с чего всё началось

Счетная палата озвучила основные препятствия, которые мешают развитию российской науки. В настоящее время сфера науки и высоких технологий не может стать одним из драйверов социально-экономического роста России, несмотря на инвестиции со стороны государства.

Кино В новом «Докторе Стрэндже» появится Капитан Америка Как сообщает We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров, герой Бенедикта Камбербэтча в новой картине будет путешествовать по вселенным, где встретит двойников Мстителей.

Технологии Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.

Происшествия Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.

Происшествия В Киеве за русский язык жестоко избили женщину Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.

Общество Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.

Хоккей Российские хоккеисты уступили сборной Швеции в матче Евротура Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в матче второго тура шведских хоккейных игр, который проходил в субботу в Стокгольме.

Футбол Сергей Семак: «Победа над ЦСКА подняла настроение» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над ЦСКА (3:2) в товарищеском матче и подвел итоги испанского сбора перед возвращением в Санкт-Петербург.