Общество
РБКСчетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Финансирование "Науки" без гарантий Достижение результатов нацпроекта "Наука" напрямую зависит от финансирования за счет внебюджетных средств, которые не гарантированы, указывает Счетная палата.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Счетная палата предупредила о рисках невыполнения половины нацпроектов
Национальная служба новостей02:15
Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства
Коммерсантъвчера в 16:59
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 05:45, Ашберн
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет
Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году.
Энергетика
Белоруссия и Россия пока не договорились по тарифам на транзит нефти
Представителям антимонопольных ведомств России и Белоруссии в понедельник, 13 января, не удалось достичь договорённостей по тарифам на транзит российских нефти и нефтепродуктов, передаёт БЕЛТА.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Армия и оружие
В НАТО рассказали об ответе на размещение «Искандеров» с новой ракетой
Североатлантический альянс отреагирует на размещение российских комплексов «Искандер-М» с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Футбол
«Кельн» намерен арендовать футболиста Хеведеса у «Локомотива»
Клуб Бундеслиги "Кельн" намерен арендовать до конца сезона защитника московского "Локомотива" Бенедикта Хеведеса с правом последующего выкупа.
Авто
Новые кроссоверы Kia Seltos начали поступать к российским дилерам
Российские дилеры начали получать от компании Kia новые компактные кроссоверы Kia Seltos, которые были собраны в Калининграде.
Происшествия
Под Петербургом столкнулись 15 машин
В Гатчинском районе Ленинградской области произошло массовое ДТП - столкнулись 15 машин, в том числе и рейсовый автобус, который направлялся в Псков, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.
Хоккей
«Нью-Джерси» обыграл «Тампу», Гусев поучаствовал в победном голе
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Девилзс" дома одержали победу над "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 3:1.
Наука
В Казани собираются вырастить искусственную конину
В Казани начали разработку искусственной конины, для выращивания которой не будут использоваться антибиотики и другие способные навредить здоровью препараты, исследования ведутся в КФУ.Ученые собираются вырастить мясо из стволовых клеток жеребят.
Общество
Экс-главред «Ведомостей» Татьяна Лысова перешла работать в «Медузу»
Бывший главный редактор газеты «Ведомости» Татьяна Лысова займет должность начальника московского бюро и первого заместителя главного редактора издания «Медуза».
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.
Происшествия
В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Футбол
«Луч» отменит сборы в январе
Как стало известно matchtv.ru, намеченный «Лучом» сбор в Москве, который должен был стартовать 19 января, не состоится.
Политика
Сергея Лаврова объявили министром нон грата
Грузинские чиновники и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» признают, что в имиджевом плане Грузия много выиграет от проведения министерской встречи Совета Европы, но предупреждают, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме «оккупированных территорий».
Хоккей
Форвард «Адмирала» забил «Ак Барсу» гол сезона
Гаджеты
Завтра компания Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Компания Microsoft с завтрашнего дня окончательно прекращает официальную поддержку Windows 7. Несмотря на закрытие в 2015 году, эта система до сих пор получала обновления.
Армия и оружие
Обнародована полная хронология катастрофы украинского самолета в Иране
Американское издание The New York Times воссоздало и обнародовало полную хронологию катастрофы самолета Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.
Политика
Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы
Парламент Абхазии на внеочередном заседании принял отставку президента республики Рауля Хаджимбы, передает "Интерфакс".
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Происшествия
В отношении погибшего омича Федорова возбудили второе уголовное дело
В отношении Федорова было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения наркотика и его хранения с целью дальнейшего сбыта — при задержании парня сотрудники Росгвардии обнаружили в его карманах запрещенные вещества.
Наука
В Швейцарии создали золото со свойствами пластика
Швейцарские исследователи из лаборатории ETH разработали легкое 18-каратное золото из пластика.
Шоу-бизнес
Ксения Корнева рассказала о работе в «Уральских пельменях»
Относительно недавно стало известно, что между участниками популярного юмористического шоу «Уральские пельмени», созданного на основе бывшей одноименной команды КВН, прошла трещина.
Политика
Сурков удовлетворен итогом разрешения политического кризиса в Абхазии
Помощник президента России Владислав Сурков удовлетворен урегулированием политического кризиса в Абхазии.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Хоккей
Гудачек, Лепистё и Енсен признаны лучшими игроками недели в КХЛ
Лучшим защитником стал финн Сами Лепистё из хельсинкского "Йокерита", который одержал победы в трех из четырех матчах, набрав пять очков (2 шайбы + 3 передачи), став самым результативным защитником недели.
Здоровье
Развитие, как у ребёнка: врачи и психологи работают с девушкой, изъятой у опекуна
Общество