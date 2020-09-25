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Ведомости
Ведомости

Счетная палата усомнилась в достижении цели по борьбе с бедностью

Уровень бедности во II квартале 2020 г. вырос на 1 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом до 13,5%, что создало риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 г. не будет достигнута, говорится в экономическом мониторинге Счетной палаты.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Счетная палата заявила, что рост бедности поставил под угрозу выполнение национальной цели

Уровень бедности во втором квартале 2020 года вырос на 1 п.п. по сравнению с уровнем первого квартала и составил 13,5%, что создает риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году не будет достигнута.
ТАСС20:19
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Царьград

Чиновники готовятся провалить задание Путина? Счётная палата нашла подтверждение в бедности

Царьград22:51
Ведомости

Счетная палата усомнилась в достижении цели по борьбе с бедностью

Ведомости02:53
Говорит Москва

Счётная палата сообщила о росте уровня бедности в России

Говорит Москва00:48
Вести.Ru

Счетная палата предупредила о росте бедности в стране

Вести.Ru04:04
ИА Красная Весна

Счетная палата сообщила, чем угрожает рост бедности в России

ИА Красная Весна22:08
News.ru

Счётная палата отметила рост уровня бедности в России

News.ru20:45
ТАСС

Счетная палата заявила, что рост бедности поставил под угрозу выполнение национальной цели

ТАСС20:19

Россияне назвали основные недостатки дистанционного обучения

Низкое качество интернет-соединения, перебои в работе образовательных онлайн-платформ и низкая цифровая грамотность учителей стали основными недостатками дистанционного обучения во время пандемии, считают родители российских школьников.
ТАСС23:05

В Москве открылась выставка «Я, Энди Уорхол»

По информации организаторов, общая площадь экспозиции составляет около 2,5 тыс. кв. м. В одном из залов выставки расположен кинозал, где все желающие смогут увидеть видеоработы Уорхола и документальные фильмы о художнике.
ТАССвчера в 12:28
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