Общество

РБКРБКСчетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
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Счетная палата предупредила о рисках невыполнения половины нацпроектов

Национальная служба новостей02:15

Счётная палата назвала недостатки национальных проектов

News.ru01:02

Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства

Коммерсантъвчера в 16:59

Счетная палата указала на недостатки нацпроектов

Телеканал 360°вчера в 20:12

В Счетной палате назвали недостатки и риски нацпроектов

URA.Ruвчера в 20:08

Счетная палата РФ назвала недостатки и риски нацпроектов

ГлобалМСК.рувчера в 17:46

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:53
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Общество

Немецкие СМИ рассказали о бьющей по России «катастрофе 90-х»

«Причины просты и понятны», – пишет Die Welt, поясняя, что в начале 2020 года «сказываются последствия 1990-х годов с их низкой рождаемостью».
Взгляд.ру 03:02
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Анастасию Заворотнюк выписали из клиники

Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Ugpressa.ru вчера в 15:32
Общество

Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов

В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
REGNUM 04:09
Гаджеты

Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro получат ОС Android 10

Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.
ToDay News Ufa 11 января в 01:02
Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
РИА Новости 04:17
Гаджеты

Honor готовит недорогой полноэкранный смартфон

Rusargument вчера в 04:31
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Происшествия

На Алтае застрелили и сожгли в автомобиле двух человек

Как сообщает старший помощник руководителя ведомства Людмила Рязанцева, сожжённый автомобиль был обнаружен 10 января в поселке Затон.
REGNUM 03:29
Политика

Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы

Парламент Абхазии на внеочередном заседании принял отставку президента республики Рауля Хаджимбы, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 04:05
Происшествия

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Коммерсантъ вчера в 12:11
Футбол

Хави отказался возглавить «Барселону»

Главный тренер катарского «Аль-Садд» Хави Эрнандес отказался возглавить испанскую «Барселону» в январе текущего года.
Свободная Пресса 03:35
Здоровье

Внезапная сильная боль укажет на злокачественную опухоль кишечника

Как сообщает ToDay News Ufa, рак кишечника развивается незаметно и медленно, установлено, что смертельный процесс развития полипа в злокачественную опухоль может занять от пяти до десяти лет.
ToDay News Ufa вчера в 12:59
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Политика

Депутат Рады назвал Бандеру террористом

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал Степана Бандеру террористом.
RT на русском 05:05
Наука

В России создан препарат для защиты устриц от смертельной болезни

Актуальные Новости 04:53
Происшествия

На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной

Российская газета 02:58
Шоу-бизнес

Ани Лорак отправилась в Калифорнию с бойфрендом

В СМИ просочилась информация, что артистка стала встречаться с саунд-продюсером лейбла «Black Star» – Егором Глебом.
Kleo.ru вчера в 08:39
Политика

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Российская газета вчера в 23:54
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Любовная связь стала мотивом нападения на жену депутата в Москве

Lenta.ru 03:40
Политика

Климкин назвал Украину «сырьевым придатком»

Украина является сырьевым придатком, заявил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя мониторинговый отчет Еврокомиссии.
Российская газета 04:27
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Интерфакс 00:45
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ вчера в 16:30
Армия и оружие

Обнародована полная хронология катастрофы украинского самолета в Иране

Американское издание The New York Times воссоздало и обнародовало полную хронологию катастрофы самолета Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.
Lenta.ru 05:09
Происшествия

В Таиланде выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа

Первый случай заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, выявлен на территории Таиланда, сообщает газета Nation со ссылкой на местный минздрав.
РИА Новости 03:53
Энергетика

Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

Представителям антимонопольных ведомств Белоруссии и России в понедельник не удалось достичь договоренностей о повышении тарифов на транзит российской нефти через территорию республики, переговоры продолжатся в ближайшее время, заявили РИА Новости в пресс-службе белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
РИА Новости 05:18
Авто

Компания Ford показала возможности нового Bronco

Новый Bronco оснастят двигателем EcoBoost объёмом 2,3 литра производительностью более 270 л.с. В качестве трансмиссии будет использоваться 10-ступенчатый «автомат».
CarsWeek.ru вчера в 06:33
Происшествия

Летевший в Ставрополь самолет вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi SuperJet 100, направлявшийся из московского Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 18:07
Происшествия

Десять школ Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании

Ранее в понедельник массовая эвакуация школ и детсадов началась в Хабаровске, куда также поступили сообщения о "минированиях".
Интерфакс вчера в 20:32
Авто

Цены на автомобили Opel снизят по мере добавления комплектаций

Ранее эксперты, опрошенные ТАСС отмечали, что продажи Opel в России могут быть минимальными из-за высоких цен на новые модели.
ТАСС 02:08
Политика

Саакашвили рассказал о своей роковой ошибке относительно Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что он был одним из тех, кто предложил безвизовый режим для своей страны с Европой, и это было плохая идея.
Газета.Ru 05:27
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