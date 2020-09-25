Счётная палата отметила рост уровня бедности в России
Счётная палата отметила рост уровня бедности во II квартале текущего года на 1 п. п. по сравнению с I кварталом.В источнике
С чего всё началось
Счетная палата заявила, что рост бедности поставил под угрозу выполнение национальной цели
Уровень бедности во втором квартале 2020 года вырос на 1 п.п. по сравнению с уровнем первого квартала и составил 13,5%, что создает риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году не будет достигнута.
ТАСС20:19
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