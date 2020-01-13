Экономика
РБКСчетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
Читать в источнике
Оценить44
с чего всё началось
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Счетная палата предупредила о рисках невыполнения половины нацпроектов
Национальная служба новостей02:15
Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства
Коммерсантъвчера в 16:59
Автоматически обработан 7031 источник, обновлено в 14:40, Ашберн
Армия и оружие
Трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии прошла в Москве
Трехсторонняя встреча представителей РФ, Сирии и Турции по ситуации в Сирии состоялась в Москве.
Здоровье
Нижегородский онкоцентр планируется открыть к 2025 году
Авто
АвтоВАЗ в 2019 году нарастил продажи Lada на 1%
АвтоВАЗ в 2019 году реализовал в России 362 356 автомобилей LADA (+1%) и увеличил свою долю рынка до рекордных за последние восемь лет 20,6%. Такие данные приведены в презентации компании, посвященной итогам коммерческой деятельности за прошлый год.
Авто
Россиянам назвали имеющие в 2020 году госскидку автомобили
Для поддержания продаж новых автомобилей российское правительство в 2020 году продлевает программы «Первый/семейный автомобиль», под которую попадает ограниченное количество моделей.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Общество
Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь»
Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".
Общество
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Общество
В «Столото» готовятся обратиться в суд после обвинений в подтасовке
Компания "Столото" готовит обращение в суд из-за появившейся информации о том, что результаты лотереи с выигрышем в один миллиард рублей якобы были подтасованы.
Шоу-бизнес
Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке
В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.
Фигурное катание
Синицына завоевала серебро на юношеской Олимпиаде, у Фроловой – бронза
Ксения Синицына заняла второе место по итогам двух программ в женском одиночном катании она получила 200,03 балла.
Армия и оружие
CNN: США высылают более десятка саудовских военнослужащих
Более десяти военнослужащих Саудовской Аравии, которые проходят подготовку в американской армии, будут высланы из США.
Авто
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото
Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Здоровье
Bloomberg: производитель электронных сигарет Juul получил 2,6 тыс. жалоб на проблемы со здоровьем
FDA начала проверки в отношении Juul после появления информации о том, что курение электронных сигарет и вейпов может вызывать легочное заболевание, в некоторых случаях приведшее к смерти.
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС сведения о счетах россиян
Как пояснили РБК в пресс-службе ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран.
Авто
До конца 2020 года Opel выведет на российский рынок 6 моделей
О возвращении в российские дилерские центры моделей на платформе GM (Astra, Mokka X) речи не идёт.
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии
Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали проект документа по урегулированию в стране, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар взял время до утра.
Происшествия
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП под Псковом сбила машина
В Псковском районе около деревни Стяглы сбили двух мужчин, которые стали очевидцами ДТП и бросились на помощь пострадавшим.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Кино
В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России
Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Политика
США ввели санкции против Плахотнюка
США внесли в санкционный список молдавского олигарха, экс-главу Демократической партии Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Спорт
Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы
Мужская сборная России по гандболу уступила команде Исландии во втором туре группового этапа чемпионата Европы (23:34).
Общество
СМИ: одежду убитых в ЦАР российских журналистов сожгли
Отец журналиста Кирилла Радченко, убитого в Центральноафриканской республике вместе с коллегами Орханом Джемалем и Александром Расторгуевым, заявил, что власти этой страны сожгли одежду погибших, которая являлась вещественным доказательством.
Экономика
Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд
Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
Экономика
Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку
Новый претендент на средства ФНБ Гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России.
Общество
Чернее чернил: британка покрыла 90% тела татуировкой
Футбол
«Барселона» объявит об увольнении Вальверде уже сегодня
"Барселона" планирует объявить об увольнении наставника команды Эрнесто Вальверде.
Здоровье
В Михайловской ЦРБ представили нового главврача
Происшествия