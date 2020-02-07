Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСчетная палата усомнилась в продуктивности российской науки

Российская наука пока не стала драйвером социально-экономического развития России, хотя получает существенные государственные инвестиции. К таким выводам пришла Счетная палата (СП) по итогам анализа основных причин, сдерживающих научное развитие в России.
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала
 и науку.
Телеканал 360°вчера в 17:48

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Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки

Коммерсантъвчера в 22:25

Счетная палата назвала госфинансирование науки «токсичным»

Телеканал 360°вчера в 18:06

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

РБКвчера в 16:00

Счетная палата не считает науку драйвером социально-экономического развития

Московский Комсомолецвчера в 16:48

Счетная палата РФ назвала науку «недостаточно продуктивной» для экономики

REGNUMвчера в 16:41

Счетная палата назвала российскую науку недостаточно продуктивной

Rambler News Serviceвчера в 16:54

СП: Российская наука пока не слишком привлекательная для молодых специалистов

ПРАЙМвчера в 16:51
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Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Общество

В Москве ограничат продолжительность рабочего дня таксистов

Власти Москвы в 2020 году внедрят систему, которая ограничит время работы таксистов 8-10 часами и сделает переключение между агрегаторами невозможным.
ТАСС вчера в 21:41
Происшествия

Полицейскому, открывшему стрельбу в московском метро, предъявили новое обвинение во взятке

Вечером 18 сентября 2019 года Алексей Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам ОСБ, которые пытались его задержать.
ТАСС вчера в 23:09
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Политика

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас рассказал, что в Конституцию могут включить понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением.
Мой Брянск вчера в 04:50
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Политика

СМИ пишет об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»

США раздумывают над тем, стоит ли им накладывать санкции на российскую компанию "Роснефть" за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро.
РИА Новости вчера в 18:33
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
Происшествия

В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе

Петербургские спасатели продолжат поиски утонувшей школьницы, которая вместе с другом накануне вечером вышла на тонкий лёд Лахтинского разлива в Приморском районе и вместе с ним провалилась под лед.
REGNUM 01:40
Общество

Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.
РЕН ТВ вчера в 10:02
Политика

Верховная рада приступила к обсуждению закона о рынке сельхозземель

После принятия закона в первом чтении в ноябре, ко второму чтению к законопроекту подано более 4 тыс. поправок.
ТАСС вчера в 07:05
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Происшествия

Российский траулер затонул у берегов Эстонии

Российский траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, все члены экипажа были спасены. Об этом 7 февраля сообщил портал ERR.
Известия 03:20
Кино

Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»

Вести.Ru 05 февраля в 11:00
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Футбол

Кокорин заявил, что не ведет переговоров с другими клубами

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин высказался по поводу информации, недавно появившемся в СМИ о том, что ведет переговоры о трансфере в калининградскую "Балтику", передает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
Авто

Mazda запатентовала шестицилиндровый мотор и 8-ступенчатую коробку

Компания Mazda запатентовала рядный шестицилиндровый мотор и восьмиступенчатую автоматическую коробку.
Motor 05 февраля в 07:05
Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
РБК вчера в 11:45
Культура

На 104-м году жизни скончался актер Кирк Дуглас

Исполнитель главной мужской роли в картине «Основной инстинкт» написал: «Для всего мира он был легендой, актером из «золотой эры» кино, который дожил до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас».
Чистовик 05 февраля в 23:18
Политика

«Ъ»: в России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев

Процедуру получения российского гражданства иностранцами значительно упростят, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
Газета.Ru вчера в 20:26
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем.
ТАСС вчера в 09:53
Общество

Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии возросло до 61 человека.
Газета.Ru 04:02
Политика

Путин призвал последовательно убирать вузы-пустышки

Президент России Владимир Путин призвал последовательно убирать вузы-пустышки.
iReactor вчера в 07:42
Культура

Латвийский композитор и мэр Риги в недоумении после спектакля Кирилла Серебренникова

Ох, и «взбаламутил» модный российский режиссер Кирилл Серебренников латвийскую публику своим спектаклем Outside.
Аргументы недели вчера в 02:06
Космос

Самарская ракета-носитель успешно вывела на орбиту 34 спутника связи

СОВА 01:35
Спорт

В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии гимнастки сборной Солдатовой

Александра Солдатова, входящая в состав сборной России по художественной гимнастике, в настоящее время находится в НИИ Склифосовского, ее состояние оценивается как средней тяжести.
РБК 03:47
Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 07:02
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской уехала в США после громкого скандала с матерью

Дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина сбежала из России после громкого скандала с матерью на российском телевидении.
iReactor вчера в 17:25
Здоровье

В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом

Масочный режим введут в Хабаровске из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса.
ТАСС 00:03
Общество

Владимир Путин подписал закон о патентах для фермеров

Российские фермеры теперь смогут работать на патенте. Такой закон подписал президент Владимир Путин.
Российская газета вчера в 10:37
Как работают Яндекс.Новости?
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