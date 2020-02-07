Экономика
Российская газетаСчетная палата усомнилась в продуктивности российской науки
Российская наука пока не стала драйвером социально-экономического развития России, хотя получает существенные государственные инвестиции. К таким выводам пришла Счетная палата (СП) по итогам анализа основных причин, сдерживающих научное развитие в России.
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала и науку.Телеканал 360°вчера в 17:48
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Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки
Коммерсантъвчера в 22:25
Счетная палата не считает науку драйвером социально-экономического развития
Московский Комсомолецвчера в 16:48
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Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Общество
В Москве ограничат продолжительность рабочего дня таксистов
Власти Москвы в 2020 году внедрят систему, которая ограничит время работы таксистов 8-10 часами и сделает переключение между агрегаторами невозможным.
Происшествия
Полицейскому, открывшему стрельбу в московском метро, предъявили новое обвинение во взятке
Вечером 18 сентября 2019 года Алексей Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам ОСБ, которые пытались его задержать.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас рассказал, что в Конституцию могут включить понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Политика
СМИ пишет об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»
США раздумывают над тем, стоит ли им накладывать санкции на российскую компанию "Роснефть" за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Происшествия
В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе
Петербургские спасатели продолжат поиски утонувшей школьницы, которая вместе с другом накануне вечером вышла на тонкий лёд Лахтинского разлива в Приморском районе и вместе с ним провалилась под лед.
Общество
Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.
Политика
Верховная рада приступила к обсуждению закона о рынке сельхозземель
После принятия закона в первом чтении в ноябре, ко второму чтению к законопроекту подано более 4 тыс. поправок.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Происшествия
Российский траулер затонул у берегов Эстонии
Российский траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, все члены экипажа были спасены. Об этом 7 февраля сообщил портал ERR.
Кино
Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Футбол
Кокорин заявил, что не ведет переговоров с другими клубами
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин высказался по поводу информации, недавно появившемся в СМИ о том, что ведет переговоры о трансфере в калининградскую "Балтику", передает ТАСС.
Авто
Mazda запатентовала шестицилиндровый мотор и 8-ступенчатую коробку
Компания Mazda запатентовала рядный шестицилиндровый мотор и восьмиступенчатую автоматическую коробку.
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
Культура
На 104-м году жизни скончался актер Кирк Дуглас
Исполнитель главной мужской роли в картине «Основной инстинкт» написал: «Для всего мира он был легендой, актером из «золотой эры» кино, который дожил до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас».
Политика
«Ъ»: в России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев
Процедуру получения российского гражданства иностранцами значительно упростят, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем.
Общество
Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии возросло до 61 человека.
Политика
Путин призвал последовательно убирать вузы-пустышки
Президент России Владимир Путин призвал последовательно убирать вузы-пустышки.
Культура
Латвийский композитор и мэр Риги в недоумении после спектакля Кирилла Серебренникова
Ох, и «взбаламутил» модный российский режиссер Кирилл Серебренников латвийскую публику своим спектаклем Outside.
Спорт
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии гимнастки сборной Солдатовой
Александра Солдатова, входящая в состав сборной России по художественной гимнастике, в настоящее время находится в НИИ Склифосовского, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Армия и оружие
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской уехала в США после громкого скандала с матерью
Дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина сбежала из России после громкого скандала с матерью на российском телевидении.
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом
Масочный режим введут в Хабаровске из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса.
Общество
Владимир Путин подписал закон о патентах для фермеров
Российские фермеры теперь смогут работать на патенте. Такой закон подписал президент Владимир Путин.