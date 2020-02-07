Экономика
Российская газетаСчетная палата усомнилась в продуктивности российской науки
Российская наука пока не стала драйвером социально-экономического развития России, хотя получает существенные государственные инвестиции. К таким выводам пришла Счетная палата (СП) по итогам анализа основных причин, сдерживающих научное развитие в России.
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала и науку.Телеканал 360°вчера в 17:48
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Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки
Коммерсантъвчера в 22:25
Счетная палата не считает науку драйвером социально-экономического развития
Московский Комсомолецвчера в 16:48
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Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным
«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Общество
Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора
В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Происшествия
У берегов Эстонии затонуло российское судно
Происшествия
В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы
Следователи в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении изнасилований и убийств, передаёт пресс-служба СУ СК России по области.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Политика
Путин и Лукашенко проводят переговоры в Сочи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи.
Общество
Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
Космос
Учеными зафиксирован загадочный сигнал из космоса
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Экономика
Акции Tesla упали на 17% после недельного роста на новостях из КНР
Акции компании Tesla в ходе торгов на NASDAQ в среду упали более чем на 20% — с $845 до 704.
Гаджеты
Компания Apple оштрафована за программирование старения устройств
Компания Apple заключила мировое соглашение с прокурором, которое предусматривает выплату 25 миллионов евро штрафа и публикацию на своём основном сайте пресс-релиза.
Происшествия
При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек
Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
Армия и оружие
США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии
Здоровье
Онищенко назвал эпидемию гриппа на Алтае намного опаснее коронавируса
Экс-глава Роспотребнадзора уверен, что нужно беспокоиться именно о гриппе Нужно больше говорить об эпидемии гриппа на Алтае, а не о распространении коронавируса в Китае, считает депутат Госдумы, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Общество
Суд вернул под арест обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан
Второй кассационный суд изменил меру пресечения находившейся на свободе бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже, передает корреспондент РБК.
Происшествия
В Иркутске полицейский три километра проехал на крыше угнанного авто
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Спорт
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном ролике
Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видео, высмеивающее спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Культура
RTVI упрекнул Первый канал в плагиате нового шоу Собчак
Редакция телеканала RTVI выпустила заявление в связи с анонсированным на Первом канале шоу "Док-Ток", ведущими которого станут Ксения Собчак и Александр Гордон, отметив подозрительное сходство с передачей с похожим названием Doc Talk, которую ведут Никита Тихонов-Рау и Ольга Арлаускас.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Общество
В уссурийской школе учитель объясняла правила на примере матерных слов
Как сообщает информагентство UssurMedia, управление образования Уссурийска также проводит служебную проверку в отношении учителя.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала из России после скандала с матерью
Девушка будет жить с отцом В Сети продолжают бурно обсуждать скандал в семье Любови Успенской.
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» Келлан Латс сообщил, что у его жены случился выкидыш
В ноябре прошлого Келлан и Бриттани сообщили о том, что скоро станут родителями.
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Как пояснили «РИА Новости», Михаил Старшинов — сопредседатель Правозащитного центра «Единой России», предлагает, в первую очередь, обращать внимание на поведение водителя.
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России
Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.