера в 16:59
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Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Общество
На закупку иностранных лекарств для детей выделят 22 млн рублей
Правительство РФ выделит до 22 миллионов рублей на закупку незарегистрированных в стране препаратов для лечения детей.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье громким интервью
8 января герцоги Сассекские объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Общество
ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами
Федеральная антимонопольная служба изучит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами.
Общество
«Яндекс» запустит каршеринг в Европе
«Яндекс» планирует в этом году запустить сервис каршеринга в Европе, сообщил Financial Times (FT) гендиректор «Яндекс.Драйва» Антон Рязанов.
Политика
Меркель призвала довести до конца «Северный поток-2»
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести до конца строительство газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс».
Фигурное катание
Авербух ответил на публикации о гонораре Медведевой
"Распространенная ранее информация, что Евгения Медведева получала в моих шоу 150 тыс рублей за выступление, не соответствует действительности", - цитирует Авербуха ТАСС.
Политика
МИД России рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам
МИД России рекомендовал «Аэрофлоту» выполнять рейс Москва – Тегеран и обратно только в светлое время суток, сообщает РБК со ссылкой на два источника.
Происшествия
В Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей
В городе Стерлитамак в Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей.
Шоу-бизнес
Театры Бабкиной и Кадышевой опровергли сообщения о драке певиц
Театры "Русская песня" и "Золотое кольцо" опровергли информацию о драке певиц Надыжды Бабкиной и Надежды Кадышевой.
Авто
Nissan и Opel обвиняют в нарушении норм по вредным выбросам
«Дизельгейт» разразился осенью 2015 года, когда немецкий концерн Volkswagen был обвинен в фальсификации экологических тестов и занижении показателей вредных выбросов от дизельных автомобилей.
Наука
Обнаружен самый древний в истории орган
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Финансы
Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля
Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
Уголовное дело было возбуждено против сотрудников МВД России, говорил на пресс-конференции 19 декабря прошлого года президент России Владимир Путин.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Политика
Рухани одобрил признание Пентагона террористической организацией
Президент Ирана Хасан Рухани одобрил законопроект парламента о признании Пентагона террористической организацией, сообщает Tasnim.
Кино
«Молчание ягнят» получит сериал-продолжение
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Политика
Берлинская конференция по Ливии состоится 19 января
Берлинская конференция по Ливии состоится в следующее воскресенье, 19 января. Об этом в соцсети сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Общество
Медведев постановил отменить 1259 устаревших актов РСФСР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил отменить 1259 устаревших правительственных актов РСФСР с 1 февраля.
Экономика
В ФНПР заявили, что система расчета МРОТ устарела
Методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России устарела, а величина минимального потребительского бюджета (МПБ) должна составлять не менее 40 тысяч рублей, считает секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.
Армия и оружие