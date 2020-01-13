Общество
РБКСчетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
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Счетная палата предупредила о рисках невыполнения половины нацпроектов
Национальная служба новостей02:15
Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства
Коммерсантъвчера в 16:59
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Общество
Немецкие СМИ рассказали о бьющей по России «катастрофе 90-х»
«Причины просты и понятны», – пишет Die Welt, поясняя, что в начале 2020 года «сказываются последствия 1990-х годов с их низкой рождаемостью».
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
Гаджеты
Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro получат ОС Android 10
Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
Гаджеты
Honor готовит недорогой полноэкранный смартфон
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
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На Алтае застрелили и сожгли в автомобиле двух человек
Как сообщает старший помощник руководителя ведомства Людмила Рязанцева, сожжённый автомобиль был обнаружен 10 января в поселке Затон.
Политика
Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы
Парламент Абхазии на внеочередном заседании принял отставку президента республики Рауля Хаджимбы, передает "Интерфакс".
Происшествия
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Футбол
Хави отказался возглавить «Барселону»
Главный тренер катарского «Аль-Садд» Хави Эрнандес отказался возглавить испанскую «Барселону» в январе текущего года.
Здоровье
Внезапная сильная боль укажет на злокачественную опухоль кишечника
Как сообщает ToDay News Ufa, рак кишечника развивается незаметно и медленно, установлено, что смертельный процесс развития полипа в злокачественную опухоль может занять от пяти до десяти лет.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Политика
Депутат Рады назвал Бандеру террористом
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал Степана Бандеру террористом.
Наука
В России создан препарат для защиты устриц от смертельной болезни
Происшествия
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной
Шоу-бизнес
Ани Лорак отправилась в Калифорнию с бойфрендом
В СМИ просочилась информация, что артистка стала встречаться с саунд-продюсером лейбла «Black Star» – Егором Глебом.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Политика
Климкин назвал Украину «сырьевым придатком»
Украина является сырьевым придатком, заявил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя мониторинговый отчет Еврокомиссии.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Армия и оружие
Обнародована полная хронология катастрофы украинского самолета в Иране
Американское издание The New York Times воссоздало и обнародовало полную хронологию катастрофы самолета Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.
Происшествия
В Таиланде выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
Первый случай заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, выявлен на территории Таиланда, сообщает газета Nation со ссылкой на местный минздрав.
Энергетика
Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти
Представителям антимонопольных ведомств Белоруссии и России в понедельник не удалось достичь договоренностей о повышении тарифов на транзит российской нефти через территорию республики, переговоры продолжатся в ближайшее время, заявили РИА Новости в пресс-службе белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Авто
Компания Ford показала возможности нового Bronco
Новый Bronco оснастят двигателем EcoBoost объёмом 2,3 литра производительностью более 270 л.с. В качестве трансмиссии будет использоваться 10-ступенчатый «автомат».
Происшествия
Летевший в Ставрополь самолет вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi SuperJet 100, направлявшийся из московского Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем, сообщает ТАСС.
Происшествия
Десять школ Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании
Ранее в понедельник массовая эвакуация школ и детсадов началась в Хабаровске, куда также поступили сообщения о "минированиях".
Авто
Цены на автомобили Opel снизят по мере добавления комплектаций
Ранее эксперты, опрошенные ТАСС отмечали, что продажи Opel в России могут быть минимальными из-за высоких цен на новые модели.
Политика
Саакашвили рассказал о своей роковой ошибке относительно Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что он был одним из тех, кто предложил безвизовый режим для своей страны с Европой, и это было плохая идея.