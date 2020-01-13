Экономика
РБКСчетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
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с чего всё началось
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.РБКвчера в 16:00
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Счетная палата предупредила о рисках невыполнения половины нацпроектов
Национальная служба новостей02:15
Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства
Коммерсантъвчера в 16:59
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Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Игры
GTA IV исчезла из продажи в Steam и Rockstar Games
На торговых площадках Steam и Rockstar Games пропала возможность купить Grand Theft Auto IV.
Экономика
Названы самые рисковые и безопасные валюты 2020 года
Специально для "Российской газеты" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", назвал валюты-убежища.
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
Происшествия
Житель Аляски провел три недели на морозе и выжил
Мужчина почти три недели выживал на морозе, пока нарисованный на снегу знак SOS случайно не обнаружили спасатели с вертолета.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Футбол
ЦСКА хочет арендовать нападающего «Уотфорда» Саксесса
Общество
В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью.
Здоровье
Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят
В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Здоровье
На Украине началась массовая эпидемия свиного гриппа H1N1
Согласно статистике, которую приводит Министерство охраны здоровья Украины, за период с 30-го декабря 2019-го года вирусом заразились более 100 000 человек, из которых 65 процентов составляют дети.
Политика
Путин провел совещание по подготовке Послания Федеральному Собранию РФ
Президент России Владимир Путин провел совещание в Московском Кремле по подготовке ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ.
Экономика
Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО
Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, показало, что почти 20% российских автомобилистов после обращения к страховщикам за урегулированием случаев по ОСАГО остались не удовлетворены их работой.
Футбол
Новым тренером «Барселоны» стал Кике Сетьен
Испанский футбольный клуб «Барселона» выбрал нового главного тренера. Эрнесто Вальверде на этой позиции сменил Кике Сетьен.
Общество
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Космос
Впервые получено полное изображение центра нашей галактики
Политика
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Общество
«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Экономика
Впервые с 2015 года в России упали продажи обуви и одежды
До 2019 года продажи одежды и обуви в России стабильно держались на цифрах в 2,36 триллионов рублей.
Политика
США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка.
Футбол
«Спартак» прилетел в ОАЭ на первый сбор
Московский «Спартак» прибыл в ОАЭ на тренировочный сбор. Об этом сообщается в официальном Twitter красно-белых.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Кино
В России будет снят ремейк картины «Гостья из будущего»
Напомним, что оригинальная картина «Гостья из будущего» Павла Арсенова вышла на телевидении в 1985 году.
Футбол
Слуцкий назвал Путина самым влиятельным человеком в российском футболе
Главный тренер казанского «Рубина», экс-наставник национальной команды России Леонид Слуцкий заявил, что президент страны Владимир Путин является самым влиятельным человеком в российском футболе, сообщает «Медуза».
Общество
Белгородская митрополия пригрозила отлучить блогера от Церкви
По данным митрополии, блогер Владимир Корнев при помощи рассылки СМС-сообщений священнослужителям «пытается выведать нечто о прошедшем 16 декабря прошлого года Съезде духовенства Белгородской митрополии».
Политика
Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США
Космос
Может ли вселенная быть закольцована: неожиданное открытие
Ученые утверждают, что существует небольшая вероятность того, что вселенная замкнута и представляет собой своего рода петлю.