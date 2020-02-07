Экономика

Новый ДеньНовый ДеньСчетная палата назвала госфинансирование российской науки «токсичным»

Счетная палата озвучила основные препятствия, которые мешают развитию российской науки. В настоящее время сфера науки и высоких технологий не может стать одним из драйверов социально-экономического роста России, несмотря на инвестиции со стороны государства.
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала
 и науку.
Телеканал 360°06 февраля в 17:48

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Ученых просят произвести эффект

Российская газета10:36

Счетная палата поставила под сомнение продуктивность российской науки

Невские Новостивчера в 18:50

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

РБК06 февраля в 16:00

«Токсично» не госфинансирование, а подход современного государства к науке

REGNUM07 февраля в 05:06

Счетная палата назвала госфинансирование науки «токсичным»

Телеканал 360°06 февраля в 18:06

Счетная палата считает, что наука не двигает социально-экономическое развитие РФ вперед

ТАСС Наука 06 февраля в 16:24

Обнародованы данные о «токсичных» проблемах российской науки

Московский Комсомолец07 февраля в 09:13
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Экономика

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Политика

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