с чего всё началось

Российская наука пока не стала драйвером социально-экономического развития России, хотя получает существенные государственные инвестиции. К таким выводам пришла Счетная палата (СП) по итогам анализа основных причин, сдерживающих научное развитие в России.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6% Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.

Происшествия ФСБ задержала замначальника Генштаба Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Шоу-бизнес Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным «Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.

Происшествия В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы Следователи в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении изнасилований и убийств, передаёт пресс-служба СУ СК России по области.

Экономика В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.

Общество Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.

Гаджеты Компания Apple оштрафована за программирование старения устройств Компания Apple заключила мировое соглашение с прокурором, которое предусматривает выплату 25 миллионов евро штрафа и публикацию на своём основном сайте пресс-релиза.

Здоровье Онищенко назвал эпидемию гриппа на Алтае намного опаснее коронавируса Экс-глава Роспотребнадзора уверен, что нужно беспокоиться именно о гриппе Нужно больше говорить об эпидемии гриппа на Алтае, а не о распространении коронавируса в Китае, считает депутат Госдумы, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Политика Трамп высмеял Пелоси в шуточном ролике Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видео, высмеивающее спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Культура RTVI упрекнул Первый канал в плагиате нового шоу Собчак Редакция телеканала RTVI выпустила заявление в связи с анонсированным на Первом канале шоу "Док-Ток", ведущими которого станут Ксения Собчак и Александр Гордон, отметив подозрительное сходство с передачей с похожим названием Doc Talk, которую ведут Никита Тихонов-Рау и Ольга Арлаускас.