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Ведомости
Ведомости

Счетная палата усомнилась в достижении цели по борьбе с бедностью

Уровень бедности во II квартале 2020 г. вырос на 1 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом до 13,5%, что создало риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 г. не будет достигнута, говорится в экономическом мониторинге Счетной палаты.В источнике
С чего всё началось
Уровень бедности во II квартале 2020 г. вырос на 1 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом до 13,5%, что создало риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 г. не будет достигнута, говорится
 в экономическом мониторинге Счетной палаты.
Ведомости02:53
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Царьград

Чиновники готовятся провалить задание Путина? Счётная палата нашла подтверждение в бедности

Царьград22:51
Ведомости

Счетная палата усомнилась в достижении цели по борьбе с бедностью

Ведомости02:53
Говорит Москва

Счётная палата сообщила о росте уровня бедности в России

Говорит Москва00:48
Вести.Ru

Счетная палата предупредила о росте бедности в стране

Вести.Ru04:04
ИА Красная Весна

Счетная палата сообщила, чем угрожает рост бедности в России

ИА Красная Весна22:08
News.ru

Счётная палата отметила рост уровня бедности в России

News.ru20:45
ТАСС

Счетная палата заявила, что рост бедности поставил под угрозу выполнение национальной цели

ТАСС20:19

Spotify и Epic Games объединили разработчиков в борьбе против Apple

«Коалицию за справедливость приложений» рассчитывает вскоре расширить свои ряды и усилить движение против Apple, Разработчики заявили, что приветствуют «компании любого размера, в любой отрасли, которые стремятся защитить потребительский выбор, стимулировать конкуренцию и создать равные условия для всех разработчиков приложений и игр по всему миру».
Spotify и Epic Games объединили разработчиков в борьбе против Apple
Секрет фирмы03:56
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Отсутствие тарифа не влияет на начало отопительного сезона в Зауралье

Отсутствие тарифа не влияет на начало отопительного сезона, заявила на пресс-конференции руководитель департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина.
REGNUM23:13
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Разработчик «Новичка» предложил свою версию отравления Скрипалей

Разработчик "Новичка" Леонид Ринк считает, что отравление Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году было вызвано передозировкой синтетическим опиоидом фентанилом, а не фосфорным отравляющим веществом "Новичок".
РИА Новости04:23
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Украина поставит на учет в полиции всех пользователей запрещенных российских ресурсов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что всех пользователей российских ресурсов, которые запрещены на Украине, поставят на учет, и в случае распространения российского контента у них будут проблемы с полицией и силовыми структурами.
Вести.Ru05:14

Лукашенко заявил о готовности строить морской терминал в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.
РИА Новости04:33
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