Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСчетная палата усомнилась в продуктивности российской науки

Российская наука пока не стала драйвером социально-экономического развития России, хотя получает существенные государственные инвестиции. К таким выводам пришла Счетная палата (СП) по итогам анализа основных причин, сдерживающих научное развитие в России.
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала
 и науку.
Телеканал 360°вчера в 17:48

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«Токсично» не госфинансирование, а подход современного государства к науке

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Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки

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СП: Российская наука пока не слишком привлекательная для молодых специалистов

ПРАЙМвчера в 16:51

Счетная палата назвала российскую науку недостаточно продуктивной

Rambler News Serviceвчера в 16:54

Счетная палата не считает науку драйвером социально-экономического развития

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Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

РБКвчера в 16:00

Счетная палата назвала госфинансирование науки «токсичным»

Телеканал 360°вчера в 18:06
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Банк России снизил ключевую ставку до 6%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
REGNUM 05:32
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным

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Телеканал 360° 05:17
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

РИА Новости вчера в 09:55
Общество

Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора

В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 05:22
Происшествия

У берегов Эстонии затонуло российское судно

Lenta.ru 02:31
Происшествия

В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы

Следователи в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении изнасилований и убийств, передаёт пресс-служба СУ СК России по области.
RT на русском 04:27
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Политика

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Сочи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи.
ТАСС 05:09
Общество

Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус

Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
РИА Новости 03:30
Космос

Учеными зафиксирован загадочный сигнал из космоса

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Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Экономика

Акции Tesla упали на 17% после недельного роста на новостях из КНР

Акции компании Tesla в ходе торгов на NASDAQ в среду упали более чем на 20% — с $845 до 704.
РБК 05 февраля в 17:41
Гаджеты

Компания Apple оштрафована за программирование старения устройств

Компания Apple заключила мировое соглашение с прокурором, которое предусматривает выплату 25 миллионов евро штрафа и публикацию на своём основном сайте пресс-релиза.
Ореанда-Новости 04:53
Происшествия

При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек

Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
RT на русском 05 февраля в 13:24
Армия и оружие

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru вчера в 00:58
Здоровье

Онищенко назвал эпидемию гриппа на Алтае намного опаснее коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора уверен, что нужно беспокоиться именно о гриппе Нужно больше говорить об эпидемии гриппа на Алтае, а не о распространении коронавируса в Китае, считает депутат Госдумы, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
АМИТЕЛ вчера в 01:29
Общество

Суд вернул под арест обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан

Второй кассационный суд изменил меру пресечения находившейся на свободе бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже, передает корреспондент РБК.
РБК 05:21
Происшествия

В Иркутске полицейский три километра проехал на крыше угнанного авто

Российская газета 01:49
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
РБК вчера в 05:37
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном ролике

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видео, высмеивающее спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.
РБК вчера в 23:10
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Культура

RTVI упрекнул Первый канал в плагиате нового шоу Собчак

Редакция телеканала RTVI выпустила заявление в связи с анонсированным на Первом канале шоу "Док-Ток", ведущими которого станут Ксения Собчак и Александр Гордон, отметив подозрительное сходство с передачей с похожим названием Doc Talk, которую ведут Никита Тихонов-Рау и Ольга Арлаускас.
Экономика сегодня вчера в 22:58
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Общество

В уссурийской школе учитель объясняла правила на примере матерных слов

Как сообщает информагентство UssurMedia, управление образования Уссурийска также проводит служебную проверку в отношении учителя.
Вести.Ru 04:09
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала из России после скандала с матерью

Девушка будет жить с отцом В Сети продолжают бурно обсуждать скандал в семье Любови Успенской.
WomanHit.ru 05:32
Шоу-бизнес

Звезда «Сумерек» Келлан Латс сообщил, что у его жены случился выкидыш

В ноябре прошлого Келлан и Бриттани сообщили о том, что скоро станут родителями.
Popcornnews.ru 04:01
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Как пояснили «РИА Новости», Михаил Старшинов — сопредседатель Правозащитного центра «Единой России», предлагает, в первую очередь, обращать внимание на поведение водителя.
ГЛАС.RU вчера в 01:53
Политика

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России

Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
РИА Новости вчера в 22:24
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