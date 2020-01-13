Экономика

РБКРБКСчетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
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с чего всё началось

Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Счетная палата предупредила о рисках невыполнения половины нацпроектов

Национальная служба новостей02:15

Счётная палата назвала недостатки национальных проектов

News.ru01:02

Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства

Коммерсантъвчера в 16:59

Счетная палата указала на недостатки нацпроектов

Телеканал 360°вчера в 20:12

В Счетной палате назвали недостатки и риски нацпроектов

URA.Ruвчера в 20:08

Счетная палата РФ назвала недостатки и риски нацпроектов

ГлобалМСК.рувчера в 17:46

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:53
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Автоматически обработан 7031 источник, обновлено в 14:40, Ашберн
Армия и оружие

Трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии прошла в Москве

Трехсторонняя встреча представителей РФ, Сирии и Турции по ситуации в Сирии состоялась в Москве.
Москва 24 12:45
Здоровье

Нижегородский онкоцентр планируется открыть к 2025 году

КП - Нижний Новгород 10 января в 09:34
Авто

АвтоВАЗ в 2019 году нарастил продажи Lada на 1%

АвтоВАЗ в 2019 году реализовал в России 362 356 автомобилей LADA (+1%) и увеличил свою долю рынка до рекордных за последние восемь лет 20,6%. Такие данные приведены в презентации компании, посвященной итогам коммерческой деятельности за прошлый год.
Автоновости дня 05:13
Авто

Россиянам назвали имеющие в 2020 году госскидку автомобили

Для поддержания продаж новых автомобилей российское правительство в 2020 году продлевает программы «Первый/семейный автомобиль», под которую попадает ограниченное количество моделей.
SpeedMe вчера в 22:10
Происшествия

Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва 11 января в 23:55
Общество

Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь»

Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".
Газета.Ru 13:42
Общество

В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
РИА Новости 14:24
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Общество

В «Столото» готовятся обратиться в суд после обвинений в подтасовке

Компания "Столото" готовит обращение в суд из-за появившейся информации о том, что результаты лотереи с выигрышем в один миллиард рублей якобы были подтасованы.
Газета.Ru 13:47
Шоу-бизнес

Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке

В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.
Москва 24 11:15
Фигурное катание

Синицына завоевала серебро на юношеской Олимпиаде, у Фроловой – бронза

Ксения Синицына заняла второе место по итогам двух программ в женском одиночном катании она получила 200,03 балла.
Советский спорт 11:46
Армия и оружие

CNN: США высылают более десятка саудовских военнослужащих

Более десяти военнослужащих Саудовской Аравии, которые проходят подготовку в американской армии, будут высланы из США.
RT на русском вчера в 03:24
Политика

Захарова оценила отказ Варшавы отмечать День освобождения от нацистов

Lenta.ru 12:32
Авто

Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото

Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Новые автомобили 05:28
Здоровье

Bloomberg: производитель электронных сигарет Juul получил 2,6 тыс. жалоб на проблемы со здоровьем

FDA начала проверки в отношении Juul после появления информации о том, что курение электронных сигарет и вейпов может вызывать легочное заболевание, в некоторых случаях приведшее к смерти.
Коммерсантъ 14:05
Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС сведения о счетах россиян

Как пояснили РБК в пресс-службе ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран.
РБК 00:00
Авто

До конца 2020 года Opel выведет на российский рынок 6 моделей

О возвращении в российские дилерские центры моделей на платформе GM (Astra, Mokka X) речи не идёт.
5 колесо 06:11
Политика

Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии

Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали проект документа по урегулированию в стране, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар взял время до утра.
ТАСС 11:52
Происшествия

Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП под Псковом сбила машина

В Псковском районе около деревни Стяглы сбили двух мужчин, которые стали очевидцами ДТП и бросились на помощь пострадавшим.
Известия 07:52
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Кино

В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России

Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Ореанда-Новости 08:17
Политика

США ввели санкции против Плахотнюка

США внесли в санкционный список молдавского олигарха, экс-главу Демократической партии Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 11:21
Спорт

Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы

Мужская сборная России по гандболу уступила команде Исландии во втором туре группового этапа чемпионата Европы (23:34).
RT на русском 14:26
Общество

СМИ: одежду убитых в ЦАР российских журналистов сожгли

Отец журналиста Кирилла Радченко, убитого в Центральноафриканской республике вместе с коллегами Орханом Джемалем и Александром Расторгуевым, заявил, что власти этой страны сожгли одежду погибших, которая являлась вещественным доказательством.
Московский Комсомолец 13:48
Экономика

Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд

Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
РБК 10:34
Экономика

Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку

Новый претендент на средства ФНБ Гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России.
РБК 10:43
Общество

Чернее чернил: британка покрыла 90% тела татуировкой

Красная весна 13:50
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«Барселона» объявит об увольнении Вальверде уже сегодня

"Барселона" планирует объявить об увольнении наставника команды Эрнесто Вальверде.
Soccer.ru 14:17
Здоровье

В Михайловской ЦРБ представили нового главврача

Волга-Каспий вчера в 00:52
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В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко

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