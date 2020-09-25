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News.ru
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Счётная палата отметила рост уровня бедности в России

Счётная палата отметила рост уровня бедности во II квартале текущего года на 1 п. п. по сравнению с I кварталом.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Счетная палата заявила, что рост бедности поставил под угрозу выполнение национальной цели

Уровень бедности во втором квартале 2020 года вырос на 1 п.п. по сравнению с уровнем первого квартала и составил 13,5%, что создает риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году не будет достигнута.
ТАСС20:19
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Znak.com

Счетная палата рассказала о росте бедности в России и связанных с ним рисках

Znak.com03:49
Росбалт

В России предупредили о рисках из-за роста бедности

Росбалт02:35
News.ru

Счётная палата отметила рост уровня бедности в России

News.ru20:45
Царьград

Чиновники готовятся провалить задание Путина? Счётная палата нашла подтверждение в бедности

Царьград22:51
ИА Красная Весна

Счетная палата сообщила, чем угрожает рост бедности в России

ИА Красная Весна22:08
Накануне.Ru

Рост уровня бедности в России поставил под угрозу выполнение национальной цели

Накануне.Ru01:35
ТАСС

Счетная палата заявила, что рост бедности поставил под угрозу выполнение национальной цели

ТАСС20:19

Сломанный сканер на словацкой границе разозлил Зеленского

Глава государства возмутился происходящему и потребовал подчиненных решить вопрос, сообщается на сайте Офиса президента 24 сентября Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отрапортовал, что очереди возникли на пункте "Ужгород — Вишне Немецкое" из-за того, что со стороны Словакии сломался сканер.
Украина.ру03:10

Беглов пообещал установить памятник умершим от COVID медикам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 24 сентября, в эфире телеканала «78» заявил, что власти города найдут место и средства для установки памятника медицинским работникам, умершим от коронавирусной инфекции.
Известия19:21

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор Филиппа Киркорова

По словам координатора московского штаба Навального Олега Степанова, в Росприроднадзор и прокуратуру направлены жалобы на певца Филиппа Киркорова, дом которого в Подмосковье перекрывает доступ к Москве-реке жителям региона.
Московский Комсомолецвчера в 16:38
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