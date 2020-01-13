Общество

РБКРБКСчетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

Финансирование "Науки" без гарантий Достижение результатов нацпроекта "Наука" напрямую зависит от финансирования за счет внебюджетных средств, которые не гарантированы, указывает Счетная палата.
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с чего всё началось

Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
РБКвчера в 16:00

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Счетная палата указала на недостатки нацпроектов

Телеканал 360°вчера в 20:12

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Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства

Коммерсантъвчера в 16:59
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