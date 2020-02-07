с чего всё началось

Российская наука пока не стала драйвером социально-экономического развития России, хотя получает существенные государственные инвестиции. К таким выводам пришла Счетная палата (СП) по итогам анализа основных причин, сдерживающих научное развитие в России.

Общество В Москве ограничат продолжительность рабочего дня таксистов Власти Москвы в 2020 году внедрят систему, которая ограничит время работы таксистов 8-10 часами и сделает переключение между агрегаторами невозможным.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Происшествия В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе Петербургские спасатели продолжат поиски утонувшей школьницы, которая вместе с другом накануне вечером вышла на тонкий лёд Лахтинского разлива в Приморском районе и вместе с ним провалилась под лед.

Общество Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.

Происшествия Российский траулер затонул у берегов Эстонии Российский траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, все члены экипажа были спасены. Об этом 7 февраля сообщил портал ERR.

Экономика В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.

Футбол Кокорин заявил, что не ведет переговоров с другими клубами Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин высказался по поводу информации, недавно появившемся в СМИ о том, что ведет переговоры о трансфере в калининградскую "Балтику", передает ТАСС.

Культура На 104-м году жизни скончался актер Кирк Дуглас Исполнитель главной мужской роли в картине «Основной инстинкт» написал: «Для всего мира он был легендой, актером из «золотой эры» кино, который дожил до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас».

Политика «Ъ»: в России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев Процедуру получения российского гражданства иностранцами значительно упростят, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.

Общество Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем.