Экономика

РБКРБКСчетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
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с чего всё началось

Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
РБКвчера в 16:00

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Счетная палата предупредила о рисках невыполнения половины нацпроектов

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Счетная палата указала на недостатки нацпроектов

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства

Коммерсантъвчера в 16:59
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В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
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По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
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Общество

В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка

Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью.
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Иранский депутат сообщил о втором самолете в небе при крушении Boeing

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Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят

В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
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Здоровье

На Украине началась массовая эпидемия свиного гриппа H1N1

Согласно статистике, которую приводит Министерство охраны здоровья Украины, за период с 30-го декабря 2019-го года вирусом заразились более 100 000 человек, из которых 65 процентов составляют дети.
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Путин провел совещание по подготовке Послания Федеральному Собранию РФ

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Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО

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Впервые получено полное изображение центра нашей галактики

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Впервые с 2015 года в России упали продажи обуви и одежды

До 2019 года продажи одежды и обуви в России стабильно держались на цифрах в 2,36 триллионов рублей.
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Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти

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Путин и Меркель провели телефонный разговор

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Напомним, что оригинальная картина «Гостья из будущего» Павла Арсенова вышла на телевидении в 1985 году.
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Слуцкий назвал Путина самым влиятельным человеком в российском футболе

Главный тренер казанского «Рубина», экс-наставник национальной команды России Леонид Слуцкий заявил, что президент страны Владимир Путин является самым влиятельным человеком в российском футболе, сообщает «Медуза».
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