Экономика
РБКСчетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
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с чего всё началось
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.РБКвчера в 16:00
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Счетная палата предупредила о рисках невыполнения половины нацпроектов
Национальная служба новостей02:15
Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства
Коммерсантъвчера в 16:59
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Здоровье
Новый приказ Минздрава РФ не исключает оказание ВМП пожилым людям
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав, новый приказ ведомства не исключает оказание высокотехнологичной медицинской помощи пожилым людям.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
Здоровье
У иркутского школьника обнаружена открытая форма туберкулеза
Мать одного из лицеистов, Мария Куклина – сама врач по профессии, оценила ситуацию и осталась недовольна принятыми мерами.
Кино
Стали известны претенденты на «Оскар» в номинации «лучший фильм»
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Политика
МВД Грузии изучит заявление Саакашвили о свержении власти в стране
МВД Грузии проведет следственные мероприятия касательно заявления бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили о возможном свержении власти в стране в июне 2019 года.
Футбол
Тренер Слуцкий высказался о каминг-аутах в футболе
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил мнение, что общество пока не готово к каминг-аутам в футболе.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Политика
Саррадж отказался встречаться в Москве с Хафтаром
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.
Хоккей
«Тампа» Кучерова проиграла «Нью-Джерси», Гусев сделал передачу
Нападающий "молний" Никита Кучеров заработал коэффициент полезности "-1", его одноклубники Александр Волков и Михаил Сергачев результативными действиями тоже не отметились.
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий
В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Происшествия
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП под Псковом сбила машина
В Псковском районе около деревни Стяглы сбили двух мужчин, которые стали очевидцами ДТП и бросились на помощь пострадавшим.
Шоу-бизнес
Глеба Панфилова и Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида
Пропажу своей сумки Инна Чурикова обнаружила еще в день прилета в Испанию, куда она с семьей отправилась встречать Новый год.
Экономика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Происшествия
МАК завершил расшифровку самописцев разбившегося в Казахстане самолёта
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил о завершении расшифровки самописцев разбившегося в Алма-Ате 27 декабря самолёта авиакомпании BEK AIR.
Армия и оружие
Военные из Дании плакали во время ракетного обстрела Ирака
Датский телеканал TV 2 взял интервью у датского сержанта по имени Джон, который находился во время иранского ракетного обстрела на базе Айн-Аль-Асад в Ираке.
Технологии
В Твери идёт работа над исследованием искусственного интеллекта
Что касается собственно искусственного интеллекта и его сравнения с естественным, то эта тема несколько потерялась в ходе обсуждения необычных высказываний докладчика.
Фигурное катание
СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Общество
Серия новых скриншотов Half-Life: Alyx попала в Сеть
Один из сотрудников компании Valve выложил в Сеть видеоролик, содержащий 9 новых скриншотов из ожидаемой многими игры Half-Life: Alyx.
Общество
Медведев цитатой Чехова завершил новогодние праздники
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в День российской печати цитатой Антона Чехова прокомментировал окончание новогодних праздников.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia
Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
Политика
Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил и. о. президента
Отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы утверждена парламентом республики.
Общество
Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям
До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей.
Общество
Борис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам
Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков.